El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes mortales de trenes
- Denuncian el "deterioro constante del ferrocarril" y avanzan que exigirán responsabilidades penales
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado una huelga en "todo el sector" para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con más de 40 muertos, entre ellos, tres maquinistas.
"Estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios", han indicado en el comunicado, en el que han avanzado que exigirán responsabilidades penales a las personas a cargo de la seguridad de la infraestructura.
Además del último accidente en Gelida, el sindicato recuerda que el temporal en Cataluña ha causado otro descarrilamiento menos grave en Maçanet, sin consecuencias para los ocupantes.
Exigen garantías de seguridad
Entre las medidas "iniciales" para "corregir la situación de la red ferroviaria estatal", SEMAF ha pedido también que la reapertura de Rodalies en Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación y ha instado a que se aplique el mismo procedimiento en toda la red si se dan condiciones meteorológicas adversas como en Cataluña.
Como parte de la movilización, según el sindicato, los maquinistas requerirán al responsable de circulación que se les garantice la seguridad en el trayecto y, si no se garantiza, adaptarán la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.
Finalmente, SEMAF anima a los maquinistas que no se encuentren en disposición de trabajar, dada "la carga emocional" de los últimos sucesos, a que se lo comuniquen a sus responsables. Al respecto, citan la orden FOM/2872/2010 que establece las condiciones para el ejercicio de las funciones del personal ferroviario, que incluye también cuestiones psicológicas y emocionales.