Rescatistas avistan a un perro que podría ser Boro, extraviado tras el accidente ferroviario en Adamuz

Boro, el perro mestizo mezcla de schnauzer y perro de agua, que viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de esta, podría haber sido avistado por un agente medioambiental pasadas las 5.30 de la tarde, según ha confirmado a RTVE.es Yolanda Morales, portavoz de Pacma (Partido Animalista con el Medio Ambiente). Tres de sus rescatistas llevan desde este miércoles colaborando con la Guardia Civil en la búsqueda del can.

"Lo que le ha dicho la Guardia Civil a una allegada de la familia es que un agente forestal había visto al perro, pero que al intentar capturarlo, se había escapado", ha explicado Morales. "De todas formas no hay manera de estar 100% seguros de que era él, porque de camino nos hemos encontrado también a otros perros. No podremos confirmarlo seguramente hasta mañana y cuando tengamos una foto y vídeo", ha añadido.

La llamada de la familia Una de las dueñas de Boro, Ana García, malagueña de 26 años, herida durante el accidente de los trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este pasado domingo, había lanzado un llamamiento para localizar a su perro, perdido en el siniestro. Según explicó a EFE, su hermana Raquel, de 32 años, que también viajaba en el tren, habría podido resultar herida protegiendo a la mascota. En el momento del accidente estaba embarazada y se encuentra ingresada en estado grave. El accidente de tren de Adamuz, en imágenes RTVE.es La solicitud de ayuda, que había sido lanzada en redes sociales, incluía una fotografía de Boro, y la leyenda que indicaba que fue "perdido en el accidente en Adamuz". "Tiene que estar muy asustado", "toda difusión es buena", habían escrito las propietarias. Los llamamientos a través de las redes sociales han sido de gran ayuda para encontrarlo sano y salvo, afirman allegados de la familia en contacto con los voluntarios de Pacma.