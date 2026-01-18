Llevantada fins dimarts
- Es poden acumular quantitats de 200 l/m² al litoral i prelitoral gironí, gruixos de neu de 50 centímetres al Pirineu i onades de 4 metres a la Costa Brava
- Protecció Civil demana extremar les precaucions en els desplaçaments, al voltant de rius i rieres, i evitar activitats nàutiques
Una llevantada afectarà Catalunya entre dilluns i dimarts, especialment el nord-est, donant continuïtat a l’episodi de pluja i neu que s'ha viscut durant el cap de setmana. Les previsions apunten que al litoral i prelitoral gironí es poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat en alguns punts i gruixos de neu de 50 centímetres per sobre dels 1.400 metres.
La llevantada provocarà també un temporal marítim de primera magnitud, amb onades de fins a 4 metres a la Costa Brava. Davant d’aquest nou episodi de pluja i neu, Protecció Civil, que manté activats plans de prevenció i protecció per risc meteorològic, recomana evitar activitats al litoral, molta cura als passejos marítims i esculleres, i també al voltant de rius i rieres davant la possibilitat d’increments sobtats.
“⚠️ S'aproxima una forta llevantada que entre dilluns i dimarts provocarà pluges intenses, nevades i fort onatge | @annalladoferrer pic.twitter.com/rF4cfASpuy“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 18, 2026
Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) expliquen que la llevantada donarà continuïtat al temporal de xaloc i migjorn que ha afectat Catalunya els dos últims dies deixant importants acumulacions de pluja i neu, especialment al sud i l'oest de Catalunya.
El nou episodi, que assolirà la màxima intensitat entre dilluns al migdia i dimarts al vespre, es desplaçarà al nord-est, afectant especialment les comarques gironines, tot i que també es preveuen pluges importants a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat.
Pel que fa a les comarques gironines, entre dilluns i dimarts es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat en determinats punts i gruixos de neu al Pirineu de 50 centímetres per sobre dels 1.400 o 1.500 metres. Al Pirineu Occidental, per sobre dels 2.000 metres podrien caure 80 centímetres de neu nova.
El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha avançat que la llevantada vindrà acompanyada de temporal marítim amb fortes ratxes de vent i que les seves característiques s'assemblaran a les del Glòria de fa 6 anys, tot i que en els cas d'ara la intensitat serà entre un 30 i un 40% menor. Recordem que entre el 20 i el 23 de gener de l'any 2020 es van registrar pluges que van acumular quantitats superiors als 780 litres per metre quadrat.
Operatius en alerta
Protecció Civil manté activats en fase d'alerta els plans INUNCAT i NEUCAT, mentre que l’ALLAUCAT està en fase de prealerta perquè hi ha risc marcat d'allaus al Pirineu, amb un nivell de 5 sobre 6. La sotsdirectora Imma Solé ha avisat que la pluja acumulada des de fa 48 hores ja està fent créixer el cabal dels rius i rieres, i que s'incrementaran arran l'alliberament d’aigua dels embassaments.
Per tot plegat, fa una crida activa a la "màxima vigilància i prudència", no acostar-se a espais inundables i tenir cura en els desplaçaments perquè hi ha diverses carreteres tallades, com el Port de la Bonaigua o el Coll de Pal, i d’altres on l'ús de cadenes és obligatori.
“⚠️ Protecció Civil demana extremar la prudència dilluns i dimarts davant l'arribada d'una llevantada important— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 18, 2026
🚨Estan activats en fase d'alerta els plans de prevenció per perill d'acumulació i intensitat de pluja, neu i fort onatge
🏔️ També hi ha risc d'allaus al Pirineu pic.twitter.com/YOvqxIk9qe“
En cas que sigui indispensable desplaçar-se, des de Protecció Civil es recorda la necessitat de consultar la previsió meteorològica, l'estat de les carreteres i dur el vehicle preparat i el telèfon mòbil carregat.
Pel que fa al temporal marítim, Solé ha fet una crida a no sortir a la mar ni fer activitats aquàtiques i evitar acostar-se a esculleres i passejos marítims on les onades i les ratxes de vent seran importants.
Cap de setmana passat per aigua
La llevantada prevista per dilluns i dimarts s'afegeix a l'episodi de precipitacions persistent que s'ha viscut durant el cap de setmana i que ha deixat quantitats acumulades superiors als 100 litre per metre quadrat, sobretot al Camp de Tarragona, i gruixos de neu de més de 60 centímetres al Pirineu Oriental.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 600 trucades per incidències relacionades amb les condicions meteorològiques i els Bombers de la Generalitat han atès 268 serveis, la majoria per retirar arbres caiguts i despreniments de terres. La Regió d'Emergències de Lleida (82), la de Tarragona (60), la Metropolitana Nord (48) i la Metropolitana Sud (46) han estat les quatre amb més sol·licituds.
Entre els serveis més destacats de les últimes hores, destaca l'esfondrament parcial d'una casa a Menàrguens (Noguera), sense ferits, i la caiguda del sostre de la terrassa d'un restaurant al Passeig Marítim de Badalona.