Dinamarca crea un grupo de contacto sobre Groenlandia ante las diferencias con EE.UU. y aliados enviarán tropas a la isla

primer miércoles de 2026 volvemos a recuperar el análisis

la isla

actualidad internacional con nuestra compañera Ana Bos.

Muy buenas tardes, Ana.

Hola, buenas tardes.

Y queremos explicarlo por partes y lo primero es preguntarte de qué hablamos

cuando hablamos de Groenlandia

Cuando hablamos de Groenlandia siempre repetimos o solemos repetir que es la

isla más grande del mundo

Para hacernos una idea, la extensión es más o menos cuatro veces la extensión

de

España, pero muy poco poblada, apenas unos 57.000

habitantes, que es la población que tienen más o menos Huesca, Cuenca, Ávil

esa población en un territorio que es prácticamente, aquí detrás lo estamos

viendo, es prácticamente todo hielo, un hielo que en algunas zonas tiene hasta

3.000

metros de profundidad, es una isla donde por ejemplo no hay carreteras,

Te tienes que mover en barco, en avión o en trineo

Y es una población, esos 57.000 habitantes, subvencionada por

Dinamarca. ¿Por qué este interés en esta isla tan

grande

y tan despoblada oficialmente oficialmente por lo que dice el

presidente

Trump y el gobierno de los Estados Unidos, es por una cuestión de

seguridad, de seguridad nacional de

los Estados Unidos.

Nos ayuda, si viéramos un mapa..

del Ártico, nos pusiéramos así encima del Polo Norte y

veríamos que ese Ártico, aquí lo estamos viendo,

buena parte de las costas terrestres son de Rusia

en tiempos de la Guerra Fría de la Unión Soviética y el resto son miembros

de la

OTAN pero a Donald Trump no le basta con que enfrente de esas

costas rusas estén países de la otan quiere que Groenlandia

que es una de las piezas de ese mosaico, sea parte de los Estados

Unidos

Esa es la razón oficial, porque con el deshielo será más

fácil el tránsito, habrá tránsito prácticamente todo el año..

y será más fácil la navegación para rusos y para los chinos, acortará mucho

la distancia

con Europa pero cuál es el problema con eso una

Dinamarca ya tiene un acuerdo con los Estados Unidos desde 1951 para

que los Estados Unidos hagan prácticamente lo que quieran

militarmente

en Groenlandia, es decir, basta con que se lo notifiquen a Groenlandia y a

Dinamarca. Pero hay otra razón que no se dice

tanto en público y que es

crucial. Y son los minerales, lo que hay en el

subsuelo de Groenlandia

Esas famosas tierras raras, también uranio, también hierro, que de

momento..

son difíciles de extraer pero que de nuevo con el deshielo va a ser

mucho más fácil extraer.

Y los Estados Unidos quieren tener

el acceso a esos materiales raros que en estos momentos dependen

prácticamente

de la China. Por cierto, que veíamos ese mapa del

Ártico y hablabas tú de ese interés geoestratégico y claro,

ahí juega un papel y muy importante el cambio climático, cómo se está

deshelando las rutas que se abren y

eso que Trump dice que no existe.

Fíjate en lo que hago y no en lo que..

digo eso se lo podemos aplicar a Donald trump Donald Trump abraza una

serie de teorías y a veces conspiraciones y una de ellas es que

esto del deshielo, del calentamiento global y del deshielo es mentira, que

esto es una cosa que se han inventado

los progresistas la izquierda pero que es mentira es un mensaje que con un

determinado perfil de votante conecta mucho porque además eso le permite

anular políticas de control de la contaminación, seguir usando

determinadas fuentes de energía que son muy contaminantes,

continuar usando el carbón y eso le da muchos votos.

Pero los hechos

nos indican que está haciendo planes a medio y largo plazo contando

con que se está produciendo ese calentamiento global, ese deshielo

Hablando de los intereses de Trump, este interés de Trump por Groenlandia

no es nuevo, si acaso renovado

Efectivamente, de entrada, Donald Trump ya lo propuso, ya propuso comprar

Groenlandia en el 2019 en su primera presidencia, pero no es nuevo en los

Estados Unidos, los

Estados Unidos ya lo propusieron en el siglo XIX, en 1867,

que fue cuando compraron Alaska a Rusia, entonces el imperio,

ruso y la idea que tenían entonces en el siglo 19

los eeuu era que si le habían comprado alaska a los rusos y

conseguían comprar Groenlandia en medio, quedaría Canadá y

podrían también hacerse con canadá esa es la idea y la última vez que lo

intentaron en serio

fue después de la Segunda guerra Mundial en 1946 cuando le ofrecieron

a Dinamarca 100 millones de dólares por Groenlandia dinamarca no aceptó decir

decir y esto es muy importante hoy día dinamarca no es que no quiera

es que no puede vender Groenlandia, porque Dinamarca ha reconocido el

derecho

de autodeterminación de Groenlandia, con lo cual en última instancia serían

los groenlandeses,

esos 57 mil ciudadanos quienes deberían

decidir si quieren formar parte de los Estados Unidos o no

Bueno, pues ya tenemos el ABC previo, yo creo, todo lo que necesitamos de

base saber para entender lo que está pasando.

