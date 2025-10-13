Illa anuncia ajuts urgents per pal·liar els efectes del temporal a l'Ebre
- La comarca del Montsià, la més afectada pel temporal d'intenses pluges a l'Ebre
- Unió de Pagesos alerta de danys "importants" pels aiguats i reclama "celeritat" al Govern
Les comarques de l'Ebre han viscut un intens capítol de pluges aquest dilluns. La pluja ha deixat registres com 90 l/m2 en una hora a Cervià de les Garrigues, on s'han inundat alguns baixos sense afectacions personals.
El temporal que va començar aquest diumenge va deixar un ferit greu i 17 ferits lleus, barrancs desbordats i carrers i camps inundats. Des del centre de comandament de Tortosa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un paquet d'ajudes per pal·liar els danys provocats per l'aigua.
Segueix minut a minut l'evolució del temporal a Catalunya.
-
21:59
Continuen tallades la C-12 i la TV-3443, ambdues entre Amposta i Tortosa, per inundacions
Les dues vies romanen tallades aquest dilluns a la tarda per acumulació d’aigua, mentre que altres carreteres afectades pel temporal, com la TV-3408 i la TP-3311, ja han estat reobertes. Les pluges han tornat a causar complicacions a la xarxa viària de les Terres de l’Ebre.
-
21:10
Dimarts es mantenen suspeses les classes al Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre
A causa del temporal de pluges, les classes als centres educatius es mantindran suspeses durant la jornada de dimarts a les comarques del Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre. Són les mateixes que durant el dia d'avui, excepte al Baix Camp, que avui tampoc han tingut classes.
-
21:00
Salvador Illa anuncia 60 milions d’euros en ajudes per als afectats pel temporal a les Terres de l’Ebre
Des de Tortosa, el president ha detallat que el Consell Executiu aprovarà demà un primer paquet d’ajuts: 10 M€ en subvencions per a municipis i particulars, i 50 M€ en crèdits bonificats a través de l’ICF per pal·liar els efectes de les pluges torrencials.
“¿¿ Salvador Illa compareix arran de la reunió del CECAT a Tortosa:— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
"Portarem un primer acord d'ajudes, una primera aportació de 10 M€ a municipis i particulars. També crèdits bonificats per qui ho necessiti mentre no reben l'ajut" | #ElVespre @Claraa_Sedano pic.twitter.com/oDUpph7qHQ“
-
19:45
Els Bombers detecten danys greus en habitatges i un pont a l’Ebre
El Grup d’Estructures Col·lapsades dels Bombers ha identificat danys estructurals greus en quatre habitatges i en el pont de l’N-340a. Es troben a les poblacions de Godall i la Ràpita. Altres edificacions presenten afectacions moderades o lleus però sense perill estructural.
“¿ Els @bomberscat valoren els danys estructurals pels aiguats a l'Ebre:— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ 5 edificacions amb danys estructurals greus (vermella)
¿ 8 amb danys sense risc estructural (groga)
¿ Diverses amb afectacions lleus (verda)
¿ https://t.co/5iqjFfZ86N pic.twitter.com/SJLA2v0cPq“
-
19:33
Vies tallades per inundacions a les Terres de l'Ebre
Diverses carreteres romanen tallades per les fortes inundacions a les Terres de l’Ebre: C-12, TV-3408, TP-3311 i TV-3443. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments per la zona.
-
18:58
Protecció Civil alerta de pluja intensa a Ponent i l’Anoia
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es poden superar els 20 l/m² en 30 minuts a Ponent i l’Anoia. Protecció Civil demana extremar la precaució per possibles tempestes fortes durant les pròximes dues hores.
“¿¿ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís d'observació per intensitat de pluja forta (#avisosSMP)¿¿— Meteocat (@meteocat) October 13, 2025
¿¿ Més de 20 mm en 30 minuts
¿¿ Grau de perill màxim: ¿ 3/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/9bOUKx8e1C“
-
18:42
Els alcaldes dels municipis afectats demanen ajudes després del temporal
Els alcaldes dels municipis afectats s’han reunit amb el president de la Generalitat per reclamar ajudes urgents i millor coordinació. Les principals demandes són la rehabilitació de carreteres i camins rurals malmesos pel pas de la DANA.
