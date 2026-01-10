Los principales partidos de Groenlandia defienden el derecho a decidir el futuro de su territorio ante la ambición de Trump

Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (el Parlamento groenlandés) han defendido este viernes el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos.

"El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", indican las formaciones en una declaración conjunta.

Se trata así de una respuesta del arco político groenlandés a la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con la isla. Este viernes, el magnate ha asegurado que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo" con esta isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".