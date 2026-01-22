Accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo última hora: la oposición exige explicaciones al Gobierno por los accidentes de tren en Adamuz y Gelida
- Los muertos en el accidente en Adamuz ascienden a 43 y el siniestro en Barcelona deja una víctima mortal
El accidente de trenes en Adamuz, Córdoba, deja ya 43 muertos y 123 heridos, seis de ellos de gravedad. En el lugar del siniestro siguen los trabajos para retirar los trenes y encontrar a más posibles víctimas mientras continúa la investigación. El miércoles, el ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió la "posibilidad innegable" de que las marcas detectadas en las ruedas de los trenes se deban a un defecto en las vías.
Cataluña analiza también la seguridad de las vías tras el accidente del martes por la noche en Gelida, en el que perdió la vida un maquinista y 37 personas resultaron heridas. Este jueves se recupera el servicio en los Rodalies, aunque con cortes en la AP-7 dirección sur.
Y los maquinistas han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mayor seguridad.
Accidentes de tren en España, en directo:
00:00
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.
0:02
Aljaraque (Huelva) ya despide a la familia fallecida en el accidente de tren de Córdoba
Aljaraque (Huelva) ya despide a los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el pasado domingo en el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) en la capilla ardiente que se ha instalado en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva).
Los féretros con los retos mortales del matrimonio Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, han llegado a la localidad aljaraqueña pasadas las 22:00 horas procedentes de Córdoba, donde han sido recibidos por cientos de personas que los han esperado durante horas.
Tras su llegada, han sido colocados en el interior del pabellón y se ha abierto la capilla ardiente por la que pasan desde entonces numerosos vecinos, allegados y amigos de esta localidad y de Punta Umbría, a la que también estaba muy arraigada la familia, para darles su último adiós.
Para ello, en coordinación con la Policía Local, Protección Civil, la Guardia Civil y los servicios de infraestructura, se ha organizado un itinerario que está permitiendo que la despedida se está realizando de forma ordenada.
0:04
Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos: “Las soldaduras se someten a un proceso de control de calidad muy exigente”
El ingeniero de Caminos Ramiro Aurín también ha defendido en La Noche en 24 Horas de TVE que “las obras ferroviarias de AVE tienen unos protocolos de calidad muy exigentes” y, entre ellos, procesos como las soldaduras, en el punto de mira tras el accidente de Adamuz.
Si bien cree que la investigación “se está haciendo bien” y que es cierto que todavía no se conocen las causas con total fiabilidad, según ha podido confirmar personalmente con técnicos conocedores del asunto.
“#LaNoche24h | Ramiro Aurín, Ingeniero de Caminos, sobre las posibles causas del accidente ferroviario de Adamuz:— La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) January 21, 2026
"Lo de las muescas es significativo, no definitivo, pero significativo"#Canal24Horas
¿¿https://t.co/2TW2mBj6fk pic.twitter.com/A00EbM3ZCR