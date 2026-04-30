Guerra de Irán, última hora en directo: Trump dice que ha pedido a Israel que se limite a ataques "quirúrgicos" en Líbano
- Irán amenaza con una "acción militar sin precedentes" en respuesta al bloqueo naval del estrecho de Ormuz
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 63 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.
El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende ya a 2.576 muertos y 7.962 heridos.
Estas son las últimas novedades:
- Putin habla con Trump y le propone ideas sobre el programa nuclear iraní para resolver el conflicto
- La guerra le ha costado a EE.UU. 25.000 millones de dólares hasta ahora, según el Pentágono
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Trump pidió a Netanyahu que solo llevara a cabo ataques «quirúrgicos» en el Líbano
El presidente de EE.UU.,Donald Trump, ha afirmado en una ¿entrevista ¿con Axios que le ha dicho al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ¿que ¿Israel ¿solo debería ¿llevar a cabo acciones militares "quirúrgicas" ¿en Líbano y ¿evitar una reanudación total ¿de la ¿guerra.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.