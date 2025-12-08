Trump insiste en que Europa "va por el mal camino": "Debe tener mucho cuidado"
- Tilda de "desagradable" la multa de 120 millones de euros de la Comisión Europea a la red social X
- "No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones", sostiene el mandatario
Pocos días después de publicar su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar una advertencia a Europa. "Va por mal camino, es muy malo para la gente", ha asegurado el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Preguntado por la multa de 120 millones de euros de la Comisión Europea (CE) a la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia, Trump ha respondido que le parece "muy desagradable". "Europa va por mal camino, muy malo para la gente", ha continuado el mandatario, que ha señalado que el magnate Elon Musk –propietario de la plataforma– "no me ha llamado para pedirme ayuda con eso".
"No creo que sea correcto. No veo cómo pueden hacer eso. Hablaré de ello más tarde. Voy a obtener un informe completo al respecto", ha continuado. En este punto, el mandatario estadounidense ha asegurado que quiere "mantener a Europa" como socio, pero que esta decisión es algo "muy malo". "No queremos que Europa cambie tanto. Han tomado muy malas decisiones. Esta fue una muy importante", ha agregado.
EE.UU. acusa a la UE de "censura"
La Administración de Trump suele acusar a la Unión Europea de querer "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio.
De hecho, publicó el viernes pasado un documento en el que presentaba una estrategia de seguridad en la que anticipaba un "borrado de la civilización" de Europa y abogaba por la lucha contra la "migración masiva". "Si las tendencias actuales continúan, el continente (europeo) será irreconocible en 20 años o menos", afirma en el documento.
El Gobierno estadounidense denuncia en él las decisiones europeas que considera que socavan la "libertad política y la soberanía", como las políticas migratorias, "la censura de la libertad de expresión" y la "represión de la oposición política, la caída de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales". Además, pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".
Bruselas ha respondido este lunes y ha señalado que la Unión Europea (UE) no aceptará ninguna "amenaza de interferencia en la vida política europea".
"Si somos aliados, debemos actuar como aliados, y los aliados no amenazan con interferir en la vida política interna de sus aliados, la respetan; no podemos aceptar esta amenaza de interferencia en la vida política de Europa", ha subrayado el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, en la conferencia anual del Instituto Jacques Delors, en París.
La semana pasada, Musk también rechazó la sanción en su plataforma, respondiendo "Bullshit" (Tonterías) bajo una publicación de la Comisión Europea en la que se anunciaba la multa y volviendo a publicar mensajes en los que criticaba la decisión.
"La libertad de expresión es la base de la democracia. La única forma de saber por qué se vota", escribió. Además, funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, han denunciado también la medida como un ataque a las empresas estadounidenses.
Mientras, algunos ciudadanos y líderes europeos han respondido en redes. "Orgulloso de ser europeo", circula desde el viernes en X como respuesta a Elon Musk, en el que el magnate pide la abolición de la Unión Europea. Lo impulsó el PP europeo y miles de personas, de todo tipo de ideologías, se han sumado.