Rescatistas avistan a un perro que podría ser Boro, extraviado tras el accidente ferroviario en Adamuz
- Una de sus dueñas fue herida en el siniestro y continúa grave
- La colaboración de la portavoz de la familia está siendo clave para encontrar al can
Boro, el perro mestizo mezcla de schnauzer y perro de agua, que viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de esta, podría haber sido avistado por un agente medioambiental pasadas las 5.30 de la tarde, según ha confirmado a RTVE.es Yolanda Morales, portavoz de Pacma (Partido Animalista con el Medio Ambiente). Tres de sus rescatistas llevan desde este miércoles colaborando con la Guardia Civil en la búsqueda del can.
"Lo que le ha dicho la Guardia Civil a una allegada de la familia es que un agente forestal había visto al perro, pero que al intentar capturarlo, se había escapado", ha explicado Morales. "De todas formas no hay manera de estar 100% seguros de que era él, porque de camino nos hemos encontrado también a otros perros. No podremos confirmarlo seguramente hasta mañana y cuando tengamos una foto y vídeo", ha añadido.
La llamada de la familia
Una de las dueñas de Boro, Ana García, malagueña de 26 años, herida durante el accidente de los trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este pasado domingo, había lanzado un llamamiento para localizar a su perro, perdido en el siniestro. Según explicó a EFE, su hermana Raquel, de 32 años, que también viajaba en el tren, habría podido resultar herida protegiendo a la mascota. En el momento del accidente estaba embarazada y se encuentra ingresada en estado grave.
La solicitud de ayuda, que había sido lanzada en redes sociales, incluía una fotografía de Boro, y la leyenda que indicaba que fue "perdido en el accidente en Adamuz". "Tiene que estar muy asustado", "toda difusión es buena", habían escrito las propietarias.
Los llamamientos a través de las redes sociales han sido de gran ayuda para encontrarlo sano y salvo, afirman allegados de la familia en contacto con los voluntarios de Pacma.
La ayuda de los voluntarios
La búsqueda de Boro se había iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma, que habían sido sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se había sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal.
La autorización permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren, en las inmediaciones donde el animal fue visto por última vez, un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate. Desde Pacma han indicado que este permiso supone un "avance clave" en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas o movilizaciones amplias que podrían asustar al animal.
Tres personas con experiencia en rescates se han sumado a la búsqueda, según ha informado la organización a Europa Press. También son colaboradores de otras organizaciones como Galgos del Sur y Liberando Corazones. Desde estas plataformas han agradecido, además, la colaboración de la familia denunciante "al ser quien más conoce a Boro".
Lo que no había autorizado el Ministerio del Interior fue el uso de drones por parte de Pacma, aunque habían garantizado que cualquier pista que pudiera apreciarse en los instrumentos utilizados por parte de la Guardia Civil sería notificada.
Por su parte, la entidad animalista ha destacado la "colaboración absoluta con la Guardia Civil y el Ministerio del Interior". Previamente, había adelantado su intención de pedir autorización para continuar la búsqueda durante más días, lo que finalmente no ha hecho falta tras haber podido encontrar al can.