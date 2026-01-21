El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga en el sector tras los accidentes mortales de trenes

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado una huelga en "todo el sector" para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes de trenes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con más de 40 muertos, entre ellos, tres maquinistas.

"Estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios", han indicado en el comunicado, en el que han avanzado que exigirán responsabilidades penales a las personas a cargo de la seguridad de la infraestructura.

Además del último accidente en Gelida, el sindicato recuerda que el temporal en Cataluña ha causado otro descarrilamiento menos grave en Maçanet, sin consecuencias para los ocupantes.