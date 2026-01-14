Dinamarca crea un grupo de contacto sobre Groenlandia ante las diferencias con EE.UU. y aliados enviarán tropas a la isla
- El vicepresidente estadounidense y el secretario de Estado se han reunido con ministros de Dinamarca y Groenlandia
- Trump ha insistido en que "cualquier cosa" que no sea poseer Groenlandia es "inaceptable"
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, han mantenido este miércoles en la Casa Blanca un debate "constructivo" con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque con diferencias en lo que respecta a la "seguridad a largo plazo" de la isla y temas como la integridad del territorio y su derecho de autodeterminación, por lo que crearán un grupo de trabajo para tratarlas.
"Hemos mantenido un debate franco, honesto, sincero, constructivo sobre la seguridad a largo plazo en Groenlandia, y aquí es donde nuestro punto de vista empieza a ir por caminos distintos", ha dicho Rasmussen en una rueda de prensa tras el encuentro, que se da en medio de la escalada de tensiones que está generando la aspiración del presidente Donald Trump de hacerse con el control de la isla ártica, de soberanía danesa, entre ambos países y los miembros de la OTAN.
Según el ministro de Exteriores danés, su país sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia "se puede garantizar internamente" según los acuerdos y tratados ya firmados. Y ha recalcado que cualquier idea que no respete la integridad del territorio de Groenlandia, así como su derecho de autodeterminación, son ideas que Copenhague no puede aceptar "bajo ningún concepto".
"Tenemos un desacuerdo fundamental a este respecto. Y por ese motivo vamos a seguir manteniendo conversaciones. Hemos decidido llevar a cabo un grupo de trabajo de alto nivel para poder explorar si existe una manera de avanzar conjuntamente. Una manera de hacer frente a las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos sin dejar de respetar por ello las líneas rojas que ha marcado el reino de Dinamarca", ha revelado.
"¿Se podrá hacer? No lo sé. Pero podemos conseguir bajar la temperatura, porque llevamos ya más de 13 meses con este tipo de debates (...) y esta es la primera vez en que hemos podido sentarnos y hablar en presencia y alto nivel sobre estos temas", ha valorado, y ha adelantado que ese grupo de contacto se reunirá "en cuestión de semanas".
El encuentro, que fue solicitado por las autoridades danesas y groenlandesas, se ha celebrado en el Edificio Ejecutivo Eisenhower del complejo presidencial, en Washington, y ha durado unos 50 minutos, según informa la agencia EFE. La reunión se da apenas unas horas después de que el mandatario estadounidense insistiera en que no contempla otra idea que no sea poseer Groenlandia, la isla más grande del mundo: "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", ha aseverado en su red social.
Aunque el encuentro fue pedido a Marco Rubio, el ministro de Exteriores danés reveló que J.D. Vance también quiso participar en la reunión y ha actuado como anfitrión.
Rasmussen, que fue primer ministro de Dinamarca entre 2015 y 2019, ha recordado que conoce a Trump desde hace tiempo y su punto de vista. "Debo decir que si bien planteamos las cosas de forma diferente. Yo no habría hecho las cosas como las hace él, siempre ha habido cierta verdad en todo lo que dice. (...) Compartimos hasta cierto punto algunas de sus preocupaciones. Hay una situación de seguridad a tener en cuenta en la zona. Todos nosotros en la zona ya llevamos una conversación sobre paz en el Ártico para que fuera una zona de baja tensión a ese nivel", ha indicado.
"Nosotros tenemos que hacer frente a las preocupaciones que plantea (Trump), pero la gran diferencia aquí es el hecho de que esta situación pueda dar lugar a un punto en que puedan comprar a Groenlandia, algo que no hace falta en absoluto porque tenemos relaciones diplomáticas hace tiempo", ha añadido.
primer miércoles de 2026 volvemos a recuperar el análisis
la isla
actualidad internacional con nuestra compañera Ana Bos.
Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Y queremos explicarlo por partes y lo primero es preguntarte de qué hablamos
cuando hablamos de Groenlandia
Cuando hablamos de Groenlandia siempre repetimos o solemos repetir que es la
isla más grande del mundo
Para hacernos una idea, la extensión es más o menos cuatro veces la extensión
de
España, pero muy poco poblada, apenas unos 57.000
habitantes, que es la población que tienen más o menos Huesca, Cuenca, Ávil
esa población en un territorio que es prácticamente, aquí detrás lo estamos
viendo, es prácticamente todo hielo, un hielo que en algunas zonas tiene hasta
3.000
metros de profundidad, es una isla donde por ejemplo no hay carreteras,
Te tienes que mover en barco, en avión o en trineo
Y es una población, esos 57.000 habitantes, subvencionada por
Dinamarca. ¿Por qué este interés en esta isla tan
grande
y tan despoblada oficialmente oficialmente por lo que dice el
presidente
Trump y el gobierno de los Estados Unidos, es por una cuestión de
seguridad, de seguridad nacional de
los Estados Unidos.
Nos ayuda, si viéramos un mapa..
del Ártico, nos pusiéramos así encima del Polo Norte y
veríamos que ese Ártico, aquí lo estamos viendo,
buena parte de las costas terrestres son de Rusia
en tiempos de la Guerra Fría de la Unión Soviética y el resto son miembros
de la
OTAN pero a Donald Trump no le basta con que enfrente de esas
costas rusas estén países de la otan quiere que Groenlandia
que es una de las piezas de ese mosaico, sea parte de los Estados
Unidos
Esa es la razón oficial, porque con el deshielo será más
fácil el tránsito, habrá tránsito prácticamente todo el año..
y será más fácil la navegación para rusos y para los chinos, acortará mucho
la distancia
con Europa pero cuál es el problema con eso una
Dinamarca ya tiene un acuerdo con los Estados Unidos desde 1951 para
que los Estados Unidos hagan prácticamente lo que quieran
militarmente
en Groenlandia, es decir, basta con que se lo notifiquen a Groenlandia y a
Dinamarca. Pero hay otra razón que no se dice
tanto en público y que es
crucial. Y son los minerales, lo que hay en el
subsuelo de Groenlandia
Esas famosas tierras raras, también uranio, también hierro, que de
momento..
son difíciles de extraer pero que de nuevo con el deshielo va a ser
mucho más fácil extraer.
Y los Estados Unidos quieren tener
el acceso a esos materiales raros que en estos momentos dependen
prácticamente
de la China. Por cierto, que veíamos ese mapa del
Ártico y hablabas tú de ese interés geoestratégico y claro,
ahí juega un papel y muy importante el cambio climático, cómo se está
deshelando las rutas que se abren y
eso que Trump dice que no existe.
Fíjate en lo que hago y no en lo que..
digo eso se lo podemos aplicar a Donald trump Donald Trump abraza una
serie de teorías y a veces conspiraciones y una de ellas es que
esto del deshielo, del calentamiento global y del deshielo es mentira, que
esto es una cosa que se han inventado
los progresistas la izquierda pero que es mentira es un mensaje que con un
determinado perfil de votante conecta mucho porque además eso le permite
anular políticas de control de la contaminación, seguir usando
determinadas fuentes de energía que son muy contaminantes,
continuar usando el carbón y eso le da muchos votos.
Pero los hechos
nos indican que está haciendo planes a medio y largo plazo contando
con que se está produciendo ese calentamiento global, ese deshielo
Hablando de los intereses de Trump, este interés de Trump por Groenlandia
no es nuevo, si acaso renovado
Efectivamente, de entrada, Donald Trump ya lo propuso, ya propuso comprar
Groenlandia en el 2019 en su primera presidencia, pero no es nuevo en los
Estados Unidos, los
Estados Unidos ya lo propusieron en el siglo XIX, en 1867,
que fue cuando compraron Alaska a Rusia, entonces el imperio,
ruso y la idea que tenían entonces en el siglo 19
los eeuu era que si le habían comprado alaska a los rusos y
conseguían comprar Groenlandia en medio, quedaría Canadá y
podrían también hacerse con canadá esa es la idea y la última vez que lo
intentaron en serio
fue después de la Segunda guerra Mundial en 1946 cuando le ofrecieron
a Dinamarca 100 millones de dólares por Groenlandia dinamarca no aceptó decir
decir y esto es muy importante hoy día dinamarca no es que no quiera
es que no puede vender Groenlandia, porque Dinamarca ha reconocido el
derecho
de autodeterminación de Groenlandia, con lo cual en última instancia serían
los groenlandeses,
esos 57 mil ciudadanos quienes deberían
decidir si quieren formar parte de los Estados Unidos o no
Bueno, pues ya tenemos el ABC previo, yo creo, todo lo que necesitamos de
base saber para entender lo que está pasando.
