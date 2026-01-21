Tráfico restringe la circulación en la AP-7 en Martorell por "posible inestabilidad" tras el accidente mortal de Rodalies

El Servicio Catalán de Tráfico ha decidido restringir la circulación en la autovía AP-7 en Martorell, en sentido sur, a partir de la tarde este miércoles. Los Bomberos han alertado de una situación de "posible inestabilidad" en esta carretera en el tramo donde se produjo el desprendimiento de un muro de contención de la misma autopista que provocó el accidente de tren del este martes, en Gelida (Barcelona). Efectivos de los Mossos d'Esquadra de Trànsit se están encargando de vigilar el tráfico en la zona.

El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat Guillem Amorós ha detallado que el muro colapsado "apoya" actualmente sobre el tren accidentado y que se tendrá que valorar cómo se comporta este talud una vez se retire el vagón. Actualmente, hay cortado un carril de la autopista -el más cercano al muro- y el equipo de Bomberos asegura que el resto de la vía es "apta para el tráfico". Los bomberos advierten de que ahora hay que "estar alerta" para ver cómo actúa la totalidad del muro cuando se retire el tren de Rodalies siniestrado.

El director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, ha anunciado la restricción durará días. "Es una intervención de seguridad vial. Ha sido solicitada por el titular de la vía porque había algún riesgo de derrumbe", ha aseverado Lamiel. Además, ha señalado que el Ministerio de Transportes había pedido inicialmente cortar la AP-7 en ambos sentidos, pero que finalmente se ha acordado hacerlo sólo en sentido sur por la afectación de la movilidad. Se prevé que el tren de Rodalies, siniestrado en la noche del martes, pueda retirarse en las próximas horas y el jueves se hará un segundo peritaje para concretar cuántos días puede durar el corte. En el accidente de Rodalies falleció el maquinista y resultaron heridas 41 personas tras chocar el tren contra un muro desprendido a causa de la fuertes lluvias que azotan Cataluña.