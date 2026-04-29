Detenido un hombre tras el apuñalamiento de dos personas en un barrio judío de Londres
- La patrulla ciudadana judía Shomrim ha informado del suceso, que ha tenido lugar en el barrio de Golders Green
- El atacante llevaba un cuchillo y a intentado apuñalar a varias personas
La policía británica ha detenido a un sospechoso tras el apuñalamiento de dos ciudadanos judíos en Highfield Avenue, en el barrio de Golders Green, una zona del norte de Londres con una importante población hebrea. Los agentes han confirmado que el atacante es un varón de 45 años que ha intentado apuñalar a varias personas, incluidos policías, y que los dos heridos se encuentran estables. La unidad antiterrorista de la policía británica es quien dirige la investigación sobre lo ocurrido.
La primera información sobre el suceso ha sido proporcionada por la patrulla ciudadana judía Shomrim, que ha reducido al sospechoso antes de la llegada de los agentes. "Se ha visto a un hombre corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a miembros judíos del público. Shomrim ha respondido de inmediato y ha detenido al sospechoso", se lee en el comunicado e Shomrim en X, en el que aseguran que la Policía se había desplazado hasta el lugar de los hechos y ha utilizado una pistola taser para movilizar al atacante.
Los heridos son dos hombres, uno de unos 70 años y otro de unos 30, que han recibido atención médica en el lugar de los hechos y que han sido trasladados al hospital, según la policía.
Se investiga el motivo del ataque
Los agentes han indicado que están investigando cuál es el contexto y la nacionalidad del agresor, así como el motivo del ataque, sin descartar ningún escenario. "Los agentes permanecerán en el lugar durante un tiempo para realizar más averiguaciones, hablar con los vecinos y tranquilizar a la población", indica un comunicado de la policía en el que asegura que el único detenido permanece bajo custodia.
"Somos conscientes de la gran angustia y preocupación que probablemente cause este incidente, en vista de los numerosos incidentes ocurridos en la zona", ha dicho la policía.
Durante el último mes, han sido detenidas más de una veintena de personas en el Reino Unido relacionadas con ataques perpetrados contra ciudadanos de la comunidad judía. El más grave se produjo el pasado octubre, cuando dos personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas en un ataque en una Sinagoga de Crumpsall, en Manchester, que tuvo lugar el día de la importante festividad judía de Yom Kipur. Además, se han registrado incendios intencionados a ambulancias de la comunidad judía e intentos de incendios contra sinagogas.
Starmer: "Es un suceso profundamente preocupante"
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado ante la Cámara de los Comunes que el apuñalamiento es un suceso "profundamente preocupante" y ha indicado que ya existe una investigación policial en curso. "Todos debemos hacer todo lo posible para apoyar esa investigación y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar cualquiera de estos delitos, como los que hemos visto con demasiada frecuencia últimamente", ha dicho Starmer, que también ha publicado una nota en X condenando lo ocurrido.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha calificado el ataque de "repugnante" y ha expresado su solidaridad con la comunidad judía. La diputada laborista por Golders Green Sarah Sackman también ha confirmado el suceso y ha indicado que se reunirá con Mahmood para tratar la "urgente situación". "Los ataques contra los judíos británicos son un ataque contra la propia Gran Bretaña [...] Es inconcebible que se ataque a los judíos de esta manera", ha indicado en su cuenta de X.