La preocupació és màxima al sector agrari, clau al territori. L’alcalde de Santa Bàrbara, José Luis Gimeno, alerta que el que abans era excepcional “ara és cada cop més habitual”.
-
18:12
El barri del Xicago, el més afectat a la Ràpita
A la Ràpita, un dels municipis més afectats pel temporal a les Terres de l’Ebre, els veïns han passat el matí netejant i traient fang de les seves cases i comerços. L’episodi d’aiguats ha deixat acumulacions d’aigua de fins a mig metre d’alçada especialment al barri del Xicago, provocant danys materials i una gran mobilització ciutadana per recuperar la normalitat.
-
17:40
La propietària i els clients d'un bar de Godall van fer un forat a la paret per sortir: "Si no hauríem tingut un ensurt"
La propietària i diversos clients d’un bar de Godall van viure moments de tensió quan l’aigua va començar a arrossegar-ho tot. Davant la impossibilitat de sortir, un client va recordar una antiga porta al pis superior i, amb un extintor, van obrir un forat a la paret per escapar.
“¿ La propietària i clients d'un bar a Godall van fer un forat a la paret amb un extintor per escapar de l'aigua que ho arrossegava tot | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ https://t.co/5iqjFfZ86N pic.twitter.com/0GIGkAQqXS“
-
16:57
Godall demana ajudes després del pitjor episodi de pluges viscut al municipi
L’alcalde de Godall, Alexis Albiol, ha qualificat l’episodi de pluges d’aquest cap de setmana com el més fort que ha viscut mai el municipi. Ha agraït la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha expressat l’esperança que el Govern ofereixi ajudes als veïns afectats. Albiol no descarta demanar que Godall sigui declarat zona catastròfica, tot i que ha dit que caldrà veure com evoluciona la situació.
“¿¿El Govern prepara un primer paquet d'ajuts pels municipis de les Terres de l'Ebre afectats pels aiguats | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ https://t.co/5iqjFfZ86N pic.twitter.com/6sIhWUe9h0“
-
16:46
Els Bombers atenen 428 avisos pel temporal a l’Ebre
Els Bombers de la Generalitat han atès 428 avisos, la majoria per inundacions en baixos i pàrquings. D’aquests, 355 s’han concentrat al Montsià i 73 al Baix Ebre. Només entre les 13 h i les 15 h s’han registrat 15 nous avisos, i els serveis d’emergència continuen treballant per restablir la normalitat.
-
16:13
Tres carreteres continuen tallades pels aiguats històrics
Carreteres inundades, llengües de fang i pedres ocultant la calçada o cotxes arrossegats per la força de l'aigua. Hi ha encara tres vies tallades i els equips de manteniment treballen per reparar els desperfectes.
“¿ Tres carreteres continuen tallades pels aiguats històrics al sud de Tarragona | @Olga_Rguez— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ https://t.co/5iqjFfZ86N pic.twitter.com/zSRNa3XJbB“
-
15:31
Protecció Civil envia una altra alerta als mòbils de l’Ebre i el Baix Camp advertint de pluges intenses fins a la nit
Protecció Civil ha enviat una nova alerta als mòbils de diverses comarques catalanes advertint del risc per a les fortes precipitacions. Es recomana evitar desplaçaments, no acostar-se a zones inundables ni creuar rieres o barrancs davant la possibilitat d’esllavissades.
“¿ Enviament nou Es-Alert a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Camp ¿— Protecció civil (@emergenciescat) October 13, 2025
¿¿ Es mantenen les pluges intenses fins a la nit
¿¿No us acosteu a zones inundables, no creueu rieres, barrancs ni rius.
¿¿ Minimitzeu desplaçaments i activitats“
-
14:21
Els alcaldes del Baix Ebre i Montsià demanen ajuts urgents per pal·liar les destrosses de la DANA Alice
Salvador Illa assegura que la Generalitat ja treballa en un paquet de mesures econòmiques per a compensar-ne els danys materials.
