El PP ganaría en Castilla y León, el PSOE se mantendría y Vox subiría al 21%, según el sondeo de Sigma Dos para El Mundo

El PP sería el partido ganador de las elecciones de Castilla y León, con 30-32 escaños y el 33,7% del voto, un resultado que a duras penas mejora los 31 que ya tiene, de modo que el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, necesitaría de nuevo a un Vox crecido (17-19 escaños, por los 13 con los que contaba actualmente) y que además habría escalado hasta un 21,1% del voto, para alcanzar la mayoría absoluta de 42 escaños en las Cortes de Castilla y León, según el sondeo realizado por Sigma Dos para el diario El Mundo, dado a conocer este domingo, después del cierre de los colegios electorales.

El PSOE se mantendría como segunda fuerza más votada, con 25-27 escaños y el 29,8% del voto para la candidatura encabezada por Carlos Martínez, alcalde de Soria, respecto a los 28 procuradores y 30,1% de las elecciones de hace cuatro años. Pero ni este resultado ni la suma del resto de partidos con representación podría hacer frente al 54,8% del voto y los 47-51 asientos que suman PP y Vox, y que convierten a ambas formaciones en la única combinación posible para una mayoría de investidura y de gobierno.

Entre el resto de formaciones, la regionalista Unión del Pueblo Leonés (UPL), que reivindica una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca, obtendría 3-4 escaños con un 4,8% del voto válido total, mejorando tanto su apoyo como quizá su representación en las Cortes castellanoleonesas. Peor resultado se llevaría Soria ¡Ya!, que defiende los intereses de la llamada 'España Vaciada', pasaría de tres a dos escaños (1,5% del voto). Por Ávila (XAV), que se centra en los intereses de esta provincia, mantendría a su actual procurador, Pedro Pascual, y cosecharía un 1,2% de apoyo.

La coalición IU-Sumar, que se presentaba por primera vez en estas elecciones junto a los Verdes y Equo, tendría un 3,8% del voto y podría llegar a tener un escaño (0-1 de estimación en el sondeo de Sigma Dos).

En cambio, ni Podemos (2,3% de estimación electoral) ni Ciudadanos (1,8%) lograrían conservar el escaño que tenían de los últimos comicios por la provincia de Valladolid, y desaparecerían de unas Cortes de Castilla y León en las que entraron por primera vez en 2015 y en la que llegaron a tener 10 y 12 representantes, respectivamente. El partido naranja llegó incluso a formar parte del gobierno autonómico entre 2019 y 2022, ocupando la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León.

Por provincias, la estimación de escaños del sondeo de Sigma Dos sería la siguiente:

Ávila (7 procuradores): PP, 3 escaños; PSOE, 2; Vox, 1; Por Ávila, 1

Burgos (11 procuradores): PP, 4 escaños; PSOE, 4; Vox, 3

León (13 procuradores): PSOE, 4 escaños; UPL, 3-4; PP, 3-4; Vox 2

Palencia (7 procuradores): PP, 3 escaños; PSOE, 2; Vox, 2

Salamanca (11 procuradores): PP, 4-5 escaños; PSOE, 3; Vox, 2-3

Segovia (7 procuradores): PP, 3 escaños; PSOE, 2; Vox, 2

Soria (5 procuradores): Soria ¡Ya!, 2 escaños; PP, 1-2, PSOE, 1-2; Vox, 0-1

Valladolid (15 procuradores): PP, 6 escaños; PSOE, 5; Vox, 3-4; IU-Sumar, 0-1

Zamora (7 procuradores): PP, 2-3 escaños; PSOE, 2-3; Vox, 1-2