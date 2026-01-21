El maquinista de Iryo avisó de un "enganchón" en Adamuz y pidió parar el tráfico "urgentemente"
- Según el audio de la caja negra, que publica Cordópolis/eldiario.es, avisó de que el tren invadía la vía contigua
- Última hora de los accidentes de tren en Adamuz, Córdoba, y en Barcelona
El maquinista del tren Iryo que descarriló este domingo en Córdoba a la altura de Adamuz donde se produjo el accidente con un Alvia que circulaba en sentido contrario, en el que han perdido la vida al menos 42 personas, advirtió al centro de mando de Atocha que había sufrido "un enganchón" a la altura de Adamuz, en Córdoba, y en una segunda comunicación pidió para el tráfico en las vías "urgentemente".
Se había producido un descarrilamiento y estaba invadiendo la vía contigua, según revela el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es, en el que se puede escuchar como el maquinista avisa en una llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren "bloqueado" y que no se podía mover, además de añadir que debía "reconocer" la situación del tren.
Los audios se conocen cuando han transcurrido solo dos días del accidente, cuyas causas está investigando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y solo unas horas después de que se haya producido otro siniestro en el transporte ferroviario, en un Rodalies en Barcelona donde ha muerto el maquinista y otras 37 personas han resultado heridas tras caer un muro encima de la cabina.
Desde el centro de mando aseguraban que no había ningún tren llegando
También se escucha cómo el trabajador de Atocha pide al maquinista que baje los pantógrafos, el mecanismo del tren que toma electricidad de la catenaria, y éste le responde: "Más abajo no pueden estar".
En un segundo contacto telefónico, el maquinista le expone que necesita que se pare el tráfico en las vías de manera urgente y la persona situada en Atocha le dice que "no hay ningún tren llegando", según el citado medio.
El maquinista, que conversa con serenidad, detalla que tiene un incendio en uno de los coches, por lo que debe abandonar la cabina para verificar y pide que le envíen a la zona un servicio de urgencia, de bomberos y ambulancias, pues asegura tener heridos en el tren.
En esa conversación, que no especifica si es anterior o posterior al choque con el tren Alvia, no hay ningún momento en el que el maquinista advierta de la presencia del Alvia.
La investigación del accidente que desarrolla la CIAF todavía no ha podido esclarecer las causas del accidente en Córdoba, pero el gestor ferroviario Renfe ha descartado desde el primer momento que se trate de un fallo humano.