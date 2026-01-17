La primera fase del temporal afecta les comarques de Lleida i Tarragona
- El telèfon d'emergències rep més de 250 trucades i els Bombers atenen 139 avisos per incidències amb la pluja i la neu
- Municipis de Ponent acumulen quantitats d'aigua superiors als 100 litres per metre quadrat en 24 hores
L'episodi de fortes pluges i de neu d'aquest dissabte ha generat almenys 300 trucades al telèfon d'emergències 112. La majoria han estat per incidències de trànsit, com obstacles a les carreteres, presència de neu o gel i accidents, i també per inundacions de baixos. Els Bombers de la Generalitat han rebut fins a les 18h 139 avisos, sobretot per esllavissades, retirada d'arbres caiguts o acumulacions d'aigua.
El Camp de Tarragona, amb 40, i Ponent, amb 42, és on s'ha concentrat el gruix de trucades, seguits de la regió metropolitana sud (23), la nord (19), i la Catalunya central (14). A les Terres de l'Ebre s'ha efectuat un avís mentre que no n'hi ha hagut cap de les comarques gironines. Per comarques, els avisos han procedit, sobretot, del Tarragonès (34), el Vallès Occidental (22) i l'Alt Penedès (21).
Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Constantí (Tarragonès) és on més precipitació s'ha acumulat aquest dissabte, amb 85,2 litres per metre quadrat. També ha plogut sensiblement a Blancafort (Conca de Barberà), amb 74,4; Vilanova de Meià (Noguera), amb 71,8, i la ciutat de Tarragona, amb 71. En el cas d'alguns d'aquests municipis les quantitats acumulades de precipitació superen els 100 litres per metre quadrat si s'afegeix la pluja caiguda la nit de divendres.
Pel que fa a la neu, obliga a circular amb cadenes per diverses carreteres del nord. És el cas de la BV-4031 al Berguedà i al Ripollès, la BV-4243 a Castellar del Riu (Berguedà), la C-13 al Pallars Sobirà, la C-142b a Naut Aran (Vall d'Aran) i la C-147 a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-28z al Pallars Sobirà, la C-462 de la Coma i la Pedra (Solsonès) a Tuixent (Alt Urgell) i la C-563 de Tuixent a Gósol (Berguedà). També la GI-400 a Alp (Cerdanya), l'L-500 del Pont de Suert a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), l'L-501 a Boí, l'L-504 de Llavorsí a Tavascan (Pallars Sobirà), l'L-510 entre Tírvia i Àreu (Pallars Sobirà), l'N-230 entre Vilaller (Alta Ribagorça) i Viella i l'N-260 a Alp. A més, està tancada la BV-4024 al Coll de Pal.