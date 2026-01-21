Accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo última hora: Adif suspende la circulación de trenes en la red de Rodalies en Cataluña por los efectos del temporal
- A la tragedia en Adamuz (Córdoba), que deja ya 42 muertos, se suma otra en Barcelona tras caer un muro en un tren
El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) deja ya al menos 42 muertos y 123 heridos, de los que 9 permanecían en la UCI en la tarde del martes. En el lugar del siniestro continúan los trabajos para retirar los trenes, encontrar a más posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido.
A esta tragedia hay que sumar otra, también ferroviaria, ocurrida a última hora de este martes en Cataluña y que se ha saldado, por el momento, con un fallecido y 15 heridos, cuatro de ellos graves y uno muy grave tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní (Barcelona). Rodalies Renfe ha habilitado un teléfono para familiares, el 900 101 660, y se ha habilitado el Centro Cívico de la localidad para atender a las familias.
Accidentes de tren en España, en directo
-
1:23
La policía analizará mañana el accidente
Este miércoles, a partir de las 10:00 horas, la policía científica analizará accidente en el punto donde se ha producido.
-
1:09
El alcalde de Sant Sadurní: no había habido problemas en los muros de contención de la R4 "en los últimos años"
El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona), Pere Vernet, ha asegurado que el tramo donde se ha producido el descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies, entre Sant Sadurní y Gelida (Barcelona) y que se ha saldado con la muerte de una persona y una veintena de heridos, no había experimentado problemas en los muros de contención de la R4 "en los últimos años".
-
1:05
Núria Parlon actualiza los datos del accidente de Gelida
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha actualizado los datos del accidente de Rodalies en Gelida. Ha lamentado el fallecimiento de una persona y hay, además, cinco heridos graves, seis en estado menos grave y 26 en estado leve.
Todos los heridos han sido ya rescatados del lugar del suceso. Ha sido un rescate complicado porque algunos heridos habían quedado atrapados en los vagones.
“¿La consellera de @interiorcat, Núria Parlon, actualiza los datos del accidente de Gelida— Radio 5 (@radio5_rne) January 21, 2026
¿1 persona fallecida
¿5 heridos graves
¿6 en estado menos grave
¿26 en estado leve
¿¿El servicio de Rodalies no se retomará hasta que Renfe y Adif determinen la seguridad de la red pic.twitter.com/i1nAzF1c5r“
-
0:58
El nuevo accidente de Gelida reaviva la preocupación por la seguridad en Rodalies: averías, retrasos y cortes
El choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) contra un muro de contención, que se ha saldado con un fallecido y decenas de heridos, ha vuelto a poner el foco en la situación de la red ferroviaria catalana.
El accidente se suma a una larga lista de siniestros e incidencias registrados en los últimos años, en los que se han sucedido colisiones, atropellos, fallos técnicos y cortes reiterados del servicio. Estos son los más destacados.
-
0:55
Moreno envía un "fuerte abrazo" a Cataluña tras el siniestro en Gelida: "Semana negra"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha solidarizado con las víctimas del accidente ferroviario acontecido esta noche en Gelida (Barcelona), en el que ha perdido la vida el maquinista y que ha causado casi 40 heridos.
"Semana negra", ha lamentado el responsable autonómico en un mensaje en su cuenta oficial de X, una expresión que alude al siniestro ferroviario precedente acontecido el domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 42 víctimas mortales.
"Desde Andalucía y rotos de dolor, seguimos con mucha atención el accidente ferroviario en la red de Rodalies que se ha producido en Gelida, Barcelona. Deseamos con todas nuestras fuerzas la recuperación de los heridos y le enviamos un fuerte abrazo a Cataluña", prosigue el mensaje de Moreno.
“Semana negra. Desde Andalucía y rotos de dolor, seguimos con mucha atención el accidente ferroviario en la red de Rodalies que se ha producido en Gelida, Barcelona.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 20, 2026
Deseamos con todas nuestras fuerzas la recuperación de los heridos y le enviamos un fuerte abrazo a Cataluña.“
-
0:52
Silvia Paneque, portavoz del Govern: “No se va a retomar el servicio hasta que tengamos la seguridad de que se ha inspeccionado toda la línea”
La portavoz del Govern, Silvia Paneque, también ha descartado que se vaya a retomar el servicio de Rodalies en las próximas horas: “No se va a retomar el servicio hasta que tengamos la seguridad de que se ha inspeccionado toda la línea”, ha recalcado
Según ha señalado, se hará un análisis “más profundo en el punto del accidente” y se informará a partir de las 9.30 horas de novedades.
-
0:49
Silvia Paneque, portavoz del Govern: “En las próximas horas se van a hacer las inspecciones”
La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha instado a esperar para ver cómo avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del suceso. En su opinión, "¿la hipótesis más factible es la caída del muro, pero hay que esperar a las investigaciones".
“Los servicios técnicos aún no se han podido acercar para ver los daños. Podemos decir que en las próximas horas se van a hacer las inspecciones. Los maquinistas irán acompañados de gestores de infraestructuras para asegurar toda la linea”, ha señalado.