“¿ Els alcaldes del Baix Ebre i Montsià demanen ajuts urgents per pal·liar les destrosses de la DANA Alice. | @maria_tarsa— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ @salvadorilla assegura que la Generalitat ja treballa en un paquet de mesures econòmiques per a compensar-ne els danys materials. pic.twitter.com/K8NMxEbB0e“
-
14:21
La Ràpita, Godall i Santa Bàrbara, entre els municipis més afectats per la DANA Alice
L'activitat educativa s'ha suspès a cinc comarques de Tarragona, i uns 50.000 alumnes s'han quedat sense classes.
“¿¿ La dana Alice deixa carrers plens de fang i baixos inundats al Montsià i el Baix Ebre. | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ Les riuades torrencials han deixat nombroses destrosses i l'Ajuntament de La Ràpita ha fet una crida a voluntaris per ajudar en la neteja dels carrers. | @albalopsan pic.twitter.com/SrHQYqycLK“
-
14:18
La dana Alice deixa carrers plens de fang i baixos inundats al Montsià i el Baix Ebre
Les riuades torrencials han deixat nombroses destrosses i l'Ajuntament de La Ràpita ha fet una crida a voluntaris per ajudar en la neteja dels carrers.
“¿¿ La dana Alice deixa carrers plens de fang i baixos inundats al Montsià i el Baix Ebre. | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ Les riuades torrencials han deixat nombroses destrosses i l'Ajuntament de La Ràpita ha fet una crida a voluntaris per ajudar en la neteja dels carrers. | @albalopsan pic.twitter.com/SrHQYqycLK“
-
14:10
La previsió del Temps amb Sònia Papell
Els ruixats, localment intensos i abundants, es mantindran fins dimarts. I és que continuem amb una inestabilitat molt activa, perquè a damunt nostre tenim aire fred a tots els nivells de l’atmosfera i perquè l’anticicló estancat sobre les Illes Britàniques continua impulsant-nos vent humit de la Mediterrània que alimenta la connectivitat.
“¿¿ La previsió de #ElTemps amb @SoniaPapell— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
Els ruixats, localment intensos i abundants, es mantindran fins dimarts | @RTVECatalunya pic.twitter.com/3sXAmIqz0p“
-
14:00
El temporal de pluges deixa carreteres inundades i cotxes arrossegats
Carreteres inundades, llengües de fang i pedres ocultant la calçada o cotxes arrossegats per la força de l'aigua. Hi ha encara set vies tallades i els equips de manteniment treballen per reparar els desperfectes. La pluja torrencial va sorprendre ahir la tarda centenars de conductors que circulaven per l'AP-7 entre Ulldecona i Freginals.
“¿ El temporal de pluges deixa carreteres inundades i cotxes arrossegats per la força de l'aigua.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ Hi ha encara sis vies tallades | @MartnRiera pic.twitter.com/qRaEGu92Mu“
-
13:57
Godall mira de refer-se de l'històric aiguat a la zona
A Godall, els veïns pateixen les conseqüències dels forts aiguats, sobretot perquè és un poble de només 700 habitants i el travessa un barranc que ahir va inundar els carrers del poble. El que més preocupa és l'aigua que va entrar als domicilis i que ara intenten treure a contrarellotge perquè la previsió és que a la tarda torni a ploure.
“¿ El municipi de Godall mira de refer-se de l'històric aiguat a la zona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿¿ En directe @rnavarrox | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/5iqjFfZ86N pic.twitter.com/5zNQxkdaIl“
-
13:35
Illa anul·la la seva agenda i es quedarà a Tortosa per fer seguiment de les tempestes
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anul·lat la seva agenda per a aquesta tarda i es quedarà a Tortosa per fer seguiment de les tempestes. El cap de l'executiu català presidirà a les 20:00 h la reunió del CECAT.
-
13:17
Illa compareix després de la reunió amb els alcaldes de les localitats del Baix Ebre i el Montsià
"Hem posat èmfasi en la reparació de la infraestructura, en els camins essencials per l'activitat productiva i també en la neteja de barrancs i lleres", ha dit el president del Govern, Salvador Illa.
