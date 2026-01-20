Adif limita temporalmente la velocidad a 160 km/h en un tramo del recorrido ferroviario entre Madrid y Barcelona

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha limitado de forma temporal a un máximo de 160 kilómetros por hora un tramo de unos 150 kilómetros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Fuentes de la gestora ferroviaria han apuntado que la limitación se ha activado por seguridad después de que varios maquinistas hayan reportado baches en varios tramos de la vía

El servicio de mantenimiento de la entidad pública revisará esta noche la situación y, si todo está correcto, se levantará la medida temporal, tal y como han apuntado desde Adif a RTVE. Este tipo de limitaciones, apuntan las mismas fuentes, son habituales como procedimiento de seguridad en los casos en los que los maquinistas aprecian baches en los trayectos. Asimismo, descartan que la medida tenga relación con el accidente mortal de Adamuz, en Córdoba, que ha costado la vida a más de 40 personas.

El tramo en el que se ha decretado el tope de velocidad a160 kilómetros por hora discurre entre la localidad madrileña de Mejorada del Campo, en el punto kilométrico 34, hasta el municipio zaragozano de Alhama de Aragón, situado en el punto kilométrico 182.

El documento que recoge el cambio de velocidad del trayecto entre Madrid y Barcelona también incluye otra decena de puntos de limitación de la vía que también supondrá aumentar el tiempo de los trayectos. La reducción de velocidad va a suponer una ralentización del recorrido de hasta un 50%. Esta línea la utilizan cerca de 15 millones de personas al año, frente a los 2,2 millones de sus inicios.

Alta velocidad Madrid-Andalucía: suspendida Y mientras tanto, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras, según han informado fuentes de Adif. Una vez concluyan las tareas de las autoridades policial y judicial en la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) se llevará a cabo la retirada de los trenes afectados, labor que realizará Renfe a través de equipos especializados. A continuación, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación, han señalado las fuentes consultadas. El tramo en el que se produjo el trágico siniestro se encuentra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que está siendo objeto de una renovación integral en la que se invierten más de 700 millones. Concretamente, la renovación de desvíos en el tramo de Adamuz concluyó el pasado mes de mayo de 2025. 01.28 min Trabajadores de Renfe y Adif se concentran en recuerdo de compañeros y víctimas del accidente de Adamuz