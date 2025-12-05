La Comisión Europea multa a X con 120 millones de euros por su falta de transparencia
- Es la primera sanción a una plataforma bajo la actual legislación digital de la Unión Europea
- Bruselas acepta los compromisos de transparencia de TikTok para cumplir con la ley digital
La Comisión Europea ha multado este viernes a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia. Esta es la primera vez que se multa a una plataforma desde que entrara en vigor la nueva ley digital comunitaria en 2024. Las infracciones de la empresa de Elon Musk incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul (multa de 45 millones de euros), la falta de transparencia de su repositorio publicitario (multa de 35 millones) y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores (multa de 40 millones).
El órgano ejecutivo de la Unión Europea ya había abierto un procedimiento formal en diciembre de 2023 para evaluar si X había infringido la normativa digital europea con la difusión de contenidos ilegales y la eficacia de las medidas para combatir la manipulación de la información, una investigación que todavía continúa. Sobre estos asuntos, Bruselas adoptó conclusiones preliminares en julio de 2024 y una decisión de incumplimiento.
La ley de servicios digitales (DSA) limita esta sanción al 6% del volumen de negocios anual global. La Comisión dejó claro que respetó "con gran diligencia y escrupulosidad" todos los derechos de defensa de las partes, razón por la cual dedicó un tiempo considerable a facilitar a las partes el acceso a los documentos".
La comisaria de Tecnología, Henna Virkunnen, ha afirmado que la multa a X era proporcionada y se ha calculado en función de la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios afectados de la UE y su duración. "No estamos aquí para imponer las multas más altas. Estamos aquí para garantizar que nuestra legislación digital se cumpla, y si cumples con nuestras normas, no recibirás la multa. Así de simple", ha declarado a la prensa.
Donald Trump ha sido muy crítico con la legislación digital europea, asegurando que "discrimina a las empresas estadounidenses y censura a los estadounidenses". Antes del anuncio de Bruselas, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se mostró en contra de cualquier multa a X. "La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por contenido basura", ha declarado a la prensa.
La Comisión avala la transparencia de TikTok
El Ejecutivo liderado por Von der Leyen también ha asegurado este viernes que los compromisos asumidos por TikTok de proporcionar repositorios publicitarios accesibles garantizan la "total transparencia" sobre los anuncios de sus servicios, como exige la legislación digital comunitaria. Estos repositorios son fundamentales para que se detecten estafas, anuncios de productos ilegales o inadecuados para la edad, anuncios falsos y operaciones de información coordinadas, sobre todo, en períodos electorales.
En febrero de 2024, la Comisión Europea inició un procedimiento formal para evaluar si la plataforma china podría haber infringido la legislación comunitaria. En mayo de 2025, presentó sus conclusiones preliminares y aceptó los compromisos provisionales por parte del gigante tecnológico. Este requerimiento también abarcó los efectos negativos derivados del diseño de TikTok, incluidos sus sistemas algorítmicos, la verificación de la edad, el acceso a los datos por parte de investigadores y su obligación de proteger a los menores, un asunto que sigue siendo objeto de investigación.