A la espera de Agustín Fadón: se salvó del accidente de tren de Angrois en 2013 y está desaparecido en Adamuz

de identificación y las familias aguardan noticias en el Centro Cívico

de Córdoba

Muchos esperan saber dónde están sus seres queridos.

Vamos a volver ahí en directo un día más con Laura Torres.

Laura, ¿qué tal? Buenos días

¿Qué tal? Muy buenos días.

Aquí seguimos en este centro que he habilitado para los familiares de las

víctimas.

Ha tenido una reunión a primera hora de la mañana entre los diferentes

organismos..

junto a Andalucía, Delegación de Gobierno, Guardia Civil y también con

las tres operadoras, Renfe, Irio y Adif

Después de esa reunión le trasladan a los familiares la última hora y lo que

sí nos dicen..

...fuentes de aquí, del Centro Cívico...

...es que esperan que a lo largo del día de hoy...

...ya se tengan identificadas..

todas las víctimas y esos familiares puedan empezar a hacer su duelo no sólo

hay familiares de

personas que están desaparecidas sino que también hay familiares que siguen

aquí a pesar que desde el lunes por ejemplo hemos conocido

a algunos de ellos...

...ya sabían que su familiar había fallecido...

...pero por ejemplo esta familia de Lepe de Huelva..

sigue aquí porque los trámites funerarios son lentos y aún no se

pueden llevar

el cuerpo hasta Lepe.

Los trámites funerarios, como decimos, no pueden llevarlo y empezar a darle a

allí el último adiós.

Es lento todo el proceso de ADN.

Ayer conocíamos que las muestras

se habían llevado...

...desde la zona cero en helicóptero...

...hasta el Instituto de Medicina Legal...

...de momento son 42..

los fallecidos que se han rescatado de allí de la zona cero, pero sobre la

mesa hay 45

denuncias de desaparecidos.

Así que no debería variar mucho esa diferencia porque no es muy

notable, aunque no se descarta evidentemente que se puedan encontrar

más cuerpos

La espera es cada vez más angustiosa para los que no saben nada de los

suyos.

Osiris

quiere confiar, su marido Víctor iba en el albia

Pensando a lo mejor todavía está vivo y hasta que lleguen no dará tiempo, no

sé, es una angustia.

María del Mar empieza a resignarse

Su hermano Agustín, que trabajaba en la cafetería del Albia, no ha aparecido.

No es normal que mi hermano con

la gestión de la incertidumbre

dicen los psicólogos, se unen el agotamiento emocional y físico.

En algún momento hay que dejarle

que ventilen, que griten, que lloren.

Están en ese momento y nos toca escuchar, acompañar

Mientras, el luto ya ha empezado para los compañeros de Pablo, el maquinista

del Albia fallecido

O para los de Jesús, cardiólogo en La Paz.

Juanlu Carnavalero de Isla Cristina nos

cuenta que en el Falla...

...este año su comparsa cantará por Ana...

...que ya no estará con ellos

De la provincia de Huelva son 17 fallecidos...

...la fotógrafa Carla María Clauss y su marido..

...el periodista Carlos Toro...

...o la familia entera de Punta Umbría...

...y hay desaparecidos como Rocío...

...la tendera de pescado

del mercado de Abastos.

También faltan mascotas como Boro, el perro de Ana de Málaga