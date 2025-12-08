Trump insiste en que Europa "va por el mal camino": "Debe tener mucho cuidado"

Pocos días después de publicar su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar una advertencia a Europa. "Va por mal camino, es muy malo para la gente", ha asegurado el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Preguntado por la multa de 120 millones de euros de la Comisión Europea (CE) a la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia, Trump ha respondido que le parece "muy desagradable". "Europa va por mal camino, muy malo para la gente", ha continuado el mandatario, que ha señalado que el magnate Elon Musk –propietario de la plataforma– "no me ha llamado para pedirme ayuda con eso".

"No creo que sea correcto. No veo cómo pueden hacer eso. Hablaré de ello más tarde. Voy a obtener un informe completo al respecto", ha continuado. En este punto, el mandatario estadounidense ha asegurado que quiere "mantener a Europa" como socio, pero que esta decisión es algo "muy malo". "No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones. Esta fue una muy importante", ha agregado.