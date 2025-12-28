Les conseqüències del temporal: pluges intenses, neu i risc d'allaus a Catalunya
- Protecció Civil desactiva l'Inuncat, però es manté en prealerta pels rius de Girona
- Risc d'allaus FORT al Pirineu Oriental i nevades acumulades deixen afectacions a la muntanya
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat per la llevantada que ha afectat Catalunya, donant per finalitzats els avisos per fort onatge, intensitat i acumulació de pluja. Tot i això, el pla es manté en prealerta per fer seguiment dels cabals dels rius de la demarcació de Girona (Ter, Tordera, Fluvià i Muga), que encara es troben per sobre de l'habitual.
L'episodi també deixa activada la prealerta pel risc fort d'allaus al Pirineu Oriental (nivell 4 sobre 5), i es recomana evitar activitats de muntanya fora de les pistes i zones controlades.
Pel que fa a la neu, en tres dies (25-27 de desembre) s’han acumulat 87 cm de neu nova a Ulldeter (2.410 m) amb un total de 111 cm, i 35 cm a Núria (1.971 m), amb 88 cm acumulats, el gruix màxim des de principis de 2018. El risc d’allaus aquest diumenge continua sent FORT (nivell 4) al sector Ter-Freser, la meitat oriental del Vessant Nord Cadí-Moixeró, sectors del Prepirineu i Perafita-Puigpedrós, mentre que la resta del territori té perill moderadament marcat (nivell 2-3).
“🚨 Protecció Civil manté en prealerta el pla #ALLAUCAT.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 28, 2025
❄️ Risc d'allaus FORT (4) al Ter-Freser i a la meitat oriental del vessant nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i Perafita-Puigpedrós.
⚠️ A la resta del territori, perill MARCAT (3) | @emergenciescat pic.twitter.com/kpWKxuKIIy“
Protecció Civil manté activat el pla ALLAUCAT en fase de prealerta.
Afectacions viàries pel vent i la neu
Pel que fa a les afectacions viàries, són obligatòries les cadenes a la BV-4031 al coll de la Creueta i per accedir a l'estació d'esquí de Port Ainé, mentre que la BV-4024 està tallada pel vent i la neu al tram final d'accés al coll de Pal. Ahir dissabte una cinquantena de vehicles van quedar atrapats a la GIV-4016 i GI-400 entre Toses i la Collada de Toses, amb intervenció dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i màquines llevaneus.
900 trucades al 112 i 450 serveis dels Bombers
El temporal ha generat més d'un miler de trucades al 112, principalment del Barcelonès (191), Maresme (92) i Gironès (77). Els Bombers han realitzat fins dissabte a la tarda 450 serveis, amb la majoria a la metropolitana nord (144), Girona (139) i metropolitana sud (103).
“Més d'un miler de trucades al telèfon d'emergències 112 pel temporal dels darrers dies— 112 (@112) December 27, 2025
Els dos pics de trucades van ser ahir al migdia, dia de Sant Esteve (72 trucades), i el migdia d'avui dissabte (75)
Alerta #INUNCAT pic.twitter.com/0yfoEdVMOa“
Entre les incidències destacades, una dona va resultar ferida crítica a Sabadell en caure-li un fanal.
200 litres a Osona, Ripollès i part alta del Montseny
Les pluges han arribat a 200 litres en punts d’Osona, Ripollès i alta part del Montseny. Destaquen quantitats com: 214,3 litres a Cantonigròs, 199,2 a Molló-Fabert, 194,5 al Puig Sesolles, 166,6 a Viladrau i 150,4 al pantà de Sau, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.