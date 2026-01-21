El director del 061 en Andalucía: "Tardamos casi 15 o 20 minutos en darnos cuenta de que había un segundo tren"

Los efectivos de emergencia que llegaron en primer lugar a la zona cero de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, no sabían con lo que iban a encontrarse sobre el terreno. En un primer momento, sólo eran conscientes de un tren de alta velocidad descarrilado, el Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, y desconocían que un segundo convoy, un Alvia de Renfe, se había salido igualmente de las vías.

El director gerente del 061 de Andalucía, Paco Pozo, ha explicado que los servicios sanitarios llegaron "prácticamente a la vez" que los Bomberos y la Guardia Civil. Ya llegar a la zona fue "complicado" y, en un primer momento, se desconocía "la envergadura de la tragedia".

“Hubo una demora de casi 15 o 20 minutos en darnos cuenta de que había un segundo tren afectado”, ha dicho, en una entrevista a La Hora de la 1 en la que ha explicado este miércoles que efectivos de la Guardia Civil dieron la voz de alarma. En ese momento, empezaron "a caminar por las vías" hasta el tren de Renfe, que tal como reflejan las primeras investigaciones había impactado de manera frontal con los vagones descarrilados del Iryo.

Ángel Uceda, jefe de la dotación de Bomberos de Montilla, formó parte de este despliegue excepcional, aunque cuando llegó su dotación ya se conocía la existencia de ese segundo convoy. Uceda ha afirmado, también en La Hora, que su equipo tardó una media hora en recorrer los 100 kilómetros que separan Montilla de Adamuz, de donde partieron los primeros efectivos. "Aquello era algo dantesco", ha recordado.