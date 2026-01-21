A la espera de Agustín Fadón: se salvó del accidente de tren de Angrois en 2013 y está desaparecido en Adamuz
- Un compañero le perdió la pista minutos antes de la colisión con el Iryo cuando se fue al baño, situado en el vagón dos
- El madrileño se salvó del descarrilamiento de Angrois, que costó la vida a 79 personas, al cambiar el turno a un compañero
Tres días después del accidente del Alvia 2384 siniestrado el domingo, la familia de Agustín Fadón, uno de los desaparecidos en el accidente de Adamuz y que trabajaba en la cafetería del tren de Renfe, sigue sin tener una comunicación oficial de su estado. El rostro de este vecino de Leganés, de 39 años y padre de familia, ha aparecido en las noticias de las últimas horas porque su familia le sigue buscando. Fadón, en 2013, se salvó de la tragedia del accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela) —que costó la vida a 79 personas— al cambiar el turno a un compañero que falleció en el siniestro.
Lo último que se sabe de Fadón es por un compañero que, según informaba la agencia EFE este martes, le perdió la pista cuando se fue al baño (situado en el vagón dos) minutos antes de la mortal colisión con el tren Iryo que venía de Málaga.
A pesar de que algunos medios han anticipado la noticia de su muerte, la familia sigue a la espera. No se fía. "La Guardia Civil no nos ha confirmado nada, así que de momento seguimos esperando", confirma a RTVE Noticias su cuñado, Javier Pacios, a través de varios mensajes de WhatsApp enviados este miércoles. "De la única fuente de la que nos fiamos es de la Guardia Civil. Y, de momento, no hay confirmación por su parte", asevera.
"No es normal que con un traje, con un uniforme de tripulación, no sepan nada", se quejaba por la mañana ante los medios María del Mar, hermana de Agustín.
Para las familias que esperan noticias en Córdoba, como la de Fadón, cada minuto es una eternidad de angustia. Para los equipos forenses que trabajan en el Instituto de Medicina Legal, esa misma fracción de tiempo es una herramienta de precisión necesaria para no cometer el error imperdonable de una identificación equivocada.
Según fuentes del Centro Cívico de Huelva en declaraciones a una reportera de TVE que se encontraba este miércoles cerca de las familias de las víctimas y desaparecidos, "esperan que a lo largo del día de hoy ya se tengan identificadas todas las víctimas".
de identificación y las familias aguardan noticias en el Centro Cívico
de Córdoba
Muchos esperan saber dónde están sus seres queridos.
Vamos a volver ahí en directo un día más con Laura Torres.
Laura, ¿qué tal? Buenos días
¿Qué tal? Muy buenos días.
Aquí seguimos en este centro que he habilitado para los familiares de las
víctimas.
Ha tenido una reunión a primera hora de la mañana entre los diferentes
organismos..
junto a Andalucía, Delegación de Gobierno, Guardia Civil y también con
las tres operadoras, Renfe, Irio y Adif
Después de esa reunión le trasladan a los familiares la última hora y lo que
sí nos dicen..
...fuentes de aquí, del Centro Cívico...
...es que esperan que a lo largo del día de hoy...
...ya se tengan identificadas..
todas las víctimas y esos familiares puedan empezar a hacer su duelo no sólo
hay familiares de
personas que están desaparecidas sino que también hay familiares que siguen
aquí a pesar que desde el lunes por ejemplo hemos conocido
a algunos de ellos...
...ya sabían que su familiar había fallecido...
...pero por ejemplo esta familia de Lepe de Huelva..
sigue aquí porque los trámites funerarios son lentos y aún no se
pueden llevar
el cuerpo hasta Lepe.
Los trámites funerarios, como decimos, no pueden llevarlo y empezar a darle a
allí el último adiós.
Es lento todo el proceso de ADN.
Ayer conocíamos que las muestras
se habían llevado...
...desde la zona cero en helicóptero...
...hasta el Instituto de Medicina Legal...
...de momento son 42..
los fallecidos que se han rescatado de allí de la zona cero, pero sobre la
mesa hay 45
denuncias de desaparecidos.
Así que no debería variar mucho esa diferencia porque no es muy
notable, aunque no se descarta evidentemente que se puedan encontrar
más cuerpos
La espera es cada vez más angustiosa para los que no saben nada de los
suyos.
Osiris
quiere confiar, su marido Víctor iba en el albia
Pensando a lo mejor todavía está vivo y hasta que lleguen no dará tiempo, no
sé, es una angustia.
María del Mar empieza a resignarse
Su hermano Agustín, que trabajaba en la cafetería del Albia, no ha aparecido.
No es normal que mi hermano con
la gestión de la incertidumbre
dicen los psicólogos, se unen el agotamiento emocional y físico.
En algún momento hay que dejarle
que ventilen, que griten, que lloren.
Están en ese momento y nos toca escuchar, acompañar
Mientras, el luto ya ha empezado para los compañeros de Pablo, el maquinista
del Albia fallecido
O para los de Jesús, cardiólogo en La Paz.
Juanlu Carnavalero de Isla Cristina nos
cuenta que en el Falla...
...este año su comparsa cantará por Ana...
...que ya no estará con ellos
De la provincia de Huelva son 17 fallecidos...
...la fotógrafa Carla María Clauss y su marido..
...el periodista Carlos Toro...
...o la familia entera de Punta Umbría...
...y hay desaparecidos como Rocío...
...la tendera de pescado
del mercado de Abastos.
También faltan mascotas como Boro, el perro de Ana de Málaga
Hay 45 denuncias de las desapariciones, aunque no se descarta que se puedan identificar más cuerpos. La de Agustín Fadón es una de las últimas por resolver. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 41 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En todos los casos, a través de las huellas dactilares.
Con la práctica finalización de estos trabajos, tan solo quedaría por identificar dos personas, contando con el último cuerpo hallado este miércoles del que ya se ha practicado el levantamiento del cadáver y está pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.