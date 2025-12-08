António Costa responde a Estados Unidos: la Unión Europea no aceptará una "amenaza de interferencia" en su vida política

El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha señalado que la Unión Europea (UE) no aceptará ninguna "amenaza de interferencia en la vida política europea". Responde así a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada el pasado viernes, en la que la Administración de Donald Trump critica a la UE y alerta del "borrado" de la civilización europea por sus políticas migratorias y la baja natalidad.

"Si somos aliados, debemos actuar como aliados, y los aliados no amenazan con interferir en la vida política interna de sus aliados, la respetan; no podemos aceptar esta amenaza de interferencia en la vida política de Europa", ha subrayado el presidente del Consejo Europeo en la conferencia anual del Instituto Jacques Delors, en París.

En la nueva estrategia estadounidense, el gobierno de Donald Trump advirtió sobre el posible "fin de la civilización europea" en las próximas dos décadas debido a "las políticas migratorias, la censura de la libertad de expresión, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos", y criticó la "asfixia regulatoria" del Ejecutivo comunitario. Con todo, la Administración Trump puso en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".

Critica la postura geopolítica de Estados Unidos Costa ha admitido que hay "diferencias" en la relación entre Estados Unidos y Europa, y ha remarcado que "las alianzas forjadas tras la Segunda Guerra Mundial han cambiado", ya que Bruselas y Washington "no comparten la misma visión del orden internacional". "Nosotros seguimos siendo defensores del multilateralismo, creemos en un orden basado en reglas, creemos en la ciencia, en la libertad científica y no ignoramos desafíos globales como el cambio climático. Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo ni en un orden basado en reglas, y afirman que el cambio climático es una mentira. Tenemos diferencias en nuestra visión del mundo", ha añadido el portugués. En opinión del presidente del Consejo Europeo, "es natural" que europeos y estadounidenses "no compartan" las mismas opiniones sobre ciertos asuntos, pero cree que "la interferencia en la vida política europea" es inaceptable para el bloque comunitario. A pesar de ello, Costa valora positivamente que la estrategia estadounidense "sigue refiriéndose a Europa como aliado" y subraya que Estados Unidos sigue siendo un aliado "importante" y un "socio económico esencial" para Europa.