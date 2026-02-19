El rey Carlos III, tras el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés: "La ley debe seguir su curso"
- En un comunicado, el monarca británico asegura que ha recibido la noticia con "profunda preocupación"
- El exduque de York ha sido detenido este jueves por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
El rey Carlos III de Inglaterra ha señalado tras conocer el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés, que "la ley debe seguir su curso". En un comunicado, el monarca británico asegura que ha recibido la noticia con "profunda preocupación" pero que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado" que investigará el caso.
Como ya hizo la semana pasada, Carlos III ha vuelto a mostrar su apoyo y "total cooperación" con las autoridades. "Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso", reza el comunicado.
El monarca añade que, mientras la investigación esté abierta, se abstendrá de hacer más comentarios sobre el caso. "Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio para con todos ustedes", concluye.
El arresto del expríncipe Andrés de Inglaterra se ha producido este jueves en su residencia de Norfork por la policía del Valle del Támesis. Le han detenido en la causa que investiga la presunta filtración de información privilegiada al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. Concretamente es sospechoso de "conducta indebida en el ejercicio de un cargo público". Las autoridades ha registrado domicilios en Berkshire y Norfolk.
En los papeles de Epstein y despojado de sus títulos reales
El expríncipe Andrés fue señalado en los papeles del caso Epstein por presunta pederastia. Virginia Giuffre acusó a ambos de abuso sexual. La mujer se quitó la vida en abril de 2025 tras publicar sus memorias.
Andrés Mountbatten-Windsor ha negado haber cometido ningún delito y ha dicho que lamenta su amistad con Epstein, pero no ha respondido a las solicitudes específicas de respuesta tras la publicación de los últimos archivos por parte del Gobierno de Estados Unidos. En ellos aparece en nuevas foto junto a chicas jóvenes.
En octubre del año pasado fue despojado de sus títulos de príncipe y duque de York. Además de retirarle sus distinciones, Carlos III le ordenó en octubre abandonar también el palacio que ocupa en Windsor -por el que pagaba un simbólico "grano de pimienta"- antes de que terminase el año.
La última remesa de correos es aún más comprometedora para el exduque de York: habría facilitado a su amigo informes y datos confidenciales de varios de sus viajes como enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión, un cargo oficial que desempeñó entre 2001 y 2011.