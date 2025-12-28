Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Les conseqüències del temporal: pluges intenses, neu i risc d'allaus a Catalunya

  • Protecció Civil desactiva l'Inuncat, però es manté en prealerta pels rius de Girona
  • Risc d'allaus FORT al Pirineu Oriental i nevades acumulades deixen afectacions a la muntanya
Salt d'aigua de la Central del Martís, a Esponellà (riu Fluvià, Girona)
Salt d'aigua de la Central del Martís, a Esponellà (riu Fluvià, Girona) | ACN
Alejandro Laxio García
Alejandro Laxio García

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat per la llevantada que ha afectat Catalunya, donant per finalitzats els avisos per fort onatge, intensitat i acumulació de pluja. Tot i això, el pla es manté en prealerta per fer seguiment dels cabals dels rius de la demarcació de Girona (Ter, Tordera, Fluvià i Muga), que encara es troben per sobre de l'habitual.

L'episodi també deixa activada la prealerta pel risc fort d'allaus al Pirineu Oriental (nivell 4 sobre 5), i es recomana evitar activitats de muntanya fora de les pistes i zones controlades.

Pel que fa a la neu, en tres dies (25-27 de desembre) s’han acumulat 87 cm de neu nova a Ulldeter (2.410 m) amb un total de 111 cm, i 35 cm a Núria (1.971 m), amb 88 cm acumulats, el gruix màxim des de principis de 2018. El risc d’allaus aquest diumenge continua sent FORT (nivell 4) al sector Ter-Freser, la meitat oriental del Vessant Nord Cadí-Moixeró, sectors del Prepirineu i Perafita-Puigpedrós, mentre que la resta del territori té perill moderadament marcat (nivell 2-3).

Protecció Civil manté activat el pla ALLAUCAT en fase de prealerta.

Afectacions viàries pel vent i la neu

Pel que fa a les afectacions viàries, són obligatòries les cadenes a la BV-4031 al coll de la Creueta i per accedir a l'estació d'esquí de Port Ainé, mentre que la BV-4024 està tallada pel vent i la neu al tram final d'accés al coll de Pal. Ahir dissabte una cinquantena de vehicles van quedar atrapats a la GIV-4016 i GI-400 entre Toses i la Collada de Toses, amb intervenció dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i màquines llevaneus.

900 trucades al 112 i 450 serveis dels Bombers

El temporal ha generat més d'un miler de trucades al 112, principalment del Barcelonès (191), Maresme (92) i Gironès (77). Els Bombers han realitzat fins dissabte a la tarda 450 serveis, amb la majoria a la metropolitana nord (144), Girona (139) i metropolitana sud (103).

Entre les incidències destacades, una dona va resultar ferida crítica a Sabadell en caure-li un fanal.

200 litres a Osona, Ripollès i part alta del Montseny

Les pluges han arribat a 200 litres en punts d’Osona, Ripollès i alta part del Montseny. Destaquen quantitats com: 214,3 litres a Cantonigròs, 199,2 a Molló-Fabert, 194,5 al Puig Sesolles, 166,6 a Viladrau i 150,4 al pantà de Sau, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Estacions automàtiques de la XEMA que han superat els 100 mm | Meteocat

Estacions automàtiques de la XEMA que han superat els 100 mm | Meteocat

Es noticia: