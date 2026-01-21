Esta foto no corresponde al accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona), es falso

En redes sociales difunden una fotografía de un tren detenido en una zona precintada y lo presentan como si mostrase el convoy de Rodalies accidentado este 20 de enero en Gelida (Barcelona) que deja un muerto y varios heridos. Es falso. La imagen corresponde a un descarrilamiento en la localidad barcelonesa de Vacarisses que tuvo lugar en noviembre de 2018.

"Descarrila un tren de pasajeros en Barcelona, España. Hay decenas de heridos", leemos en un mensaje difundido en la red social X el 20 de enero. La publicación adjunta la fotografía de un tren parcialmente volcado en una trinchera estrecha, con paredes de roca rojiza y una curva pronunciada en una zona precintada. "Nuevo accidente ferroviario en España. Descarrila un tren de Rodalies por el derrumbe de un muro", dice otro usuario de la misma red social que comparte la misma instantánea.

No es el tren de Rodalies accidentado este 20 de enero en Gelida, es un convoy que descarriló en Vacarisses en 2018. A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos la instantánea publicada por varios medios de comunicación el 20 de noviembre de 2018 (1, 2 y 3). Tal y como señalan, se trata de un siniestro que tuvo lugar en la línea R4 entre Terrassa y Manresa. La Generalitat de Cataluña informó ese día del descarrilamiento que dejó "una víctima mortal y varios heridos".

Es un tren accidentado por un desprendimiento de tierra en Vacarisses en 2018 A partir de una búsqueda por palabras clave hemos localizado una publicación del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Cataluña en la que informan el mismo 20 de noviembre de que se encuentran en Vacarisses con once dotaciones. Adjuntan "imágenes del tren accidentado después de evacuar a personas heridas y pasajeros" que muestran la misma escena que la fotografía que circula en redes como actual. La agencia de noticias Europa Press difundió entonces un vídeo que muestra el mismo convoy. En el Telediario de TVE también te mostramos en 2019 imágenes de este descarrilamiento en un vídeo sobre otros accidentes registrados en la misma línea R4.