Accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo última hora: la oposición exige explicaciones al Gobierno por los accidentes de tren en Adamuz y Gelida

El accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, deja ya 43 muertos y 123 heridos, seis de ellos de gravedad. En el lugar del siniestro siguen los trabajos para retirar los trenes y encontrar a más posibles víctimas mientras continúa la investigación. El miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió la "posibilidad innegable" de que las marcas detectadas en las ruedas de los trenes se deban a un defecto en las vías.

Cataluña analiza también la seguridad de las vías tras el accidente del martes por la noche en Gelida, en el que perdió la vida un maquinista y 37 personas resultaron heridas. Este jueves se recupera el servicio en los Rodalies, aunque con cortes en la AP-7 dirección sur.

Y los maquinistas han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mayor seguridad.