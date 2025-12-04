Bruselas investiga a Meta por posibles trabas a proveedores de inteligencia artificial en su servicio de WhatsApp

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación a Meta para aclarar si el gigante tecnológico aplica trabas anticompetitivas a los proveedores de inteligencia artificial (IA) a su plataforma de WhatsApp. Esto surge después de que Meta haya decidido limitar su política con la que otros proveedores diferentes a su propio servicio pueden llegar a sus clientes mediante esta aplicación de mensajería.

"Investigamos si la nueva política de Meta podría ser ilegal según las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar cualquier daño irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado para informar de la investigación. Según defiende Meta, la proliferación de estos asistentes de IA podría sobrecargar el sistema.