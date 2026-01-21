El nuevo accidente de Gelida reaviva la preocupación por la seguridad en Rodalies: averías, retrasos y cortes
- Un fallecido y decenas de heridos tras el desprendimiento de un muro de contención por el temporal
- Última hora de los accidentes de tren en Adamuz, Córdoba, y en Barcelona
El choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) contra un muro de contención, que se ha saldado con un fallecido y decenas de heridos, ha vuelto a poner el foco en la situación de la red ferroviaria catalana. El accidente se suma a una larga lista de siniestros e incidencias registrados en los últimos años, en los que se han sucedido colisiones, atropellos, fallos técnicos y cortes reiterados del servicio.
Estos son los más destacados:
Enero de 2026: choque contra un muro en la R4
El episodio más reciente se ha producido este 20 de enero de 2026, cuando un muro de contención ha colapsado y ha caído sobre un tren de la línea R4, en el tramo entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. El impacto ha provocado el descarrilamiento de al menos un coche del convoy. Los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de una persona y decenas de heridos. El suceso ha ocurrido en un contexto de temporal meteorológico, que ha causado también desprendimientos y alteraciones del servicio en otras líneas de Rodalies.
Marzo de 2025: impacto contra una roca en la R3
En marzo de 2025, un tren de la línea R3 colisionó con una roca desprendida en un tramo de vía única entre Ribes de Freser y Planoles, en Girona. El accidente se saldó con dos pasajeros heridos leves y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria, que fue sustituida por transporte por carretera mientras se retiraba el obstáculo.
Diciembre de 2022: colisión de trenes en Montcada i Reixac
Uno de los accidentes más graves de los últimos años tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022, cuando dos trenes de la línea R4 colisionaron en la estación de Montcada i Reixac-Manresa. El choque dejó alrededor de 155 personas heridas, la mayoría leves, y provocó la interrupción de varias líneas. Las investigaciones apuntaron a un posible error humano u operativo.
8 de febrero de 2019: choque mortal en Castellgalí
Otro de los siniestros más graves se produjo en febrero de 2019, cuando un choque frontal entre dos trenes en la línea R4 (uno circulaba por vía contraria debido a un error de señalización) provocó la muerte de una maquinista y dejó un centenar de heridos en la localidad de Castellgalí, en Barcelona.
20 de noviembre de 2018: descarrilamiento en Vacarisses
Una persona murió y 49 resultaron heridas al descarrilar un tren de cercanías a su paso por la localidad de Vacarisses, en Barcelona, debido a "un deslizamiento de tierra". El desprendimiento alcanzó a cuatro de los seis convoyes de un tren de la línea R4 de cercanías que cubría el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders y que en esos momentos circulaba entre las estaciones de Vacarisses y Vacarisses Torreblanca. Viajaban en él 133 personas.
28 de julio de 2017: Estació de França
Un tren de la línea R2 Sud de Rodalies colisionó el 28 de julio de 2017 contra el tope de la vía 11 de la Estació de França, en Barcelona, al no frenar a tiempo durante la maniobra de entrada. El accidente dejó 54 personas heridas, una de ellas de carácter grave, aunque no hubo víctimas mortales. Las causas apuntaron a un error humano.
Atropellos y accidentes en pasos no autorizados
Durante los últimos años también se han registrado múltiples atropellos de personas en las vías de Rodalies, en muchos casos relacionados con cruces indebidos fuera de pasos habilitados. Algunos de estos sucesos han tenido consecuencias mortales y han obligado a cortar la circulación durante horas. El más grave se produjo el 11 de septiembre de 2023, cuando cuatro personas murieron atropelladas por un tren de Rodalies de la línea R3 cerca de la estación de Montmeló.
Incidencias técnicas y cortes reiterados
Más allá de los accidentes con heridos, Rodalies ha sufrido también en los últimos años numerosas incidencias graves, como fallos de catenaria que han paralizado varias líneas de forma simultánea, problemas de señalización que han obligado a evacuar trenes y suspender el servicio, además de robos de cableado, especialmente en la línea R3, con cortes prolongados.
Un modelo complejo
Rodalies de Catalunya es el servicio de trenes de cercanías que vertebra la movilidad en el área metropolitana de Barcelona y en buena parte del territorio catalán. Aunque el servicio fue transferido a la Generalitat en 2010, el modelo es complejo: la Generalitat define y financia el servicio, mientras que el Estado conserva la titularidad de la infraestructura a través de Adif y Renfe opera los trenes. Esta fragmentación competencial ha generado tensiones recurrentes, especialmente ante incidencias, retrasos o accidentes, y ha convertido a Rodalies en un símbolo del debate sobre el autogobierno y la falta de inversiones.
En este contexto, el Gobierno ha autorizado la creación de una empresa mixta entre Renfe y la Generalitat para la gestión de Rodalies, un paso clave en la evolución del modelo. La nueva compañía, que está previsto que comience a funcionar a lo largo de 2026, forma parte de los acuerdos políticos entre el PSOE y ERC, tanto para la investidura de Pedro Sánchez como para la de Salvador Illa al frente del Govern.