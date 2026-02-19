El rey Carlos III, tras el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso"

El rey Carlos III de Inglaterra ha señalado tras conocer el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, que "la ley debe seguir su curso". En un comunicado, el monarca británico asegura que ha recibido la noticia con "profunda preocupación" pero que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado" que investigará el caso.

Como ya hizo la semana pasada, Carlos III ha vuelto a mostrar su apoyo y "total cooperación" con las autoridades. "Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso", reza el comunicado.

El monarca añade que, mientras la investigación esté abierta, se abstendrá de hacer más comentarios sobre el caso. "Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio para con todos ustedes", concluye.

El arresto del expríncipe Andrés de Inglaterra se ha producido este jueves en su residencia de Norfork por la policía del Valle del Támesis. Le han detenido en la causa que investiga la presunta filtración de información privilegiada al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Concretamente es sospechoso de "conducta indebida en el ejercicio de un cargo público". Las autoridades ha registrado domicilios en Berkshire y Norfolk.