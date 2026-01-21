Accidente de Rodalies en Gelida: imágenes del siniestro ferroviario
- Un fallecido y decenas de heridos tras el desprendimiento de un muro de contención por el temporal
Al menos una persona ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes noche el convoy contra un muro de contención que ha caído a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa del temporal.
Trabajo de Bomberos
El accidente se ha producido hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias caídas en los últimos días, cuando un muro de gran tamaño se ha desplomado sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).
La caída de un muro
El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha explicado Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat.
Investigación abierta
La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès y los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las primeras gestiones de investigación. Se da la circunstancia de que este accidente se ha producido poco después de que otro tren descarrilara en Cataluña a causa del temporal.
Evacuación de los afectados
Los afectados han sido evacuados en ambulancia hasta los hospitales Vall d'Hebron, Moisès Broggi, Bellvitge, Vilafranca, Mútua de Terrassa, Camils y Martorell.
Rodalies Renfe ha habilitado un teléfono para familiares, el 900 101 660, y se ha habilitado el Centro Cívico de la localidad para atender a las familias.