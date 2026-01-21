Accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo última hora: Adif suspende la circulación de trenes en la red de Rodalies en Cataluña por los efectos del temporal

El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) deja ya al menos 42 muertos y 123 heridos, de los que 9 permanecían en la UCI en la tarde del martes. En el lugar del siniestro continúan los trabajos para retirar los trenes, encontrar a más posibles víctimas y esclarecer lo ocurrido.

A esta tragedia hay que sumar otra, también ferroviaria, ocurrida a última hora de este martes en Cataluña y que se ha saldado, por el momento, con un fallecido y 15 heridos, cuatro de ellos graves y uno muy grave tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní (Barcelona). Rodalies Renfe ha habilitado un teléfono para familiares, el 900 101 660, y se ha habilitado el Centro Cívico de la localidad para atender a las familias.