DIRECTO: Trump afirma en Davos que no usará "la fuerza" para quedarse con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que quiere adquirir Groenlandia, pero ha descartado el uso de la fuerza para quedarse con la isla danesa. "No quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza", ha declarado en su discurso este miércoles en la tercera jornada del Foro Económico Mundial de la ciudad suiza de Davos, en el que ha instado a Dinamarca a abrir "conversaciones inmediatas" sobre la isla, a la que se ha referido en varias ocasiones como "un pedazo de hielo".

Trump ha criticado en su discurso las políticas en la Unión Europea. "No reconozco Europa, no va por el buen camino", ha dicho, y ha culpado al gasto público, la inmigración y las políticas 'verdes'.

"Debimos quedarnos con Groenlandia después de la II Guerra Mundial" El discurso del republicano se produce en plena escalada de tensiones con Europa y en el seno de la OTAN por los planes expansionistas del mandatario y su insistencia en anexionar a su país la isla de Groenlandia, territorio autónomo de soberanía danesa. Trump no ha evitado entrar en el tema que todos esperaban en Davos: su intención de quedarse con Groenlandia, una amenaza que ha cobrado más peso después de la advertencia cumplida del ataque militar perpetrado en Venezuela el pasado 3 de enero, que se saldó con el secuestro de Nicolás Maduro. "Tengo un tremendo respeto para la gente de Groenlandia y Dinamarca, pero cada socio de la OTAN tiene obligación de defender su territorio, y ningún otro país o grupo de países puede garantizar la seguridad de Groenlandia salvo EE.UU.". "Lo vimos en la Segundo Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó ante Alemania tras cinco minutos de lucha (...) Pusimos bases, luchamos por Dinamarca, nadie más lo hizo, salvamos Groenlandia y evitamos que nuestros enemigos pusieran un pie en nuestro hemisferio y tras ganar la Segunda Guerra Mundial, si no estaríais hablando alemán y puede que un poco de japonés. Después le devolvimos Groenlandia a Dinamarca, qué estúpidos fuimos, pero lo hicimos y que desagradecidos son ahora". "Creo que debimos habernos quedado con Groenlandia tras la guerra", ha insistido. "La necesitamos por motivos estratégicos de seguridad nacional y seguridad mundial", no por sus minerales, ha insistido Trump, que ha instado a Dinamarca a iniciar conversaciones "de inmediato". "Pueden aceptar, y les estaremos muy agradecidos, o pueden decir no, y no lo olvidaremos nunca", ha amenazado. También ha reiterado su afirmación de que "estaremos con la OTAN al 100% pero no estoy seguro de que ellos estén allí para nosotros". Davos, el viejo foro de diálogo mundial que contiene el aliento ante Trump ALBERTO FREILE (enviado especial de TVE a Davos) Trump ya había mostrado su interés en comprar Groenlandia -la mayor isla del mundo, rica por su estratégica localización y por sus reservas de petróleo, gas y minerales raros aún por explotar- durante su primera Presidencia (2017-2021), pero a su regreso a la Casa Blanca hace un año y principalmente en las últimas semanas ha escalado en sus amenazas con anexionarse la isla, al insistir en que es necesario para la seguridad nacional de EE.UU. y convencido de que una mala vigilancia de la isla ártica ha propiciado que pueda caer en manos de China o Rusia. Dinamarca y Groenlandia plantean a la OTAN una misión permanente en el Ártico en medio de la pugna por la región Las tensiones han llevado a Dinamarca y Groenlandia a proponer al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el establecimiento en la isla de una misión de la OTAN -organización que integran 32 países, con EE.UU y Dinamarca entre ellos-. Ya en los últimos días, pequeños contingentes militares de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) llegaron a la zona para realizar unas maniobras militares ajenas a la Alianza, lo que llevó a Trump a amenazarlos con la imposición de aranceles.

"No reconozco Europa, no va por el buen camino" Trump no se ha ahorrado sus críticas a las políticas de la UE, pese a que el bloque comunitario es aliado de EE.UU. "No reconozco Europa, no va en la buena dirección", ha sentenciado, en el mismo sentido en el que ya se manifestó al presentar la Estratégia Nacional de Seguridad de EE.UU. El presidente de EE.UU. ha criticado el "gasto público que crece continuamente", la inmigración "incontrolada" y las políticas verdes. "Están destruyendo este magnífico lugar", ha añadido. Trump ha empezado su discurso ante el Foro suizo exagerando sus logros en su primer año de Gobierno. "En un año hemos transformado america comono hemos visto en 100 años", ha afirmado, y ha afirmado que ha reducido un 77% el déficit comercial con su política de aranceles. En el contexto de la política interior de EE.UU., el presidente ha reiterado su bulo de que las elecciones de 2020 fueron "un fraude" y ha asegurado que los responsables serán perseguidos judicialmente. Trump prevé presentar este jueves en Davos su polémica Junta de Paz para Gaza