Reconstrucción del caos en Adamuz: nueve segundos entre el descarrilamiento del Iryo y un choque que pasó desapercibido

Las causas que llevaron al descarrilamiento que provocó que el 18 de enero dos trenes de alta velocidad chocasen a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz siguen siendo una incógnita. También lo son ciertos detalles sobre los primeros instantes posteriores a la que es ya una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España.

La cronología de los hechos establece, según Ángel García de la Bandera, director de Tráfico de Adif, que en torno a las 19:43 horas descarrilaron los dos últimos coches de un tren de la empresa Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid. El momento del descarrilamiento se estima porque a esa hora se produjo la caída de tensión de la catenaria. Este convoy circulaba por la vía uno, pero los vagones descarrilados invaden la vía contigua, la número dos, por la que llega en sentido contrario un tren Alvia.

En ese momento, "se produce una colisión entre los dos últimos coches descarrilados del tren Iryo y la cabeza del Alvia", según los investigadores.

El maquinista del Iryo dio un primer aviso de la emergencia en una llamada al centro de mando de Adif en la que aludió a un problema técnico: “Hola, Atocha. Mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz”.

En este primer contacto, publicado por Cordópolis/eldiario.es, desvela que el tren está “bloqueado” y no es hasta una segunda llamada cuando alerta a control del descarrilamiento que acaba de sufrir. “Es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua”.

El maquinista reclama entonces “que paren el tráfico en las vías urgentemente”, a lo que desde el centro de mando se le responde asegurando que “no hay ningún tren llegando”.

El conductor del Iryo da cuenta además de un incendio y comunica que tiene que abandonar la cabina para “verificar”. “Tengo un coche incendiado”, alerta, sin que en ningún momento de la conversación alguna de las dos partes advirtiese de un segundo convoy, el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario.

¿Cuándo es el impacto? El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que entre las dos conversaciones hubo unos pocos minutos de diferencia, dando por hecho que cuando el Iryo se detiene y se realizan las llamadas, el impacto ya se ha producido. Por tanto, si el centro de control alude en la grabación a que no se aproxima ningún tren es porque el Alvia ya había pasado, aunque en un ambiente "de total oscuridad" el maquinista del Iryo ni siquiera es consciente de que hay un segundo tren "porque está a 800 metros". El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, ha manifestado también en declaraciones a Antena 3 que es "relativamente normal" que en el tren de Iryo no notasen el impacto del tren Alvia de Renfe porque los vagones iniciales no se vieron afectados.

Cuestión de segundos 08.09 min Renfe: "Es un accidente en condiciones extrañas y no va a haber una respuesta inmediata" El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha aludido en sucesivas entrevistas a un supuesto intervalo de 20 segundos que habría transcurrido entre el descarrilamiento del Iryo y el paso del Alvia por esa misma zona. Con este intervalo de tiempo, según el responsable de la compañía pública, es “imposible” que se pueda activar el sistema de seguridad y señalización que, entre otras cosas, funciona como red de emergencia en caso de fallos humanos en la red ferroviaria. Sin embargo, según la última versión de Puente, pudieron no pasar siquiera ni 20 segundos entre el descarrilamiento inicial y el impacto del Alvia y habla de un nuevo plazo de alrededor de nueve segundos. Un choque, por tanto, prácticamente inmediato que acorta aún más el plazo entre la salida de los vagones de cola del Iryo y el impacto frontal de la cabecera del Alvia contra ellos. Un margen más insuficiente que los 20 segundos iniciales para activar cualquier mecanismo humano o técnico de reacción. 28.07 min Puente confirma "marcas" en los cinco primeros coches del Iryo y en otros trenes que pasaron por ese tramo de la vía Sobre estas discrepancias entre el margen temporal, el máximo responsable de la CIAF ha apuntado que "habrá que comprobarlo", sean 20 o nueve segundos. En cualquier caso, ha asegurado que los tres o cuatro minutos que pasaron entre las dos llamadas realizadas por el maquinista del Iryo al centro de mando son ya "pocos" para avisar a otro tren de un objeto extraño en la vía.