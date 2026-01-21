Adif levanta la limitación de velocidad en casi todo el trayecto Madrid-Barcelona y lo mantiene en cuatro puntos

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida la víspera, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán revisados en la próxima revisión de mantenimiento, según ha avanzado la compañía.

Concretamente, quedan 4 puntos con una LTV a 230km/h. En vía 1 el pk 27+160 y pk 138+600 y en vía 2 pk 50+840 y pk143+760. Estos cuatro puntos serán revisados en la próxima banda de mantenimiento (noche) con la previsión de que se puedan también levantar. Por tanto en casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300km/h.

Adif había limitado de forma temporal a un máximo de 160 kilómetros por hora un tramo de unos 150 kilómetros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por seguridad después de que varios maquinistas reportasen baches en varios tramos de la vía y tras el accidente en Adamuz, en la que dos trenes de alta velocidad descarrilaron dejando al menos 42 muertos.