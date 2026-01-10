Los principales partidos de Groenlandia defienden el derecho a decidir el futuro de su territorio ante la ambición de Trump
- Los cinco partidos con representación en el Parlamento groenlandés piden que cese el "desprecio" de Trump por la isla
- Responden al presidente estadounidense, que ha decidido "hacer algo" con este territorio "por las buenas o por las malas"
Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (el Parlamento groenlandés) han defendido este viernes el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos.
"El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", indican las formaciones en una declaración conjunta.
Se trata así de una respuesta del arco político groenlandés a la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con la isla. Este viernes, el magnate ha asegurado que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo" con esta isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".
Piden a Trump que cese el "desprecio" por la isla
En el texto, hacen hincapié en que esta decisión debe tomarse sin presiones y sin la "intromisión" de otros países, por lo que piden que cese el "desprecio" de Trump por la isla. "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", indica el texto firmado por el presidente autonómico, Jens-Frederik Nielsen, y suscrita también por el líder del Naleraq, Pelle Broberg, la segunda fuerza en el Parlamento y la que más comprensiva se ha mostrado hacia Estados Unidos.
Los líderes groenlandeses recuerdan que este país se rige por el derecho internacional y su Estatuto de Autonomía y que son sus habitantes quienes eligen su parlamento y su gobierno, "que colabora y seguirá colaborando con EE.UU. y los países occidentales". "Seguiremos trabajando para desarrollar las posibilidades para lograr seguridad para nuestra gente en todo el país", añade el texto, que finaliza con una frase rotunda: "Groenlandia pertenece a los groenlandeses".
Con todo, la declaración llama a un diálogo "basado en la diplomacia y los principios internacionales", lo que considera que es el camino "entre aliados y amigos".
Está previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna la próxima semana con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, y con la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, para discutir esta cuestión.