Trump insiste en que EE.UU. debe poseer Groenlandia: "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable"
- Trump reitera sus argumentos en redes sociales horas antes de la reunión con representantes daneses
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que quiere poseer Groenlandia, tan solo horas antes de recibir en Washington a una delegación de Dinamarca y de la isla ártica para negociar. "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable", ha zanjado.
Trump ha escrito en su propia red social, Truth Social, que "EE.UU. necesita Groenlandia por por motivos de Seguridad Nacional", y que es "vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", en referencia a su proyecto de sistema de defensa antimisiles.
"La OTAN debería liderar el camino para que la tengamos", ha añadido, y ha insistido en su argumento de que, en caso contrario, la isla podría caer en manos de China o Rusia. Dinamarca, el país al que pertenece Groenlandia, es a su vez miembro de la OTAN.
Según Trump, sin el "vasto" poder militar de EE.UU., "la OTAN no sería una fuerza efectiva o de disuasión". "La OTAN es más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de los EE.UU.", ha subrayado.
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen y la titular de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirán con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio en un cónclave en el que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ejercerá de anfitrión.
El Gobierno danés ya ha advertido que no va a ceder ni a vender el territorio, y que está dispuesta a discutir un mayor despliegue de la OTAN allí. Por su parte, el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha avisado de que, si tuviera que escoger entre uno u otro país, elegiría seguir vinculado a Copenhague.
Von der Leyen: "Los groenlandeses pueden contar con la UE"
Este miécoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha sido un poco más firme en sus últimas declaraciones sobre el tema. "Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros", ha respondido al serpreguntada sobre si la Unión Europea (UE) estaría obligada a intervenir en caso de acciones militares estadounidenses en Groenlandia.
"Depende solo de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen" ha añadido Von der Leyen, quien ha subrayado que Bruselas está en "contacto constante" con el gobierno danés para conocer cuales son sus necesidades.
Groenlandia es parte de la OTAN y ese es el foro "para integrar los diferentes intereses que están ahí", ha dicho la presidenta de la CE. "Cuando hablamos de la seguridad del Ártico, este es uno de los temas centrales de la OTAN, y sabemos que el pegamento entre los aliados es que siempre hay un 'moto' claro: uno para todos y todos para uno", ha considerado.
La UE, ha recordado Von der Leyen, también tiene intereses enb el Ártico, por lo que el bloque ha invertido desde hace años en su relación con Groenlandia, por ejemplo, con la apertura el año pasado de una oficina en Nuuk o inversiones en el territorio. "Hemos acelerado nuestro trabajo, así que hay una fuerte y buena relación existente entre la Unión Europea y los groenlandeses", ha dicho.