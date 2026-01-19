Reconstrucción visual del accidente de tren en Adamuz: mapas y videos
El choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz en la tarde del domingo deja al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el lugar en el que ocurrió el impacto entre los trenes de Iryo y Renfe? Esta es la reconstrucción visual del accidente.
Apenas 20 minutos después de realizar su única parada en Córdoba, en torno a las 19.45 horas, los tres últimos vagones del Iryo 6189 que cubre el trayecto entre Málaga y Madrid descarrilan. El accidente ocurre a la altura del apeadero técnico de Adamuz, al noreste de la provincia, entre Sierra Morena y el río Guadalquivir.
Por la vía que circula en sentido contrario, el Alvia 2384 de RENFE que conecta Madrid con Huelva choca con el Iryo accidentado. Sus dos primeros vagones salen disparados hacia un talud de cuatro metros.
20 segundos entre el descarrilamiento y el impacto
Ambos trenes circulaban a una velocidad de entre 205 y 210 kilómetros por hora para un tramo de vía con un límite de 250 km/h, según las declaraciones del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a la Cadena SER, por lo que ha descartado el exceso de velocidad como causa del accidente. La compañía también ve poco probable que se trate de un fallo humano. Pero Fernández Heredia sí ha destacado, en cambio, que, con solo 20 segundos de distancia entre el descarrilamiento y el impacto, ha sido imposible que el sistema de seguridad detectase que había un obstáculo en la vía.
Adif ha explicado que el tramo de vía en el que se ha producido el accidente había sido renovado en mayo de 2025, mientras que Iryo ha señalado que el tren que ha descarrilado se fabricó en 2022 y había pasado su última revisión el pasado 15 de enero.
La invasión de la vía de los tres vagones del Iryo se produjo cuando el tren transitaba por el cambio de agujas de la estación técnica de Adamuz, un punto donde los trenes pueden moverse de una vía a otra.
Los dos primeros vagones del Alvia salieron disparados hacia un terraplén de cuatro metros donde han quedado encajados como un amasijo de hierros. Entre las víctimas de este tren está el maquinista, un hombre de 27 años.
Investigación de las ruedas de los trenes
La investigación "se centrará en las ruedas de los dos últimos vagones", ha explicado el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco, en la Hora de la 1, donde ha realizado un primer análisis sobre las posibles causas del accidente el accidente.
"Las ruedas de un tren no son cilíndricas, y eso hace que el tren se centre en la vía de forma automática. Con un defecto en la rueda a 200 km/h, el margen de maniobra es mínimo", ha explicado. Por eso, ha asegurado Franco, la investigación se centrará en dilucidar si ha habido algún pequeño desalineamiento, ya que "cualquier onda acaba afectando más a la parte trasera que a la delantera".
Otra posibilidad que se sopesa es la de que pudiera haber algún tipo de objeto en la vía. No obstante, desde el Ministerio de Transportes apuntan a que la investigación tardará tiempo en resolverse. El accidente es "raro y difícil de explicar", ha dicho el ministro Óscar Puente.
*InfografíaRTVE - Pedro Jiménez, Víctor M. Meneses y Jorge Moreno (Hiberus)