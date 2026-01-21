Fernando Huerta, el maquinista con cuatro meses de prácticas en Rodalies y una vida truncada a los 27 años

“Actualmente, tras conseguir la Licencia + Diploma de maquinista ferroviario, comienzo una etapa cargado de ilusión, ambición y ganas de trabajar en un sector por el que he trabajado tanto y me he esforzado para conseguirlo. Me considero una persona trabajadora, servicial, alegre, optimista y comprometida”, escribía en LinkedIn Fernando Huerta, el maquinista sevillano de 27 años que este martes perdió la vida en el accidente de Gelida.

El joven, que había estudiado Periodismo en la ciudad que le vio nacer, había virado su futuro para labrarse una carrera como maquinista consiguiendo el título tras aprobar el examen de la AESF (Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria). Llevaba sólo cuatro meses en prácticas en Rodalies de Cataluña, la red de cercanías de esta comunidad, cuando se derrumbó un muro, por las lluvias y el temporal, a la vez que el tren pasaba por ese mismo lugar fatalmente lo que le arrebató vida. En el momento en que se cayó el muro encima viajaba en la cabina con el conductor y otros aprendices.

A pesar de su corta edad abonado fiel durante décadas al Sevilla Fútbol Club, y hermano de la cofradía de la Macarena, el joven fallecido ha recibido sentidos mensajes de consternación en redes sociales de ambas instituciones. "El Sevilla Fútbol Club expresa su condolencia a los familiares y amigos de Fernando Huerta Jiménez, sevillista socio del club con 20 años de antigüedad. El club desea transmitir todas sus fuerzas a sus familiares, así como a los miembros de la Peña Sevillista Triana Fans a la que pertenecía. DEP".

Por su parte, la hermandad ha posteado en X: "La Hermandad de la Macarena, en nombre de su Hermano Mayor y Junta de Gobierno, desea expresar su más hondo pesar por el fallecimiento de nuestro joven hermano D. Fernando Huerta Jiménez (27 años), víctima del trágico accidente ocurrido en un tren de la línea R4 de Rodalies a su paso por Gelida (Barcelona), en el que viajaba como maquinista en prácticas. Elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima de la Esperanza para que acojan su alma en la Gloria eterna y concedan consuelo, fortaleza y esperanza cristiana a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor. La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos".

En esta misma red social, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, ha escrito un mensaje de condolencias: "El drama nos sigue tocando muy de cerca. Siento muchísimo la pérdida del maquinista que ha fallecido en el accidente ferroviario de Gelida. Un joven andaluz. Nuestro afecto y el de toda Andalucía a su familia, amigos y compañeros de profesión".

No peligra la vida de los heridos graves Además, 37 personas resultaron heridas en este nuevo incidente ferroviario producido alrededor de las nueve de la noche en la línea R4 de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní, en la provincia de Barcelona, a unos 50 kilómetros de la capital catalana. De este número, hubo cinco heridos graves, siete menos graves y 26 leves, según el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha comunicado que no peligra la vida de los críticos. Paralelamente a este suceso, este martes también otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet y tuvo que interrumpir su circulación. Todo ello llevó a Adif a suspender la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Cataluña para realizar una revisión de las infraestructuras a través de las “marchas blancas” que se han estado realizando a lo largo de la madrugada. A este mediodía del martes, la actividad de Rodalies sigue suspendida. Cerca de 400.000 viajeros utilizan diariamente esta red, con las consiguientes dificultades que conlleva este parón para la ciudadanía. Caos de viajeros en Cataluña tras la suspensión de Rodalies por el accidente mortal de un tren en Gelida, Barcelona Así, los operarios de Adif siguen trabajando en revisar la red ferroviaria catalana para garantizar su seguridad después del temporal que ha golpeado estos días Cataluña. A las 16:30 habrá una nueva reunión del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) para evaluar los resultados y se decidirá si se reanuda el servicio o no. Óscar Puente, el ministro de Transporte, ha dicho en el programa Mañaneros de TVE que es muy improbable que reabra en el día de hoy. ““ Esta situación es anómala pero no es inédita. Rodalies ya suspendió toda la circulación en Cataluña en julio de 2025 por el riesgo de inundaciones derivado de las lluvias torrenciales. Y, cuando finalicen las tareas de investigación, se procederá a la retirada del tren, pero ninguno de los cuerpos de seguridad ha determinado aún la extensión de estos trabajos.