Tráfico restringe la circulación en la AP-7 en Martorell por "posible inestabilidad" tras el accidente mortal de Rodalies
- Actualmente, hay cortado solo un carril porque el resto de la vía es "apta para el tráfico"
- Se trata de una medida de seguridad que afectará desde este miércoles durante un tiempo sin concretar
El Servicio Catalán de Tráfico ha decidido restringir la circulación en la autovía AP-7 en Martorell, en sentido sur, a partir de la tarde este miércoles. Los Bomberos han alertado de una situación de "posible inestabilidad" en esta carretera en el tramo donde se produjo el desprendimiento de un muro de contención de la misma autopista que provocó el accidente de tren del este martes, en Gelida (Barcelona). Efectivos de los Mossos d'Esquadra de Trànsit se están encargando de vigilar el tráfico en la zona.
El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat Guillem Amorós ha detallado que el muro colapsado "apoya" actualmente sobre el tren accidentado y que se tendrá que valorar cómo se comporta este talud una vez se retire el vagón. Actualmente, hay cortado un carril de la autopista -el más cercano al muro- y el equipo de Bomberos asegura que el resto de la vía es "apta para el tráfico". Los bomberos advierten de que ahora hay que "estar alerta" para ver cómo actúa la totalidad del muro cuando se retire el tren de Rodalies siniestrado.
El director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, ha anunciado la restricción durará días. "Es una intervención de seguridad vial. Ha sido solicitada por el titular de la vía porque había algún riesgo de derrumbe", ha aseverado Lamiel. Además, ha señalado que el Ministerio de Transportes había pedido inicialmente cortar la AP-7 en ambos sentidos, pero que finalmente se ha acordado hacerlo sólo en sentido sur por la afectación de la movilidad. Se prevé que el tren de Rodalies, siniestrado en la noche del martes, pueda retirarse en las próximas horas y el jueves se hará un segundo peritaje para concretar cuántos días puede durar el corte. En el accidente de Rodalies falleció el maquinista y resultaron heridas 41 personas tras chocar el tren contra un muro desprendido a causa de la fuertes lluvias que azotan Cataluña.
Alternativas para los conductores
Ramon Lamiel ha explicado que se informará a los conductores de alternativas a la AP-7 en sentido sur y ha remarcado que la "más factible" es ir a la A-2 hasta Igualada y bajar por la C-15 porque es una "vía con buenas prestaciones". El director del Servicio Catalán de Tráfico ha asegurado que informarán a los conductores, a la altura de Cassà de la Selva (Girona), que la carretera C-25 es una opción para ir al centro de la península, y ha planteado también la opción de la C-58, la B-40 y llegar a la A-2 para ir a Ponent y al centro de la península.
En caso de que los conductores lleguen hasta Martorell, el desvío se realiza por la A-2. Para ir hacia el sur, Trànsit también recomienda vías alternativas como la C-32 por el litoral y la B-42 por el prelitoral. Se podrá devolver a la AP-7 en Vilafranca del Penedès.
Todas estas opciones, ha remarcado Lamiel, buscan "equilibrar" el tráfico afectado por la restricción, que calculan que afectará a unos 120.000 vehículos y 25.000 vehículos pesados que pasan por este punto.
El director, además, ha argumentado que la restricción afecta a todo el sentido sur porque el riesgo de derrumbe no sólo afecta al carril derecho, sino a toda la infraestructura. También ha subrayado que el hecho de que la vía ya esté cortada hará que el tren se pueda retirar en cuanto se concluya la investigación.