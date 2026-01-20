Buscan a un hombre desaparecido en Girona que podría haber sido arrastrado por la riera con su coche debido al temporal

Los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator, una localidad de la comarca del Baix Empordà (Girona), que podría haber sido arrastrado con su coche por la riera que atraviesa el municipio. El aviso de la desaparición se ha producido a las 07:35 horas en el marco de un temporal ocasionado por la borrasca Harry que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda la zona y que ha provocado que varios ríos hayan superado el umbral del peligro de caudal elevado.

Según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE).

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) marca como "peligro extraordinario de lluvias" esta zona hasta las 14:59 de este martes.