Así que vamos a volver con Guadalupe

Mejías, nuestra enviada especial a Copenhague.

Porque, Guadalupe, te queríamos preguntar también por cuáles son

los diferentes escenarios que sobrevuelan el futuro de Groenlandia.

Aquí te tengo

Pues hay tres principales.

El primero, el que estabais comentando, que es el de la compra, es el

primigenio, era la idea original de Trump, lo recordaba hace unos días

Marco Rubio, y hoy mismo la prensa estadounidense ha publicado

un artículo en el que asegura que el vicepresidente Vance se ha presentado a

la reunión con una propuesta de compra

pero como venís diciendo, eso legalmente no es posible y además

cuenta con el rechazo absoluto tanto de Groenlandia

como de Dinamarca. La segunda opción sería la de una

posible negociación con Estados Unidos más o

menos forzada según se vayan desarrollando estas negociaciones...

...pero lo que decíamos antes..

podríamos hablar de mejorar esos tratados de defensa, que ya le dan

mucha autonomía a los Estados Unidos en la isla, podríamos

hablar de dar incentivos para las inversiones de Estados Unidos en la

isla y poder hacerse así con

los amplios recursos que tiene e incluso por regular el papel de otros

países

en la isla como China o Rusia.

Esta sería otra de las opciones, la más

neutra, digamos, la que podría contentar a todas las partes porque

Trump se vería como una victoria

haber conseguido esto, pero no cambiaría el estatus político de la

isla.

Y por último, podría haber..

una intervención militar.

Esta es la que parece menos probable, pero aún así anticipándose a lo que

pueda pasar ya el gobierno

danés ha anunciado esta misma tarde de que habrá más presencia de la OTAN en

la isla

Muchas gracias, Guadalupe, en directo desde Copenhague.

Lo comentaba la compañera, uno de sus escenarios es la compra.

Es verdad que nos parece un poco raro en nuestro tiempo, pero ¿qué ha pasado?

De hecho, oficialmente, el cálculo oficial es que el 40%, es decir, casi

la mitad de lo que son hoy..

los estados Unidos es territorio comprado antes

hablaba, comprado en el siglo XIX, antes hablaba yo de Alaska comprada

Rusia, pero muy importante, compraron

la Luisiana, que era mucho más que el estado actual, era todo lo que accedía

hasta el

Pacífico, no lo sabían, pero era todo desde esas pequeñas colonias hasta el

Pacífico, Luisiana se la compraron a Francia y a España le compraron la

Florida

es decir, que digamos está en la tradición por lo menos del siglo XIX y

es parte

de la construcción de los actuales Estados Unidos, comprar tierras a otros

países

Los planes, sean cual sean, de Trump sobre Groenlandia, lo cierto..

es que están generando un gran consenso en Estados Unidos, pero en contra

Es un diplomático de carrera aconsejado a todos los

presidentes de Estados Unidos durante décadas, desde Jimmy Carter hasta el

primer mandato de Trump,

cuando oyó al presidente decir cosas como esta, que tomar agro en Landia,

les guste o no, por las buenas o por las malas

Fried y otros 14 exaltos funcionarios de Estados Unidos enviaron un

memorándum a la Casa Blanca

para alertarles de que usar la fuerza contra un aliado de la OTAN sería

desastroso

que pondría a Estados Unidos a la altura de los peores agresores del

siglo XX

Trump dice que es por seguridad que no puede permitir que Rusia y China

controlen el Ártico

Ellos responden que ya hay un tratado que le permite tener bases militares en

Groenlandia, que Trump puede trabajar

con Dinamarca y con la OTAN, y que Estados Unidos no fundó la Alianza por

Caridad, sino precisamente

para defendernos todos juntos.

Trump dice que eso no le basta, que

necesita poseer Groenlandia y ellos, antiguos embajadores y diplomáticos de

alto rango, dicen que ya

no pueden explicar lo que está haciendo su propio país.

Que esto les suena

a imperialismo. Uno de esos argumentos es el impacto de

la OTAN

cómo podría dinamitar la alianza con un enfrentamiento entre dos Estados

miembros.

