Les pluges i la neu situen les conques internes al 82,5% de capacitat

  • La llevantada dispara les reserves dels pantans catalans i marca un punt d’inflexió després de la sequera
  • Les conques internes superen ja el 82% de la seva capacitat, més del doble que fa un any
Estat de l'embassaments de la Baells després de les darreres pluges
Beatriz Gálvez Garcés
Les pluges persistents i les nevades registrades els darrers dies han capgirat la situació hídrica a Catalunya. Les conques internes se situen al 82,5% de la seva capacitat, mentre que els de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) es troben en el seu 72,2% de la seva capacitat. Unes xifres totalment diferents a les de fa 12 mesos.

Les pluges intenses fan créixer fins a un 25% el nivell d’alguns embassaments en només tres dies. Els que més han rebut aqeusta aigua han estat el de Foix que ha passat d'un d'un 78 a més d'un 88% de la seva capacitat i el de Sau que ha pujat 10 punts.

Situació del pantà de Sau després de les darreres pluges

Una setmana de pluges ininterrompudes ha fet créixer les reserves d'aigua en pantans com Susqueda obrint comportes per primer cop des del 2020 i amb la previsió que el desgel encara faci augmentar més els nivells.

Les pluges disparen les reserves i obliguen a obrir Susqueda

Un canvi radical respecte a l'any passat

Fa un any, les reserves amb prou feines arribaven al 40%. La sequera acumulada va obligar a aplicar restriccions severes en el consum d’aigua, especialment en l’àmbit agrícola, un dels sectors més afectats entre el 2024 i el 2025.

També pugen els pantans de l’Ebre

La millora no es limita a les conques internes. Els embassaments gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre superen el 72% de capacitat, gràcies a les aportacions constants de pluja i neu al Pirineu i a les capçaleres dels rius.

Menys pressió sobre les restriccions

Aquest augment generalitzat de les reserves permet encarar els pròxims mesos amb més tranquil·litat i allunya, de moment, l’escenari de noves restriccions per sequera. Tot i això, les autoritats recorden que cal mantenir un ús responsable de l’aigua.

