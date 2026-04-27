El rey Carlos III y la reina Camila viajan a Estados Unidos tras el intento de atentado contra Donald Trump

El rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila a Estados Unidos viajarán este lunes a Estados Unidos horas después del atentado fallido contra el presidente Donald Trump que tuvo lugar el domingo. Según fuentes del Palacio de Buckingham, la visita se mantiene "tal y como estaba planeado" y, de acuerdo con el presidente estadounidense, el monarca "estará muy seguro" durante su estancia. Se trata de la primera visita de Estado británica EE.UU. desde la protagonizada por Isabel II en 2007.

Los reyes tienen previsto pasar cuatro días en Estados Unidos en una visita organizada para conmemorar los 250 años de independencia estadounidense. Sin embargo, tras el intento de atentado contra Trump en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, Buckingham mantuvo conversaciones a lo largo del día con la Administración estadounidense acerca del viaje de los monarcas. Finalmente, "siguiendo las recomendaciones del Gobierno", se ha decidido mantener la visita como estaba previsto, según fuentes de Palacio citadas por Efe y Reuters.

Conforme a la agenda establecida, los monarcas serán recibidos a su llegada al aeropuerto a las 21:00 (hora peninsular española) y acudirán después a tomar el té con Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, antes de participar en una fiesta en los jardines de la Casa Blanca a las 23:30 horas.

Trump: "Estará muy seguro" Trump ha asegurado este lunes en una entrevista concedida al programa '60 minutes' de CBS News que las autoridades estadounidenses no han dado indicios de que existieran nuevas amenazas contra él o su Gobierno y ha garantizado que el monarca británico "estará muy seguro". "Creo que es estupendo [...] Los terrenos de la Casa Blanca son realmente seguros", ha indicado el presidente, que hace unas horas era evacuado de la tradicional cena de corresponsales después de que un hombre armado, que fue interceptado, intentara entrar al evento. Una fuente de Buckingham citada por Reuters ha indicado que Carlos y Camila "están muy agradecidos a todos aquellos que han trabajado sin descanso para garantizar" su seguridad "y esperan con ilusión" la visita. La misma agencia recoge que los monarcas se han puesto en contacto en privado con Trump y su esposa para expresarles sus condolencias por lo ocurrido. Tras el ataque, perpetrado por un hombre identificado como Cole Tomas Allen, Donald Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó "muy rápido" y "mejor" que durante el mitin de Butler (Pensilvania), en el que el presidente resultó herido por la bala de un francotirador. Trump, evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado Maika Ávila, Miguel Á. Castro Uceda