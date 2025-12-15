Protecció Civil activa l’Inuncat per pluges extremes a l’Ebre i Tarragona
- La Generalitat envia un ES-Alert al Baix Camp, Priorat i Ribera d'Ebre i demana evitar desplaçaments innecessaris
- Protecció Civil alerta de l'acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat a algunes localitats del sud de Tarragona
Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del pla Inuncat a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona per la possible acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Davant la situació complicada s’ha enviat un ES-Alert als mòbils del Baix Camp, Priorat i Ribera d’Ebre per advertir del risc d’inundacions.
El missatge d’alerta indica “risc d’inundacions per desbordament de rius” en les properes hores i demana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de rieres i barrancs i consultar la informació meteorològica. També es preveu fortes pluges a l’Alt Empordà, Garrotxa i Selva, així com al litoral i prelitoral.
Principals afectacions
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja ha estat especialment abundant al Priorat, amb gairebé 150 mm a Falset fins a les 9.30 h. Altres registres destacats són 95,1 mm al Perelló, 83,4 mm a Torroja del Priorat, 82,9 mm a l’Ametlla de Mar i 67,1 mm a Tivissa.
La situació també afecta el transport ferroviari: la circulació de trens a la línia R15 està interrompuda entre Faió La Pobla de Massaluca i Casp i entre Pradell i Móra la Nova per acumulació d’aigua. S’han habilitat serveis alternatius per carretera per garantir la mobilitat.