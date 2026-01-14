Trump insiste en que EE.UU. debe poseer Groenlandia: "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que quiere poseer Groenlandia, tan solo horas antes de recibir en Washington a una delegación de Dinamarca y de la isla ártica para negociar. "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", ha zanjado.

Trump ha escrito en su propia red social, Truth Social, que "EE.UU. necesita Groenlandia por por motivos de Seguridad Nacional", y que es "vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", en referencia a su proyecto de sistema de defensa antimisiles.

"La OTAN debería liderar el camino para que la tengamos", ha añadido, y ha insistido en su argumento de que, en caso contrario, la isla podría caer en manos de China o Rusia. Dinamarca, el país al que pertenece Groenlandia, es a su vez miembro de la OTAN.

Según Trump, sin el "vasto" poder militar de EE.UU., "la OTAN no sería una fuerza efectiva o de disuasión". "La OTAN es más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de los EE.UU.", ha subrayado.

Post de Trump en la red social Truth Social sobre Groenlandia @realDonaldTrump en Truth Social

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen y la titular de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirán con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio en un cónclave en el que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ejercerá de anfitrión.

El Gobierno danés ya ha advertido que no va a ceder ni a vender el territorio, y que está dispuesta a discutir un mayor despliegue de la OTAN allí. Por su parte, el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha avisado de que, si tuviera que escoger entre uno u otro país, elegiría seguir vinculado a Copenhague.