Las alternativas de transporte entre Madrid y Andalucía tras el corte de la circulación de trenes por el accidente en Adamuz

En medio de la tragedia por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, con al menos 39 muertos, miles de personas se enfrentan a cancelaciones en los trenes que conectan Madrid y Andalucía. Adif —el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias— ha suspendido la circulación de alta velocidad entre la capital y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, al menos, durante todo este lunes. Pero el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido que el corte de la línea podría durar varios días.

Solo este lunes más de 200 trenes se ven afectados por esta suspensión, teniendo en cuenta los diferentes enlaces, ida y vuelta, de AVE, Alvia y Avlo de Renfe, junto a los servicios de Ouigo e Iryo, que no viajan a Huelva, pero sí a Sevilla, Córdoba y Málaga, según recoge Efe. Las tres compañías han habilitado el cambio o reembolso gratuito a las personas afectadas a través de sus páginas web y otros canales de atención al cliente.

No obstante, algunos usuarios están denunciando la falta de soluciones para todas las personas que necesitaban o preveían viajar este lunes, así como los elevados precios de algunos vuelos. Para facilitar su búsqueda, recogemos a continuación algunas de las alternativas ofrecidas ante la situación excepcional tras el accidente.

Trayectos en bus Renfe ha asegurado que ya trabaja en un Plan Alternativo de Transporte extraordinario para los viajeros afectados que consideren esencial llegar a sus destinos, a partir de este martes. "Agradecemos que cambien o anulen sus billetes a quienes no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor", ha pedido la operadora ferroviaria estatal. ““ Desde sus puntos de Atención al Cliente, han explicado a RTVE Noticias que están habilitando autobuses con destino Córdoba para aquellos viajeros que tengan billete comprado y viajen este lunes. Por la mañana, han salido tres autobuses y está previsto que salgan más a lo largo del día, con un servicio prestado por diferentes compañías privadas. Además, ha informado de que habilitarán un servicio de lanzadera desde Córdoba a Villanueva de Córdoba a partir de este martes. Por su parte, la empresa Socibus ha reforzado el servicio de sus líneas regulares de autobús entre Madrid y distintas ciudades de Andalucía con 600 plazas para este lunes y otras 300 este martes, aunque se prevé que las amplíe si aumenta la demanda. Este refuerzo afecta a los enlaces de Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Andújar con la capital de España, según ha informado la compañía en una nota de prensa. Otras empresas, como Alsa o Interbus, han reforzado los servicios de Madrid con Granada y Málaga.

Iberia y AirEuropa ofrecen más vuelos La aerolínea Iberia ha ofrecido vuelos adicionales para las personas que necesiten moverse entre Sevilla o Málaga y Madrid. En concreto, ha añadido diferentes horas a los trayectos Madrid-Sevilla

Sevilla-Madrid

Madrid-Málaga

Málaga-Madrid Se ofrecen así 1.526 plazas más en total con un precio del billete "topado" a 150 euros por trayecto. "En momentos como este —de altísima demanda— los precios serían muy superiores", han indicado desde Iberia, según recoge Europa Press. Igualmente, Air Europa aumentará su frecuencia de vuelos Madrid-Málaga con un ida y vuelta más desde este martes y hasta el viernes, incluidos, sin descartar posibles ampliaciones. Según ha explicado esta aerolínea, normalmente cuentan con cuatro frecuencias diarias (ocho vuelos en total, por idas y vueltas) y ahora ofrecerán cinco.