Así que vamos a volver con Guadalupe
Mejías, nuestra enviada especial a Copenhague.
Porque, Guadalupe, te queríamos preguntar también por cuáles son
los diferentes escenarios que sobrevuelan el futuro de Groenlandia.
Aquí te tengo
Pues hay tres principales.
El primero, el que estabais comentando, que es el de la compra, es el
primigenio, era la idea original de Trump, lo recordaba hace unos días
Marco Rubio, y hoy mismo la prensa estadounidense ha publicado
un artículo en el que asegura que el vicepresidente Vance se ha presentado a
la reunión con una propuesta de compra
pero como venís diciendo, eso legalmente no es posible y además
cuenta con el rechazo absoluto tanto de Groenlandia
como de Dinamarca. La segunda opción sería la de una
posible negociación con Estados Unidos más o
menos forzada según se vayan desarrollando estas negociaciones...
...pero lo que decíamos antes..
podríamos hablar de mejorar esos tratados de defensa, que ya le dan
mucha autonomía a los Estados Unidos en la isla, podríamos
hablar de dar incentivos para las inversiones de Estados Unidos en la
isla y poder hacerse así con
los amplios recursos que tiene e incluso por regular el papel de otros
países
en la isla como China o Rusia.
Esta sería otra de las opciones, la más
neutra, digamos, la que podría contentar a todas las partes porque
Trump se vería como una victoria
haber conseguido esto, pero no cambiaría el estatus político de la
isla.
Y por último, podría haber..
una intervención militar.
Esta es la que parece menos probable, pero aún así anticipándose a lo que
pueda pasar ya el gobierno
danés ha anunciado esta misma tarde de que habrá más presencia de la OTAN en
la isla
Muchas gracias, Guadalupe, en directo desde Copenhague.
Lo comentaba la compañera, uno de sus escenarios es la compra.
Es verdad que nos parece un poco raro en nuestro tiempo, pero ¿qué ha pasado?
De hecho, oficialmente, el cálculo oficial es que el 40%, es decir, casi
la mitad de lo que son hoy..
los estados Unidos es territorio comprado antes
hablaba, comprado en el siglo XIX, antes hablaba yo de Alaska comprada
Rusia, pero muy importante, compraron
la Luisiana, que era mucho más que el estado actual, era todo lo que accedía
hasta el
Pacífico, no lo sabían, pero era todo desde esas pequeñas colonias hasta el
Pacífico, Luisiana se la compraron a Francia y a España le compraron la
Florida
es decir, que digamos está en la tradición por lo menos del siglo XIX y
es parte
de la construcción de los actuales Estados Unidos, comprar tierras a otros
países
Los planes, sean cual sean, de Trump sobre Groenlandia, lo cierto..
es que están generando un gran consenso en Estados Unidos, pero en contra
Es un diplomático de carrera aconsejado a todos los
presidentes de Estados Unidos durante décadas, desde Jimmy Carter hasta el
primer mandato de Trump,
cuando oyó al presidente decir cosas como esta, que tomar agro en Landia,
les guste o no, por las buenas o por las malas
Fried y otros 14 exaltos funcionarios de Estados Unidos enviaron un
memorándum a la Casa Blanca
para alertarles de que usar la fuerza contra un aliado de la OTAN sería
desastroso
que pondría a Estados Unidos a la altura de los peores agresores del
siglo XX
Trump dice que es por seguridad que no puede permitir que Rusia y China
controlen el Ártico
Ellos responden que ya hay un tratado que le permite tener bases militares en
Groenlandia, que Trump puede trabajar
con Dinamarca y con la OTAN, y que Estados Unidos no fundó la Alianza por
Caridad, sino precisamente
para defendernos todos juntos.
Trump dice que eso no le basta, que
necesita poseer Groenlandia y ellos, antiguos embajadores y diplomáticos de
alto rango, dicen que ya
no pueden explicar lo que está haciendo su propio país.
Que esto les suena
a imperialismo. Uno de esos argumentos es el impacto de
la OTAN
cómo podría dinamitar la alianza con un enfrentamiento entre dos Estados
miembros.
¿Y qué dice su secretario general?
Poco. Suaviza tanto el lenguaje que habla de
discusiones
No,
Fíjate Ana que en esa rueda de prensa le preguntaban si
iba a ser él el último secretario general de la Alianza.
