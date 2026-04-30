Guerra de Irán, última hora en directo: Trump dice que ha pedido a Israel que se limite a ataques "quirúrgicos" en Líbano

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 63 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.

El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende ya a 2.576 muertos y 7.962 heridos.

Estas son las últimas novedades:

Putin habla con Trump y le propone ideas sobre el programa nuclear iraní para resolver el conflicto

La guerra le ha costado a EE.UU. 25.000 millones de dólares hasta ahora, según el Pentágono