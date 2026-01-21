El nuevo accidente de Gelida reaviva la preocupación por la seguridad en Rodalies: averías, retrasos y cortes

El choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) contra un muro de contención, que se ha saldado con un fallecido y decenas de heridos, ha vuelto a poner el foco en la situación de la red ferroviaria catalana. El accidente se suma a una larga lista de siniestros e incidencias registrados en los últimos años, en los que se han sucedido colisiones, atropellos, fallos técnicos y cortes reiterados del servicio.

Estos son los más destacados:

Enero de 2026: choque contra un muro en la R4 El episodio más reciente se ha producido este 20 de enero de 2026, cuando un muro de contención ha colapsado y ha caído sobre un tren de la línea R4, en el tramo entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. El impacto ha provocado el descarrilamiento de al menos un coche del convoy. Los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de una persona y decenas de heridos. El suceso ha ocurrido en un contexto de temporal meteorológico, que ha causado también desprendimientos y alteraciones del servicio en otras líneas de Rodalies. Un muerto y 37 heridos tras la caída de un muro sobre un tren de Rodalies en Cataluña

Marzo de 2025: impacto contra una roca en la R3 En marzo de 2025, un tren de la línea R3 colisionó con una roca desprendida en un tramo de vía única entre Ribes de Freser y Planoles, en Girona. El accidente se saldó con dos pasajeros heridos leves y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria, que fue sustituida por transporte por carretera mientras se retiraba el obstáculo. Dos averías dejan miles de afectados en una nueva jornada de caos ferroviario en Cataluña

Diciembre de 2022: colisión de trenes en Montcada i Reixac Uno de los accidentes más graves de los últimos años tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022, cuando dos trenes de la línea R4 colisionaron en la estación de Montcada i Reixac-Manresa. El choque dejó alrededor de 155 personas heridas, la mayoría leves, y provocó la interrupción de varias líneas. Las investigaciones apuntaron a un posible error humano u operativo. Más de 150 heridos leves al chocar dos trenes en la estación de Montcada i Reixac en Barcelona

8 de febrero de 2019: choque mortal en Castellgalí Otro de los siniestros más graves se produjo en febrero de 2019, cuando un choque frontal entre dos trenes en la línea R4 (uno circulaba por vía contraria debido a un error de señalización) provocó la muerte de una maquinista y dejó un centenar de heridos en la localidad de Castellgalí, en Barcelona. Un choque frontal de dos trenes en Barcelona causa un muerto y un centenar de heridos, seis de ellos graves

20 de noviembre de 2018: descarrilamiento en Vacarisses Una persona murió y 49 resultaron heridas al descarrilar un tren de cercanías a su paso por la localidad de Vacarisses, en Barcelona, debido a "un deslizamiento de tierra". El desprendimiento alcanzó a cuatro de los seis convoyes de un tren de la línea R4 de cercanías que cubría el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders y que en esos momentos circulaba entre las estaciones de Vacarisses y Vacarisses Torreblanca. Viajaban en él 133 personas. Un muerto y 49 heridos al descarrilar un tren en Barcelona por un deslizamiento de tierra

28 de julio de 2017: Estació de França Un tren de la línea R2 Sud de Rodalies colisionó el 28 de julio de 2017 contra el tope de la vía 11 de la Estació de França, en Barcelona, al no frenar a tiempo durante la maniobra de entrada. El accidente dejó 54 personas heridas, una de ellas de carácter grave, aunque no hubo víctimas mortales. Las causas apuntaron a un error humano. Medio centenar de heridos, tres de ellos graves, en un accidente de tren de Cercanías en Barcelona MARÍA MENÉNDEZ

Atropellos y accidentes en pasos no autorizados Durante los últimos años también se han registrado múltiples atropellos de personas en las vías de Rodalies, en muchos casos relacionados con cruces indebidos fuera de pasos habilitados. Algunos de estos sucesos han tenido consecuencias mortales y han obligado a cortar la circulación durante horas. El más grave se produjo el 11 de septiembre de 2023, cuando cuatro personas murieron atropelladas por un tren de Rodalies de la línea R3 cerca de la estación de Montmeló. Mueren cuatro personas al ser arrolladas por un tren de cercanías al cruzar la vía en Barcelona

Incidencias técnicas y cortes reiterados Más allá de los accidentes con heridos, Rodalies ha sufrido también en los últimos años numerosas incidencias graves, como fallos de catenaria que han paralizado varias líneas de forma simultánea, problemas de señalización que han obligado a evacuar trenes y suspender el servicio, además de robos de cableado, especialmente en la línea R3, con cortes prolongados. Rodalies recupera su servicio habitual en las líneas R3, R4, R7 y R12 tras el robo de cobre en el 12M