Starmer choca con Trump por sus declaraciones sobre la actitud de los soldados de la OTAN en Afganistán

Unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la entrega y la actitud de los soldados del resto de países de la OTAN que combatieron en Afganistán ha provocado una polémica con uno de sus principales aliados, el Reino Unido, y el rechazo de veteranos de aquel conflicto.

El nuevo roce de Trump con sus supuestos aliados llega cuando la tensión en la relación trasatlántica parecía haberse reducido tras el acuerdo sobre Groenlandia.

Trump dijo, durante una entrevista el jueves con el canal Fox News, que las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) "se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente" durante la intervención militar en el país asiático (2001-2021).

"Nunca los hemos necesitado", comentó Trump, en una de sus críticas a la OTAN que se han vuelto habituales. "Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán… y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente", declaró el presidente, según recoge Efe.

Starmer considera las declaraciones "insultantes" Reino Unido, fue, después de EE.UU., el país que más tropas aportó y más bajas tuvo en la guerra contra los talibanes, un total de 457 muertos, entre soldados y civiles del Ministerio de Defensa, y más de 2.000 heridos en combate. La mayoría de las bajas se produjeron durante el despliegue británico en Helmand, una provincia considerada un bastión de los talibanes. Por eso es en el Reino Unido donde las palabras de Trump han provocado más indignación. "Considero que las palabras del presidente Trump son insultantes, y francamente horribles, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los parientes de los fallecidos o heridos y, de hecho, en todo el país", ha declarado el primer ministro británico, Keir Starmer. Starmer ha añadido que él se disculparía ante los familiares de las víctimas. "He dejado clara mi posición (...) si me hubiera expresado de esa manera o hubiera dicho esas palabras, sin duda me disculparía".

El príncipe Enrique también las deplora El príncipe Enrique, que sirvió en Afganistán, ha pedido que se reconozca "con respeto" el sacrificio de los soldados de la OTAN. Enrique ha recordado que fue EE.UU. quien invocó el Artículo 5 de la Alianza, que implica el apoyo mutuo ante un ataque, tras los atentados del 11-S. "Esto significaba que cada nación aliada estaba obligada a apoyar a Estados Unidos en Afganistán, en defensa de nuestra seguridad compartida. Los aliados respondieron a esa llamada". "Yo serví allí. Hice amigos para toda la vida. Y también perdí amigos", ha añadido.

Veteranos de Afganistán piden una disculpa "Esperamos una disculpa por estas declaraciones", ha dicho Roman Polko, un general polaco retirado y comandante de las fuerzas especiales que sirvió en Afganistán e Irak. Para Polko, Trump ha "cruzado una línea roja". "Pagamos con nuestra sangre por esta alianza, verdaderamente sacrificamos nuestras vidas". El ministro británico para la atención a los veteranos, Alistair Carns, que sirvió durante cinco periodos junto a los estadounidenses en Afganistán, ha calificado las afirmaciones del republicano de "totalmente ridículas". "Vertimos sangre, sudor y lágrimas juntos. No todos volvieron a casa", ha declarado en redes sociales. Richard Moore, exjefe del servicio de espionaje británico MI6, ha dicho que él mismo y otros oficiales operaron en entornos peligros junto a los "bravos y estimados" compañeros de la CIA.