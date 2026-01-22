Rodalies sigue paralizado por segundo día consecutivo en Cataluña y la Generalitat abrirá un expediente a Renfe

El servicio de Rodalies y Regionales continúa paralizado este jueves en Cataluña por segundo día consecutivo, a pesar de que en la víspera se anunciara la reapertura de la circulación de los trenes a partir de las 6:00 horas. Renfe ha atribuido la situación a "causas operativas", ante lo que la Generalitat ha anunciado que abrirá un expediente al operador Estatal por la ausencia de servicio.

El comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, ha informado de esta decisión y ha pedido a Renfe y al Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (Adif) que hagan "todos los esfuerzos" para recuperar la circulación. Además, ha anunciado una reunión con ambas entidades estatales y los sindicatos, a las 11.00 horas, para poner "punto final" a una situación que califica de "intolerable". Según ha confirmado, ha habido maquinistas que no se han presentado este jueves a trabajar.

Al respecto, Macias ha asegurado que la seguridad de los trenes está garantizada, en contra de lo expresado por el sindicato de maquinistas Semaf, que este miércoles pidió que no se reabrieran las líneas si no se podía asegurar la ausencia de riesgos.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que intentan restablecer el servicio "lo antes posible" y ha apuntado que los dos accidentes mortales en menos de 48 horas están "influyendo de manera decisiva en el estado de ánimo" de los profesionales ferroviarios.

"Creo que en este momento se daña al sistema ferroviario si se mezclan cuestiones que no tienen relación y se exigen cosas que no se pueden lograr en unas horas", ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio, tras recalcar que no hay "nadie en el mundo que quiera tanto al tren como lo quieren los ferroviarios".

Sin trenes, el Govern recomienda tomar transportes alternativos Los usuarios de Rodalies, que esperaban poder tomar el transporte como cada mañana, se han encontrado que los paneles informativos de las estaciones se encontraban en negro, sin previsión de salidas de convoyes durante la mañana, y que no podían acceder a los andenes, según ha informado Efe. La Generalitat anunció en la víspera que el servicio se recuperaría a partir de las 06:00 horas de este jueves, aunque el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ya advirtió que no sería "un día fácil" y que se preveía una reanudación del servicio ferroviario "compleja". El Govern ha recomendado tomar transportes alternativos. Para facilitar el tránsito, se ha aumentado la frecuencia de la línea del Vallès y en la de Llobregat hasta Martorell. También se mantienen abiertos peajes de la C-32 y se han eliminado las limitaciones de las Zonas de Bajas Emisiones para "reducir las afectaciones por el uso del transporte privado". ““ Y es que, a la paralización de los trenes de cercanías, se suma el corte de la AP-7 en Martorell, en sentido sur, por la "posible inestabilidad" en esta carretera en el tramo donde se produjo el desprendimiento de un muro de contención de la misma autopista que provocó el accidente de tren del este martes, en Gelida (Barcelona). Los maquinistas convocan huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mayor seguridad ferroviaria