¿Esto tiene un poder destructivo o
riesgo tremendo, ¿no?
Bueno, y contra la OTAN arremete Donald Trump hoy en
su canal, en su red social, a ya,
Ahora es muy pronto en Estados Unidos, son las diez y media de la mañana
en Washington, y ya le ha dado tiempo a lanzar dos mensajes a la OTAN
y le dice a la OTAN que eche a Dinamarca, que es también socio de la
OTAN, que lo eche
de Groenlandia y dice trump ojo dice hoy trump que
la OTAN no tiene capacidad militar ni disuasoria
para defender a
para defendernos en defender el
Ártico frente a Rusia o China si Groenlandia no pertenece a los Estados
Unidos
Lo cual lleva a decir, a ver, si formar parte de la OTAN no sirve como
defensa, ¿para qué sirve la OTAN?
¿O es que tenemos que ser todos parte, un Estado más de
los Estados Unidos?
Y hoy, esta mañana, hora de Estados
eeuu Trump le manda este mensaje en tono exigente a la otan no sabemos a
quién de
la OTAN, si al resto de socios, si a Mark Rutte, su secretario general,
dice,
echad a los daneses porque solo si Groenlandia es mía, es de los Estados
Unidos, se
puede defender el Ártico.
Además, Rutte, que de momento no se ha caracterizado tampoco por plantarse
demasiado ante Donald Trump.
Pero quiero irme a otro foco internacional, la Unión Europea con
Dinamarca
en la disputa con Estados Unidos por Groenlandia.
Bueno, pues Ursula von Der Leyen lo ha dejado claro hoy.
Aunque
no se pronuncia sobre qué haría Bruselas en el caso de que Estados
Unidos interviniera en la isla
Pueden contar con nosotros, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea,
mostrando así su apoyo a Groenlandia antes de la reunión de las autoridades
danesas en
Washington. Von Der Leyen ha señalado que es
importante que los groenlandeses sepan por los hechos y no solo por las
palabras que tienen en el apoyo de la Unión
Europea. La presidenta ha hablado de la buena
relación que existe y de la inversión de Bruselas en la isla desde hace años
dice, y sin mencionar a Estados Unidos o las amenazas de Donald Trump, ha
reiterado que depende solo
de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen.
Sobre las posibles respuestas que podría dar la Unión Europea, von der
Leyen no ha aclarado si se podría aplicar el artículo 42.7..
que obligaría al bloque a intervenir militarmente en caso de que Estados
Unidos lanzara un ataque sobre la isla
Bueno, pues antes de este encuentro que se está produciendo, aquí tienen la
ventana del edificio.
El primer ministro Groenlandés ha dicho que si tiene que elegir, elige
Dinamarca.
Y Trump le ha contestado algo así como
no sé quién eres, me da igual
sé quién es. No
no, no, no, no, no, no, no, no,
Bueno, pues es lo último en voz que escuchábamos a Donald Trump.
Es verdad que se está dejando mucho capital político y parece que hay que
tomarle en serio.
No sabemos cuál es
el camino. Sí, probablemente el punto de inflexión
fue el bombardeo de Caracas
y la captura, el secuestro de Nicolás Maduro, que entonces fue cuando quien
se tomaban poco menos que a broma la idea de invadir o comprar Groenlandia,
dijeron que, ojo, que puede ir en serio.
Y una última información ahora de la agencia
reuters dice que Suecia que recordemos suecia era neutral no era miembro
de pleno derecho de la OTAN, tenía relación, pero no era miembro de la
OTAN y entró a raíz de la invasión de
Ucrania. Suecia, a petición de Dinamarca, va a
mandar a comandantes
altos cargos del ejército a Groenlandia.
Es decir, de entrada parecería que la OTAN, en lugar
de echar a los daneses, va en auxilio de los daneses
En un par de horas, los ministros de Exteriores van a dar cuenta a los
medios de las conclusiones de esta cita clave entre las partes
Ayer antes de emprender el viaje a Estados Unidos en un potente gesto en
una rueda de prensa conjunta Groenlandia
y Dinamarca dejaban claro que la isla no está en venta.
Trump dice que nada que no sea que Groenlandia
pertenezca a Estados Unidos es aceptable.