“¿ Illa compareix després de la reunió amb els alcaldes de les localitats del Baix Ebre i el Montsià.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿¿ "Hem posat èmfasi en la reparació de la infraestructura, en els camins essencials per l'activitat productiva i també en la neteja de barrancs i lleres". pic.twitter.com/7WZh5nyvBA“
-
12:48
Barcelona ofereix a la Generalitat els seus efectius per ajudar els municipis afectats pels aiguats
L'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició de la Generalitat els seus efectius de serveis bàsics i d'emergències per ajudar els municipis de l'Ebre més afectats pels aiguats. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, qui lamenta que la dana Alice hagi afectat de forma "molt brutal" alguns municipis de les Terres de l'Ebre.
-
12:29
La força del barranc de les Foies mou les salves de formigó i talla un dels accessos a Freginals
A Freginals, l'accés al municipi des de la carretera T-331 està tallat. La força de l'aigua al barranc de les Foies ha aixecat les salves de formigó de la carretera. Maquinària i operaris de la Diputació de Tarragona treballen per retirar la runa i obrir pas.
“¿¿ La força del barranc de les Foies aixeca les salves de formigó i talla un dels accessos a Freginals.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ Maquinària i operaris de la Diputació de Tarragona treballaven per retirar la runa i obrir pas | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/5iqjFfZFWl pic.twitter.com/NAqTtovcsw“
-
12:25
Carles Puigdemont retreu a Illa que viatgés a Madrid pel 12O mentre plovia a les Terres de l'Ebre.
"On era realment el president Illa? De debò que mentre en una gran part del país creixia l’angoixa i el patiment, el president Illa se n’anava a Madrid a celebrar “lo que nos une”? Si és així, és un error greu. Prioritzar l’agenda espanyolitzadora de Catalunya és incompatible amb la defensa dels interessos de TOTS els ciutadans del país". Amb aquest tuit, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut retreure la participació de Salvador Illa als actes del 12 d'Octubre a Madrid.
Des del Govern s'ha aclarit que el president va aterrar ahir a Barcelona a les 17.20 hores i es va connectar al CECAT des de La Roca del Vallès. Afegeix que ha estat en contacte permanent amb serveis d’emergències, alcaldes i afectats des del primer moment.
-
12:12
Suspesos els trens entre Tarragona i Castelló pels danys pel temporal
Renfe ha suspès la circulació de trens entre Tarragona i Castelló per les afectacions de la dana Alice. Fins ara, ja ha desplegat tots els mitjans tècnics i humans disponibles per inspeccionar l'estat de la infraestructura i fer les reparacions necessàries quan sigui possible.
“¿ Suspesa la circulació de trens entre Ulldecona i l'Aldea durant tota la jornada pel temporal a les Terres de l'Ebre.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ S'ha establert un servei alternatiu d'autobusos | @RTVECatalunya pic.twitter.com/qhoITx4MDY“
-
12:06
Aquesta és una de les dotacions de Bombers que treballa en les tasques de drenatge a la localitat de Santa Bàrbara
Els operaris han rescatat persones de dins de dos vehicles i una casa, però no hi ha hagut danys personals. Santa Bàrbara s'ha despertat sobrepassada per una nova riada de barranc del Pelós, desbordat després de les intenses pluges d'aquest diumenge a la tarda. Preocupa sobretot l'impacte que hi haurà en les infraestructures agràries, on està arrancant la collita de l'oliva.
“¿ Una de les dotacions de @bomberscat que treballa en les tasques de drenatge a Santa Bàrbara (Montsià).— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ També han rescatat persones de dins de dos vehicles i una casa, però no hi ha hagut danys personals. pic.twitter.com/cbPdlx4tCY“
-
11:58
El local de la Cooperativa Armadors del Mar a La Ràpita, totalment inundat
Desenes de baixos han quedat impracticables en les cinc comarques tarragonines més afectades per la dana Alice. L'episodi de pluges va començar a la falda de la serra del Montsià i, després, la tempesta va baixar dels barrancs en direcció sud, cap a mar. Alcanar i la Ràpita són dues de les poblacions de costa més inundades.
