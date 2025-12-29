Les pluges i la neu situen les conques internes al 82,5% de capacitat
- La llevantada dispara les reserves dels pantans catalans i marca un punt d’inflexió després de la sequera
- Les conques internes superen ja el 82% de la seva capacitat, més del doble que fa un any
Les pluges persistents i les nevades registrades els darrers dies han capgirat la situació hídrica a Catalunya. Les conques internes se situen al 82,5% de la seva capacitat, mentre que els de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) es troben en el seu 72,2% de la seva capacitat. Unes xifres totalment diferents a les de fa 12 mesos.
Les pluges intenses fan créixer fins a un 25% el nivell d’alguns embassaments en només tres dies. Els que més han rebut aqeusta aigua han estat el de Foix que ha passat d'un d'un 78 a més d'un 88% de la seva capacitat i el de Sau que ha pujat 10 punts.
Una setmana de pluges ininterrompudes ha fet créixer les reserves d'aigua en pantans com Susqueda obrint comportes per primer cop des del 2020 i amb la previsió que el desgel encara faci augmentar més els nivells.
Un canvi radical respecte a l'any passat
Fa un any, les reserves amb prou feines arribaven al 40%. La sequera acumulada va obligar a aplicar restriccions severes en el consum d’aigua, especialment en l’àmbit agrícola, un dels sectors més afectats entre el 2024 i el 2025.
També pugen els pantans de l’Ebre
La millora no es limita a les conques internes. Els embassaments gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre superen el 72% de capacitat, gràcies a les aportacions constants de pluja i neu al Pirineu i a les capçaleres dels rius.
Menys pressió sobre les restriccions
Aquest augment generalitzat de les reserves permet encarar els pròxims mesos amb més tranquil·litat i allunya, de moment, l’escenari de noves restriccions per sequera. Tot i això, les autoritats recorden que cal mantenir un ús responsable de l’aigua.