Así que veremos si la cita de hoy encarrila un escenario con
un riesgo, como hemos visto, potencial no sólo para el país, sino para el
orden internacional y la
diplomacia. Muchas gracias, Ana Vos, de nuevo
Trump insiste con poseer la isla: "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable"
Si bien durante su primera Presidencia (2017-2021), Trump ya propuso comprar la isla, en estos últimos meses, tras su regreso a la Casa Blanca hace un año, el magnate ha recuperado su idea de tomar Groenlandia "por motivos de seguridad nacional", al insistir que lo hará "de una forma u otra", ya que, si no, "lo harán Rusia o China". En este contexto, miembros de su Gobierno no han descartado la posibilidad de enviar a las fuerzas armadas para anexionar la isla en el caso de que no funcione la diplomacia.
Ya en 2019, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, subrayó que "Groenlandia no está en venta", una premisa que sigue defendiendo en la actualidad. Este martes, en la víspera de la reunión en Washington, la líder danesa tildó de "inaceptable" la presión de Estados Unidos para hacerse con ese territorio, hasta el punto de reconocer que "lo más difícil está por venir".
La situación es "muy grave", admitió Frederiksen, para insistir con que "Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca".
Unas declaraciones que vertió en una rueda de prensa conjunta con el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, quien se mostró tajante: "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", sentenció.
"El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos", añadió.
Aumento de presencia militar danesa
En horas previas a la reunión en Washington, el Ministerio de Defensa de Dinamarca ha anunciado que aumentará a partir del miércoles la presencia militar y las maniobras en Groenlandia, en colaboración con sus aliados de la OTAN, organización de la que forman parte tanto EE.UU. como Dinamarca.
"El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", ha señalado la cartera en un comunicado, en el que se añade que habrá mayor presencia en y alrededor de la isla de "aviones, barcos y soldados, también de los aliados de la OTAN".
También Suecia ha señalado que llegarán en esta jornada a Groenlandia varios oficiales de su Ejército, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares, y Noruega mandará también a dos militares.
Ya el martes, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, adelantó que participará en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas el lunes próximo para abordar la seguridad del Ártico, junto con Motzfeldt, de Groenlandia.
Varios países europeos han informado esta semana de que estudian la posibilidad de que la OTAN refuerce su presencia en la isla para disuadir las amenazas.
En su primer pronunciamiento desde que se reavivó la polémica, Rutte consideró el lunes que Trump "está haciendo lo correcto" para la OTAN al exigir a los países miembros a "gastar más" en defensa, y adelantó que la organización trabaja en los próximos pasos para fortalecer la seguridad en el Ártico por el "riesgo" de que Rusia y China se vuelvan más activos en la zona.
Todos los Estados Unidos concordan sobre la importancia de la Arctica y la
Pues sobre la situación
seguridad de la seguridad de la Arctica.
Porque sabemos que con las luces de la abierta abierta, hay un riesgo de que
los rusos y los chinos sean más activos.
Y
Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha remarcado que es "importante" que los groenlandeses sepan que la Unión Europea respeta "sus deseos y sus intereses" y que pueden contar con el bloque, al ser preguntada sobre si la UE estaría obligada a intervenir en caso de acciones militares estadounidenses en Groenlandia.
"Depende solo de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen" ha añadido Von der Leyen, quien ha subrayado que Bruselas está en "contacto constante" con el gobierno danés para conocer cuales son sus necesidades.
Asimismo, los líderes del Parlamento Europeo han pedido al ejecutivo de la UE y a los Estados miembros que ofrezcan un apoyo concreto y tangible a Groenlandia y Dinamarca. "Las declaraciones de la Administración Trump sobre Groenlandia constituyen un flagrante desafío al derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía e integridad territorial de un aliado de la OTAN", han señalado los líderes de los grupos políticos del la Eurocámara en un comunicado conjunto.
Una posición y riqueza natural estratégicas
Con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados -el 85 % congelado- y apenas 57.000 habitantes, Groenlandia depende principalmente de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica que anualmente llega de Copenhague. Posee, además, importantes recursos como petróleo y minerales de tierras raras, la mayoría sin explotar, y se considera estratégicamente situada. El deshielo está abriendo nuevas rutas y facilitando el acceso a una mayor presencia rusa y china.
Una encuesta publicada hace casi un año indicó que el 85% de los groenlandeses no quiere abandonar Dinamarca.