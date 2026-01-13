Groenlandia dice que prefiere pertenecer a Dinamarca y no a EE.UU. en vísperas de reunión clave en la Casa Blanca

Autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia celebrarán este miércoles un encuentro clave en la Casa Blanca, en Washington, en medio de las crecientes tensiones por el interés del presidente Donald Trump de hacerse "de una forma u otra" con la isla ártica, de soberanía danesa. El líder groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ya ha avisado de que, si tiene que escoger entre uno u otro país, elegiría seguir vinculado a Copenhague.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen y la titular de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirán con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio en un cónclave en el que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ejercerá de anfitrión.

"El contexto de la reunión es que queremos tratar toda esta discusión en una sala, donde nos podamos mirar a los ojos, por eso no tengo más comentarios", ha dicho Rasmussen al finalizar una reunión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés sobre la relación de Dinamarca con Estados Unidos. El ministro y su homóloga groenlandesa son los que habían solicitado una reunión con Rubio.

"El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, también quiso participar en la reunión y será el anfitrión, por lo que se celebrará en la Casa Blanca", ha especificado Rasmussen.

La primera ministra danesa insiste: "Groenlandia no está en venta" La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha tildado martes de "inaceptable" la presión de Estados Unidos para hacerse con Groenlandia, hasta el punto de reconocer que "lo más difícil está por venir". La situación es "muy grave", ha admitido la política, para insistir con que "Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca". "No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir", ha afirmado Frederiksen en rueda de prensa conjunta con el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. "Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta", ha sentenciado la primera ministra, convencida de que "no se pueden alterar las fronteras por la fuerza". También ha destacado que Dinamarca ha aumentado la seguridad en la isla ártica en el último año, aunque ha adelantado que su Gobierno quiere reforzarla "más con Estados Unidos y la OTAN", lo que ha definido que es "la mejor garantía" contra el interés de China y Rusia en el Ártico. Ya en 2019, durante su primera Presidencia (2017-2021), Trump propuso comprar la isla. Y ya entonces Frederiksen subrayó que el territorio no se vende. El presidente autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ofrecen una rueda de prensa este martes EFE/EPA/LISELOTTE SABROE Por su parte, Jens-Frederik Nielsen ha aseverado que si Groenlandia tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, elegiría seguir vinculada a Cophenague. "Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos", ha sentenciado. "El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos", ha añadido. Estas declaraciones se dan después de que el Gobierno groenlandés se mostrara a favor de que la OTAN -a la que pertenecen tanto Estados Unidos como Dinamarca- se encargue de la defensa de la isla. "El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y de acuerdo con las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", expresaron el viernes pasado los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento groenlandés en una declaración conjunta en la que defendieron el derecho de los habitantes de Groenlandia a decidir su futuro frente a las amenazas estadounidenses. 01.31 min Groenlandia, en el punto de mira de Trump Trump reitera que su idea de tomar Groenlandia es "por motivos de seguridad nacional". El pasado domingo domingo ahondó en su amenaza de hacerse con la isla "de una forma u otra", al asegurar que la defensa de la isla son "dos trineos tirados por perros". "Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", señaló ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla. "Estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo", aseveró. Miembros de su Gobierno como el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaron la posibilidad de enviar a las fuerzas armadas para anexionar la isla. Europa abierta Europa abierta - Las claves militares y estratégicas de Groenlandia - 12/01/2026 Escuchar audio Por otro lado, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense, encabezada por el senador demócrata Chris Coons, viajará a Copenhague a finales de esta semana para tratar de mostrar unidad entre EE.UU. y Dinamarca. "En un momento de creciente inestabilidad internacional, necesitamos a nuestros aliados más que nunca, y este viaje enviará un mensaje claro de que el Congreso aún se mantiene junto a Dinamarca y la alianza de la OTAN", ha escrito el legislador en su cuenta de X. Con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados -el 85 % congelado- y apenas 57.000 habitantes, Groenlandia depende principalmente de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica que anualmente llega de Copenhague, que cubre alrededor de la mitad de su presupuesto. Posee además importantes recursos minerales, la mayoría sin explotar, y se considera estratégicamente situada. Una encuesta publicada hace casi un año indicó que el 85 % de los groenlandeses no quiere abandonar Dinamarca. 00.22 min Transcripción completa Todos los Estados Unidos concordan sobre la importancia de la Arctica y la Pues sobre la situación seguridad de la seguridad de la Arctica. Porque sabemos que con las luces de la abierta abierta, hay un riesgo de que los rusos y los chinos sean más activos. Y Rutte afirma que Trump "está haciendo lo correcto" para la OTAN