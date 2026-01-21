El maquinista de Iryo avisó de un "enganchón" en Adamuz y pidió parar el tráfico "urgentemente"

El maquinista del tren Iryo que descarriló este domingo en Córdoba a la altura de Adamuz donde se produjo el accidente con un Alvia que circulaba en sentido contrario, en el que han perdido la vida al menos 42 personas, advirtió al centro de mando de Atocha que había sufrido "un enganchón" a la altura de Adamuz, en Córdoba, y en una segunda comunicación pidió para el tráfico en las vías "urgentemente".

Se había producido un descarrilamiento y estaba invadiendo la vía contigua, según revela el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es, en el que se puede escuchar como el maquinista avisa en una llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren "bloqueado" y que no se podía mover, además de añadir que debía "reconocer" la situación del tren.

Los audios se conocen cuando han transcurrido solo dos días del accidente, cuyas causas está investigando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y solo unas horas después de que se haya producido otro siniestro en el transporte ferroviario, en un Rodalies en Barcelona donde ha muerto el maquinista y otras 37 personas han resultado heridas tras caer un muro encima de la cabina.