Buscan a un hombre desaparecido en Girona que podría haber sido arrastrado por la riera con su coche debido al temporal
- Se trata de un vecino de Palau-sator, una localidad de la comarca del Baix Empordà (Girona)
- El aviso de la desaparición se ha producido a las 07:35 horas en el marco de un temporal ocasionado por la borrasca Harry
Los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator, una localidad de la comarca del Baix Empordà (Girona), que podría haber sido arrastrado con su coche por la riera que atraviesa el municipio. El aviso de la desaparición se ha producido a las 07:35 horas en el marco de un temporal ocasionado por la borrasca Harry que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda la zona y que ha provocado que varios ríos hayan superado el umbral del peligro de caudal elevado.
Según informan Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE).
La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) marca como "peligro extraordinario de lluvias" esta zona hasta las 14:59 de este martes.
Carreteras cortadas
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado 12 carreteras en la provincia de Girona como consecuencia del temporal de lluvias, según informan en su página web.
En concreto, están cortadas por inundaciones la N-260 en Llançà; la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac; la GIV-6546 en Palafrugell; la GIP-5129 en Vilafant; la GIV-6226 y la GIV-6219 en Garrigàs; la C-260 en Roses y la GI-512 en Tordera (Girona).
Además, la GIV-4044 en Biure está cortada por desprendimientos y la N-260a en Cabanelles (Girona) por la caída de un árbol en la vía.