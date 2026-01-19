Más de 120 heridos atendidos tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, doce de ellos en la UCI

Más de 120 personas han sido asistidas por los servicios de emergencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de la localidad cordobesa de Adamuz, según un recuento provisional del Servicio Andaluz de Salud, que ha confirmado que doce de estas víctimas, incluida un menor de edad, se encontraban este lunes por la mañana ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En concreto, el personal sanitario ha atendido desde el siniestro a un total de 122 pacientes, cinco de ellos niños. Al menos 79 personas han recibido el alta y otras 43 están ingresadas en diversos centros hospitalarios, 32 de ellos en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que la vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, aunque no ha descartado que el recuento provisional de fallecidos, que se mantiene en 39, pueda aumentar en las próximas horas, toda vez que los servicios de emergencia no han podido revisar por completo los restos del convoy siniestrado.

Información telefónica para familiares de heridos La Junta de Andalucía ha habilitado un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, junto a la plaza de toros de Córdoba, y mantiene abiertos otros módulos de asistencia en la estación de Huelva y en la de Málaga. También se mantiene abierto un punto de información en la Estación de Atocha en Madrid, punto de partida o destino de los dos trenes siniestrados. Al menos 39 muertos y más de cien heridos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz En cuanto a la información telefónica, las personas interesadas por la situación de los heridos que se encuentren en Andalucía deben llamar al 061, mientras que quienes se encuentran fuera de la comunidad tienen que utilizar el 95 300 11 49. Por su parte, Adif ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva, mientras que la empresa Iryo, tiene habilitado el 900 001 402.