Accidente de Rodalies en Gelida: imágenes del siniestro ferroviario

Al menos una persona ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes noche el convoy contra un muro de contención que ha caído a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa del temporal.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que chocó este martes con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). EFE/Alberto Estévez

Trabajo de Bomberos Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies. EFE/Bombers Catalunya El accidente se ha producido hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días, cuando un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

La caída de un muro Accidente del tren de Rodalies que ha chocado contra un muro de contención entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). EFE/Alberto Estévez El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha explicado Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat.

Investigación abierta Una ambulancia llega al lugar del descarrilamiento de un tren de cercanías después de que un muro de contención cayera sobre la vía debido a las fuertes lluvias, en Gelida. REUTERS/Bruna Casas La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès y los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las primeras gestiones de investigación. Se da la circunstancia de que este accidente se ha producido poco después de que otro tren descarrilara en Cataluña a causa del temporal.