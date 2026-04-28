Carlos III condena intento de atentado a Trump: "Tales actos de violencia nunca tendrán éxito"

En un discurso cargado de simbolismo y firmeza democrática, el rey Carlos III del Reino Unido ha condenado este martes, de manera tajante, el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump. "Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito", ha afirmado con contundencia desde la tribuna del Capitolio. Ante una audiencia que incluía al vicepresidente y compañero de fórmula de Trump, JD Vance, el monarca ha calificado el ataque del pasado sábado como un intento de "sembrar un miedo y una discordia más amplios" en la nación y ha asegurado con firmeza que la violencia política no logrará quebrar "los cimientos de la libertad".

Un mensaje en defensa de la OTAN Más allá de la condena al atentado, el soberano ha lanzado un mensaje en defensa de la OTAN y de la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa, precisamente en un contexto marcado por las críticas de la Administración Trump hacia la Alianza Atlántica.En el primer discurso de un monarca británico ante el Congreso desde el de Isabel II en 1991, Carlos III subrayó que "la OTAN está comprometida con la defensa mutua, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo seguros a Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes". Asimismo, ha recordado que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. ““ Carlos III ha recordado que Londres y Washington han luchado "hombro con hombro" en momentos definitorios de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Afganistán, y ha apuntado que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo" con el fin de asegurar una paz que sea "verdaderamente justa y duradera". En este sentido, ha defendido la cohesión internacional como un recordatorio de que la seguridad de Occidente depende de la unidad de sus instituciones. El rey hizo un alegato a los vínculos defensivos entre Washington y Londres y ha destacado que militares estadounidenses y sus familias están destinados en el Reino Unido y viceversa. También ha subrayado el proyecto conjunto de fabricación de cazas F-35, así como el programa de submarinos que desarrolla la alianza Aukus entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que ha calificado como "el más ambicioso de la historia". "No emprendemos estos notables proyectos por sentimentalismo. Lo hacemos porque fortalecen nuestra resiliencia compartida para el futuro, haciendo a nuestros ciudadanos más seguros para las generaciones venideras", ha dicho.