¿Y qué dice su secretario general?

Poco. Suaviza tanto el lenguaje que habla de

discusiones

No,

Fíjate Ana que en esa rueda de prensa le preguntaban si

iba a ser él el último secretario general de la Alianza.

¿Esto tiene un poder destructivo o

riesgo tremendo, ¿no?

Bueno, y contra la OTAN arremete Donald Trump hoy en

su canal, en su red social, a ya,

Ahora es muy pronto en Estados Unidos, son las diez y media de la mañana

en Washington, y ya le ha dado tiempo a lanzar dos mensajes a la OTAN

y le dice a la OTAN que eche a Dinamarca, que es también socio de la

OTAN, que lo eche

de Groenlandia y dice trump ojo dice hoy trump que

la OTAN no tiene capacidad militar ni disuasoria

para defender a

para defendernos en defender el

Ártico frente a Rusia o China si Groenlandia no pertenece a los Estados

Unidos

Lo cual lleva a decir, a ver, si formar parte de la OTAN no sirve como

defensa, ¿para qué sirve la OTAN?

¿O es que tenemos que ser todos parte, un Estado más de

los Estados Unidos?

Y hoy, esta mañana, hora de Estados

eeuu Trump le manda este mensaje en tono exigente a la otan no sabemos a

quién de

la OTAN, si al resto de socios, si a Mark Rutte, su secretario general,

dice,

echad a los daneses porque solo si Groenlandia es mía, es de los Estados

Unidos, se

puede defender el Ártico.

Además, Rutte, que de momento no se ha caracterizado tampoco por plantarse

demasiado ante Donald Trump.

Pero quiero irme a otro foco internacional, la Unión Europea con

Dinamarca

en la disputa con Estados Unidos por Groenlandia.

Bueno, pues Ursula von Der Leyen lo ha dejado claro hoy.

Aunque

no se pronuncia sobre qué haría Bruselas en el caso de que Estados

Unidos interviniera en la isla

Pueden contar con nosotros, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea,

mostrando así su apoyo a Groenlandia antes de la reunión de las autoridades

danesas en

Washington. Von Der Leyen ha señalado que es

importante que los groenlandeses sepan por los hechos y no solo por las

palabras que tienen en el apoyo de la Unión

Europea. La presidenta ha hablado de la buena

relación que existe y de la inversión de Bruselas en la isla desde hace años

dice, y sin mencionar a Estados Unidos o las amenazas de Donald Trump, ha

reiterado que depende solo

de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen.

Sobre las posibles respuestas que podría dar la Unión Europea, von der

Leyen no ha aclarado si se podría aplicar el artículo 42.7..

que obligaría al bloque a intervenir militarmente en caso de que Estados

Unidos lanzara un ataque sobre la isla

Bueno, pues antes de este encuentro que se está produciendo, aquí tienen la

ventana del edificio.

El primer ministro Groenlandés ha dicho que si tiene que elegir, elige

Dinamarca.

Y Trump le ha contestado algo así como

no sé quién eres, me da igual

sé quién es. No

no, no, no, no, no, no, no, no,

Bueno, pues es lo último en voz que escuchábamos a Donald Trump.

Es verdad que se está dejando mucho capital político y parece que hay que

tomarle en serio.

No sabemos cuál es

el camino. Sí, probablemente el punto de inflexión

fue el bombardeo de Caracas

y la captura, el secuestro de Nicolás Maduro, que entonces fue cuando quien

se tomaban poco menos que a broma la idea de invadir o comprar Groenlandia,

dijeron que, ojo, que puede ir en serio.

Y una última información ahora de la agencia

reuters dice que Suecia que recordemos suecia era neutral no era miembro

de pleno derecho de la OTAN, tenía relación, pero no era miembro de la

OTAN y entró a raíz de la invasión de

Ucrania. Suecia, a petición de Dinamarca, va a

mandar a comandantes

altos cargos del ejército a Groenlandia.

Es decir, de entrada parecería que la OTAN, en lugar

de echar a los daneses, va en auxilio de los daneses

En un par de horas, los ministros de Exteriores van a dar cuenta a los

medios de las conclusiones de esta cita clave entre las partes

Ayer antes de emprender el viaje a Estados Unidos en un potente gesto en

una rueda de prensa conjunta Groenlandia

y Dinamarca dejaban claro que la isla no está en venta.

Trump dice que nada que no sea que Groenlandia

pertenezca a Estados Unidos es aceptable.

Así que veremos si la cita de hoy encarrila un escenario con

un riesgo, como hemos visto, potencial no sólo para el país, sino para el

orden internacional y la

diplomacia. Muchas gracias, Ana Vos, de nuevo