-
0:45
Comparecencia de la portavoz del Govern, Silvia Paneque, y de la consellera de Interior, Núria Parlon
-
0:43
La jueza también se desplaza a Gelida para investigar el accidente de tren
Además de los Mossos, la jueza de guardia de Vilafranca del Penedès se ha desplazado al lugar del accidente de tren que esta noche ha causado un muerto y 37 heridos entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) para iniciar las primeras gestiones de investigación.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la jueza titular de la plaza tres del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès (Barcelona), al frente de la comisión judicial, ha acudido al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver y recabar las primeras informaciones sobre los hechos.
La magistrada dirigirá la investigación de las causas del accidente, que está en manos de efectivos del área central aeroportuaria y de transporte público de los Mossos d'Esquadra. (Fuente EFE).
-
0:41
Los Mossos se desplazan a Gelida para iniciar la investigación del accidente de tren
Efectivos del área central aeroportuaria y de transporte público de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar del accidente de tren que esta noche ha causado un muerto y 37 heridos entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) para iniciar las primeras gestiones de investigación.
Según ha informado la policía catalana, la unidad encargada de la investigación de los accidentes ferroviarios de la policía catalana está inspeccionando el lugar del accidente, ocurrido al desplomarse un muro de contención sobre un vagón de un tren de la línea R4 de cercanías.
El comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, se ha trasladado al lugar del accidente para conocer de primera mano la situación y el estado de los afectados. (Fuente EFE)
-
0:35
Imagen del lugar del accidente de Rodalies
Fuente: X/@FitJordi
-
0:29
Más datos sobre el número de heridos
Además de la persona fallecida, hasta el momento se ha atendido a 36 afectados, según Protección Civil:
- Cinco en estado grave: dos han sido trasladados al hospital de Bellvitge, uno al hospital Vall d'Hebron, uno al Hospital Mutua de Terrassa y uno al Moises Broggi
- Cinco en estado menos grave: dos de ellos trasladados a Broggi y uno al hospital Camils
- El resto, 26 personas, en estado leve; ocho de ellos en el hospital de Vilafranca y ocho en el hospital de Martorell
-
0:26
Miembros del Govern llegan al centro de mando
La portavoz del Govern, Silvia Paneque; la consellera de Interior, Núria Parlon; y el titular de Presidencia, Albert Dalmau, ya se encuentran en el centro de mando. Han sido recibidos por el alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet.
Está previsto que ofrezcan declaraciones a los medios a las 00.45 horas.
-
0:19
Rodalies ya suspendió toda la circulación en Cataluña en julio de 2025
La suspensión del tráfico ferroviario registrada este martes tras el accidente de Gelida no es un hecho inédito, recuerdan los compañeros de RTVE Cataluña. En julio de 2025, Rodalies y el AVE ya paralizaron completamente la circulación en Cataluña por el riesgo de inundaciones derivado de las lluvias torrenciales.
Entonces, la medida afectó a todo el territorio y obligó al cierre de estaciones para evitar aglomeraciones, con la reanudación del servicio de forma progresiva horas después.
-
0:15
Emergencias de Cataluña confirma cinco heridos graves
El Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña ha confirmado un fallecimiento tras el accidente en Rodalies en Gelida. Hay, además, 5 personas graves, 6 menos graves y 26 heridos leves. En total, han atendido a 37 personas.
-
0:10
Sánchez, sobre el accidente de Rodalies: "Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en sus redes sociales al accidente ferroviario en Rodalies en Gelida, mandando "todo su cariño y solidaridad" a las víctimas y sus familias.
"Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia", ha señalado en su cuenta de X.
“Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2026
Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia.
Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias. https://t.co/mpZ5jUiNLm“
-
00:00
Al menos un muerto y 15 heridos tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies
Al menos una persona ha muerto y 15 de personas han resultado heridas, cuatro de ellas graves y una muy grave, en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní (Barcelona). Tras ello, los servicios de emergencia han movilizado un total de 38 dotaciones de bomberos y 20 de ambulancias para atender a las víctimas.
"Hay 13 personas heridas que no han podido ser evacuadas todavía. En estos momentos constan cuatro heridos críticos, dos que viajaban en la cabina y dos en el primer vagón. Una persona ha fallecido, que viajaba en la cabina", han señalado desde los Mossos, que han confirmado el fallecimiento del maquinista.
-
23:55
Se eleva a 42 el número de fallecidos por el accidente en Adamuz
El accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz ha dejado al menos 42 fallecidos y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados y 9 están en la UCI. Este martes se ha logrado rescatar los cuerpos de tres personas que habían quedado atrapadas en el interior de uno de los vagones del Alvia. La maquinaria pesada trabaja para retirar los vagones y encontrar posibles víctimas.
Las causas del accidente se están investigando y todas las hipótesis siguen abiertas. Un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló a las 19:40 horas del domingo en sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia de Renfe con unos 184 pasajeros que había partido desde Madrid y se dirigía a Huelva.
-
23:50
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora de este martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.