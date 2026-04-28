Carlos III condena intento de atentado a Trump: "Tales actos de violencia nunca tendrán éxito"
- El monarca ha aprovechado su histórica intervención en el Capitolio para mostrar su firme rechazo al ataque
- Lanzó un mensaje contundente en defensa de la OTAN y de apoyo a Ucrania
En un discurso cargado de simbolismo y firmeza democrática, el rey Carlos III del Reino Unido ha condenado este martes, de manera tajante, el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump. "Permítanme decir con determinación inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito", ha afirmado con contundencia desde la tribuna del Capitolio. Ante una audiencia que incluía al vicepresidente y compañero de fórmula de Trump, JD Vance, el monarca ha calificado el ataque del pasado sábado como un intento de "sembrar un miedo y una discordia más amplios" en la nación y ha asegurado con firmeza que la violencia política no logrará quebrar "los cimientos de la libertad".
Un mensaje en defensa de la OTAN
Más allá de la condena al atentado, el soberano ha lanzado un mensaje en defensa de la OTAN y de la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa, precisamente en un contexto marcado por las críticas de la Administración Trump hacia la Alianza Atlántica.En el primer discurso de un monarca británico ante el Congreso desde el de Isabel II en 1991, Carlos III subrayó que "la OTAN está comprometida con la defensa mutua, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo seguros a Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes". Asimismo, ha recordado que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Carlos III ha recordado que Londres y Washington han luchado "hombro con hombro" en momentos definitorios de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Afganistán, y ha apuntado que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo" con el fin de asegurar una paz que sea "verdaderamente justa y duradera". En este sentido, ha defendido la cohesión internacional como un recordatorio de que la seguridad de Occidente depende de la unidad de sus instituciones.
El rey hizo un alegato a los vínculos defensivos entre Washington y Londres y ha destacado que militares estadounidenses y sus familias están destinados en el Reino Unido y viceversa. También ha subrayado el proyecto conjunto de fabricación de cazas F-35, así como el programa de submarinos que desarrolla la alianza Aukus entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que ha calificado como "el más ambicioso de la historia".
"No emprendemos estos notables proyectos por sentimentalismo. Lo hacemos porque fortalecen nuestra resiliencia compartida para el futuro, haciendo a nuestros ciudadanos más seguros para las generaciones venideras", ha dicho.
Los desafíos del siglo XXI
La intervención también ha servido para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, un hito que el monarca ha aprovechado para bromear sobre su propio linaje y la figura de su antepasado Jorge III. "Tengan la seguridad de que no estoy aquí como parte de alguna astuta acción de retaguardia", ha bromeado el monarca tras recordar que los Padres Fundadores se inspiraron en la Ilustración británica y en la Carta Magna para forjar una nación sobre la idea de "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Según el Rey, la fuerza de las democracias actuales no reside en la ausencia de desacuerdos, sino en la capacidad de resolverlos "a través del diálogo, el respeto y el estado de derecho".
Finalmente, el monarca ha proyectado esta "relación especial" hacia los desafíos del siglo XXI, citando la cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y el programa de defensa AUKUS como motores de una "resiliencia compartida". Tras recordar que el propio Trump definió en el pasado el vínculo entre ambos países como "inestimable y eterno", Carlos III ha concluido su histórica visita haciendo un llamamiento a la protección del planeta frente al cambio climático. "Que la amistad entre nuestros pueblos siga floreciendo y que nuestras naciones continúen caminando juntas hacia un futuro de paz, libertad y esperanza", ha sentenciado antes de abandonar el hemiciclo bajo una prolongada ovación.
Carlos III y la reina Camila llegaron el lunes a Washington para su primera visita de Estado a Estados Unidos como monarcas, un viaje que tiene el objetivo de conmemorar los 250 años de la independencia del país norteamericano. La visita está marcada, sin embargo, por la fricción entre Washington y Londres, especialmente por las críticas de Trump al Gobierno británico por no haberse querido involucrar militarmente en la guerra con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.
Según fuentes del Palacio de Buckingham, el texto del discurso fue elaborado por el Gobierno de Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.