Rutte traslada a la primera ministra danesa que el acuerdo con Trump no discute la soberanía sobre Groenlandia
- Frederiksen recalca que la OTAN conoce su posición: "No podemos negociar sobre nuestra soberanía"
- Trump ha anunciado un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia tras discutirlo con Rutte
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha señalado este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN y del que han trascendidos pocos detalles no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", ha declarado Frederiksen en un comunicado.
La jefa del Gobierno danés ha destacado que su Ejecutivo ha coordinado su actuación con Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un "estrecho diálogo" con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte "tanto antes como después de su reunión con el presidente Donald Trump en Davos".
“La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la OTAN“
"La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la OTAN. Por eso es bueno y natural que también sea discutida entre el secretario general de la Alianza y el presidente de Estados Unidos. El Reino de Dinamarca ha trabajado durante mucho tiempo por que la OTAN aumente su compromiso en el Ártico", apunta el comunicado.
Un diálogo "constructivo"
Dinamarca quiere seguir manteniendo un diálogo "constructivo" con sus aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el sistema de defensa antimisiles 'Golden Dome', "partiendo de que transcurra con respeto por nuestra integridad territorial", añade la primera ministra danesa.
Por su parte, la diputada groenlandesa Aaja Chemnitz, ha denunciado este jueves que la OTAN no puede negociar ningún acuerdo sobre Groenlandia con Trump sin contar con ese territorio autónomo.
“Las declaraciones de Trump estos días son una completa locura “
"Las declaraciones de Trump de las que estamos siendo testigos estos días son una completa locura. De ninguna manera la OTAN tiene un mandato para negociar nada sobre Groenlandia. Nada sobre nosotros sin nosotros", escribió Chemnitz en la red social Facebook. Chemnitz señala que sería totalmente erróneo pensar que la Alianza tiene algo que decir sobre el territorio de esta isla ártica o sus minerales.
Trump aseguró este miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que había alcanzado un preacuerdo con la OTAN sobre la isla ártica y que es "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos". En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo", aunque no aclaró si Estados Unidos tendrá la propiedad de la isla ártica.
Sobre este asunto también se ha pronunciado este jueves el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha dicho en TVE que el principio de igualdad soberana y de integridad territorial de los Estados es "innegociable". Sin conocer los detalles, dice que cree que el acuerdo estará orientado a que se la OTAN quien refuerce la seguridad en el Ártico, sin necesidad de que EE.UU. tenga que hacerse con la isla.
El principio de igualdad soberana es "innegociable", ha dicho, al tiempo que ha negado que haya división sobre el asunto. "Veo total solidaridad con Dinamarca", ha matizado..