“¿¿ El local de la Cooperativa Armadors del Mar a La Ràpita, totalment inundat. | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ Desenes de baixos han quedat impracticables en les comarques afectades per la dana Alice. pic.twitter.com/vuObhlGvkN“
-
11:58
Jornada de neteja a una escola de La Ràpita per la dana Alice
La Ràpita ha estat un dels municipis més afectats pel pas de la dana Alice al sud de Tarragona. Avui és dia de valorar danys i arreglar els desperfectes. El pla INUNCAT manté les escoles tancades pel temporal de pluges en 5 comarques aquest dilluns.
“¿Jornada de neteja a una escola de Sant Carles de la Ràpita per la dana Alice. | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿¿ El pla #INUNCAT manté les escoles tancades pel temporal de pluges en 5 comarques aquest dilluns. pic.twitter.com/2xzaqbxgIy“
-
11:50
Dia d'avaluació de danys pel pas de la dana Alice al sud de Tarragona
Els ajuntaments dels quatre municipis ebrencs afectats pel temporal es dediquen avui a avaluar els danys que han patit. Protecció Civil manté activades diverses alertes per possibles inundacions.
“¿ Dia d'avaluació de danys pel pas de la dana #Alice al sud de Tarragona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿ Protecció Civil manté activades diverses alertes per possibles inundacions.
¿¿ Pilar Ribas | @radio4_rne pic.twitter.com/nEe6bT6WVs“
-
11:38
32 persones continuen als centres d'acollida de Freginals, Amposta i Alcanar per les pluges
L'episodi de pluges al sud de Tarragona ha obligat a prop de mig miler de persones a pernoctar a diferents equipaments municipals habilitats entre el Montsià i Tortosa. A hores d'ara, 32 persones continuen als centres d'acollida. Hi ha 15 al pavelló d'Amposta, 10 a Alcanar i 7 a l'Ajuntament de Freginals, segons ha informat Protecció Civil.
-
11:12
El temporal deixa 280 litres/m2 a Mas de Barberans des de dissabte
Mas de Barberans, al Montsià, ha estat la localitat més castigada fins ara pel temporal de pluges. Al municipi hi han caigut entre dissabte i primera hora d’aquest dilluns fins a 280 litres per metre quadrat. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que l’episodi encara no ha acabat.
-
11:00
El 112 rep 2.236 trucades per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre fins a les 10h
En total, el 112 ha rebut més de 2.200 trucades a les Terres de l'Ebre: Montsià (1.540), Amposta (536), La Ràpita (269) i Alcanar (191).
-
10:45
Illa alerta que el temporal "no ha acabat" i anuncia un paquet d'ajudes
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència: "Això no s'ha acabat. Encara pot haver-hi episodis de pluges fortes i torrencials". I ha explicat que la Generalitat i el Govern espanyol estudien declarar zona catastròfica el territori afectat per la dana Alice. "Ja hem encarregat un paquet d'ajudes", ha dit.
“¿ @salvadorilla explica que la Generalitat i el Govern espanyol estudien declarar zona catastròfica el territori afectat per la dana Alice. | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 13, 2025
¿¿ "Ja hem encarregat un paquet d'ajudes". pic.twitter.com/aZeyaCa8x6“
-
10:30
Un ferit greu, carrers inundats i barrancs desbordats: les afectacions per les pluges a Tarragona
L'episodi de pluges torrencials ha deixat, de moment, una persona ferida greu i 17 ferits lleus. El temporal ha afectat, sobretot, la comarca del Montsià. El municipi de Freginals ha batut rècord en acumulació d'aigua amb 478 litres per m² en un sol dia. Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Godall també han estat molt afectats.
Les principals afectacions han estat carrers i baixos inundats, barrancs desbordats i cotxes arrossegats per la pluja. A més, s'han suspès les classes a les comarques de les Terres de l'Ebre i al Baix Camp i l'atenció sanitària no urgent al Montsià, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Baix Camp i Terra Alta.
D'altra banda, Renfe ha suspès la circulació al corredor mediterrani amb origen i destinació a València i Barcelona, i s'ha interromput l'R16 entre Tortosa i Ulldecona, on s'ha establert un servei alternatiu d'autobusos.
-
10:00
Bon dia. Segueix minut a minut l'episodi de pluges intenses que afecta les Terres de l'Ebre i el litoral i prelitoral de Catalunya.