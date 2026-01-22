Rutte traslada a la primera ministra danesa que el acuerdo con Trump no discute la soberanía sobre Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha señalado este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN y del que han trascendidos pocos detalles no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", ha declarado Frederiksen en un comunicado.

La jefa del Gobierno danés ha destacado que su Ejecutivo ha coordinado su actuación con Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un "estrecho diálogo" con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte "tanto antes como después de su reunión con el presidente Donald Trump en Davos".

“La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la OTAN“

"La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la OTAN. Por eso es bueno y natural que también sea discutida entre el secretario general de la Alianza y el presidente de Estados Unidos. El Reino de Dinamarca ha trabajado durante mucho tiempo por que la OTAN aumente su compromiso en el Ártico", apunta el comunicado.