Cataluña recupera este jueves el servicio de Rodalies pero tendrá un tramo de la AP-7 cortado en dirección sur
- Será a partir de las 6:00h, aunque en la R4 seguirá cortado el tramo afectado por el accidente entre Martorell y Vilafranca
- Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Gelida, en directo
El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado este miércoles que Cataluña iniciará este jueves la recuperación del servicio de Rodalies y Regionales, suspendido desde el accidente mortal en Gelida (Barcelona), aunque seguirá cerrado un tramo de la autopista AP-7 en dirección sur, de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).
En una rueda de prensa junto a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, Dalmau ha enviado un mensaje de pésame a la familia del maquinista sevillano de 28 años y en prácticas que murió en el accidente ferroviario de anoche en Gelida y del hombre de 63 años que falleció al ser arrastrado su vehículo por una riera en Palau-Sator (Girona), debido a los efectos de la borrasca.
El conseller de Presidencia ha insistido en que la decisión de suspender este miércoles el servicio de Rodalies, Regionales y Media Distancia en Cataluña fue por seguridad, para corroborar que el sistema ferroviario podía reabrir con garantías, y que una vez comprobado iniciarán este jueves la recuperación del servicio.
Será a partir de las 06:00 horas, aunque por ejemplo en la R4 seguirá cortado el tramo afectado por el accidente entre Martorell y Vilafranca.
Permanecerá cerrado un tramo de la AP-7 en sentido sur
Dalmau ha advertido que este jueves "no será un día fácil", ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea "compleja", y ha subrayado que además permanecerá cerrado también por motivos de seguridad un tramo de la AP-7 en sentido sur, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, que pasa por encima del muro de contención que se derrumbó y atrapó al tren de la R4.
El conseller ha admitido que el Govern es consciente de las molestias que este tipo de restricciones crean a la ciudadanía, por lo que ha pedido disculpas y comprensión, aunque ha remarcado que el "único criterio" que guía al ejecutivo catalán en estas situaciones es "la seguridad por delante de todo".
El Gobierno asumirá la reparación
Respecto a la reparación del muro y de las posibles afectaciones a la AP-7, el Gobierno asumirá la "reparación inmediata de la infraestructura" y posteriormente se verá y discutirá de quién es la titularidad de cada una de las partes, ha admitido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente.
"La sensación que tenemos es que el muro en parte cae delante de la cabina del maquinista y en parte sobre ella. Es decir, realmente el muro cae al paso del tren, por tanto, el margen de maniobra que tenía el maquinista era nulo", ha explicado en una rueda de prensa para dar detalles sobre el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).
También ha señalado que dentro de la "terrible mala suerte" de que el muro cayese justo cuando pasaba un tren, si éste hubiese estado circulando a la velocidad que permite la vía en circunstancias normales las consecuencias hubiesen sido peores. "Así que dentro de la terrible mala suerte en la que llevamos metidos estos días, pues ayer al menos tuvimos una mínima fortuna", ha indicado .