Dinamarca y Groenlandia plantean a la OTAN una misión permanente en el Ártico en medio de la pugna por la región

Dinamarca y Groenlandia han propuesto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el establecimiento de una misión específica de la Alianza Atlántica en torno a Groenlandia y el Ártico, una región cada vez más central en la competencia geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y China, y escenario de crecientes tensiones políticas dentro del propio bloque occidental.

La iniciativa ha sido planteada este lunes en Bruselas durante una reunión entre Rutte, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. "Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto", ha declarado Poulsen, quien además ha señalado que el secretario general de la OTAN "ha tomado en consideración" la propuesta y expresó su confianza en que pueda establecerse "un marco" para una futura misión aliada en la zona.

El Ártico, epicentro de intereses El planteamiento se produce en un momento en el que el Ártico ha adquirido un valor estratégico creciente debido al deshielo acelerado, que abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a importantes recursos naturales, incluidos minerales estratégicos, hidrocarburos y tierras raras. Groenlandia, en particular, ocupa una posición clave entre América del Norte y Europa, y alberga infraestructuras militares esenciales para la defensa aérea y el sistema de alerta temprana de Estados Unidos y la OTAN. Rusia ha reforzado de forma sostenida su presencia militar en el Ártico en la última década, reabriendo bases soviéticas, desplegando sistemas de misiles y ampliando su flota de rompehielos, mientras que China, aunque no es un Estado ártico, se define como un “actor cercano al Ártico” y ha incrementado su actividad científica, económica y diplomática en la región. Este contexto ha llevado a la OTAN a considerar el flanco norte como una de sus áreas más vulnerables y estratégicamente sensibles. El Ártico: el nuevo centro de la geopolítica mundial EFE / Julio César Rivas En este marco, varios países aliados han desplegado en los últimos días tropas en Groenlandia como parte del ejercicio militar Arctic Endurance, centrado en la defensa del flanco norte de la Alianza. Sin embargo, el ministro danés de Defensa subrayó que se trata de unas maniobras lideradas por Dinamarca y no de una misión formal de la OTAN, lo que explica el interés de Copenhague y Nuuk en avanzar hacia una estructura aliada más estable en la región.

La amenaza de Trump La propuesta llega también en medio de una escalada retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reiterado su intención de hacerse con el control de Groenlandia, "por las buenas o por las malas", alegando la necesidad de contrarrestar la influencia de Rusia y China. En los últimos días, Trump ha amenazado con imponer aranceles a ocho países europeos y aliados de la OTAN que participan en los ejercicios militares en la isla ártica. Poulsen ha rechazado que la estrategia actual haya fracasado y defendió que Dinamarca está asumiendo una mayor responsabilidad en la seguridad colectiva del Ártico. "Nada ha fracasado en cuanto a garantizar una mayor presencia de los aliados de la OTAN en Groenlandia", ha afirmado, subrayando que existe una “estrategia clara” para reforzar la cooperación aliada. Añadió que el ejercicio Arctic Endurance fue comunicado de manera transparente y que no supuso una sorpresa para la administración estadounidense. Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Mark Schiefelbein AP Photo / Mark Schiefelbein El ministro ha insistido además en la necesidad de mantener el diálogo con Washington. "No será la Mancomunidad del Reino de Dinamarca la que renuncie a insistir en el diálogo", afirmó, aunque reconoció que algunas declaraciones del presidente estadounidense han sido "realmente hirientes". Advirtió asimismo de que una eventual retirada de Estados Unidos de la OTAN supondría "un enorme desafío" para la seguridad europea.

Rutte, entre Trump y la OTAN Por su parte, Mark Rutte ha evitado pronunciarse directamente sobre las tensiones políticas en torno a Groenlandia y ha optado por centrar su discurso en la dimensión estratégica del Ártico. Tras la reunión, el secretario general de la OTAN afirmó en la red social X que la Alianza seguirá colaborando con Dinamarca y Groenlandia en la seguridad de la región. "Hablamos de la importancia del Ártico, incluyendo Groenlandia, para nuestra seguridad colectiva y de cómo Dinamarca está intensificando sus inversiones en capacidades clave", ha señalado. ““ Asimismo, el neerlandés ha añadido que la OTAN continuará trabajando con sus aliados en la región y ha confirmado que ha abordado con el presidente estadounidense la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico, en un momento en el que la región se consolida como uno de los principales escenarios de la competencia estratégica global.