Cataluña recupera este jueves el servicio de Rodalies pero tendrá un tramo de la AP-7 cortado en dirección sur

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado este miércoles que Cataluña iniciará este jueves la recuperación del servicio de Rodalies y Regionales, suspendido desde el accidente mortal en Gelida (Barcelona), aunque seguirá cerrado un tramo de la autopista AP-7 en dirección sur, de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

En una rueda de prensa junto a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, Dalmau ha enviado un mensaje de pésame a la familia del maquinista sevillano de 28 años y en prácticas que murió en el accidente ferroviario de anoche en Gelida y del hombre de 63 años que falleció al ser arrastrado su vehículo por una riera en Palau-Sator (Girona), debido a los efectos de la borrasca.

El conseller de Presidencia ha insistido en que la decisión de suspender este miércoles el servicio de Rodalies, Regionales y Media Distancia en Cataluña fue por seguridad, para corroborar que el sistema ferroviario podía reabrir con garantías, y que una vez comprobado iniciarán este jueves la recuperación del servicio.

Será a partir de las 06:00 horas, aunque por ejemplo en la R4 seguirá cortado el tramo afectado por el accidente entre Martorell y Vilafranca.

Permanecerá cerrado un tramo de la AP-7 en sentido sur Dalmau ha advertido que este jueves "no será un día fácil", ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea "compleja", y ha subrayado que además permanecerá cerrado también por motivos de seguridad un tramo de la AP-7 en sentido sur, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, que pasa por encima del muro de contención que se derrumbó y atrapó al tren de la R4. El conseller ha admitido que el Govern es consciente de las molestias que este tipo de restricciones crean a la ciudadanía, por lo que ha pedido disculpas y comprensión, aunque ha remarcado que el "único criterio" que guía al ejecutivo catalán en estas situaciones es "la seguridad por delante de todo".