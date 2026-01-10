Trump asegura que Estados Unidos hará "algo" con Groenlandia "por las buenas o por las malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo" con esta isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".

El republicano ha insistido en varias ocasiones a los medios de comunicación desde la Casa Blanca que hará algo en Groenlandia, "les guste o no", porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China. Así, Trump ha planteado que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

Además, ha cuestionado la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".

"Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", ha repetido el magnate. Con todo, ha rechazado la idea de que sea posible cualquier otro arreglo que no suponga el control de Groenlandia: "Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario".

Los partidos groenlandeses defienden su derecho a decidir su futuro Como respuesta, los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (el Parlamento groenlandés) han defendido el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos. "El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", indican en una declaración conjunta. “🔴En Groenlandia, los líderes de los 5 principales partidos han emitido un comunicado en el que defienden el derecho de los habitantes de la isla a decidir su futuro



▪️Todo ello frente a las continuas amenazas de Trump de anexionarse el territorio autónomo danés pic.twitter.com/VpoEuw1ZHx“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 10, 2026 El texto remarca que esta decisión debe tomarse sin presiones y sin la "intromisión" de otros países, y piden que pare el "desprecio" de Trump por la isla. "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", indica el texto firmado por el presidente autonómico, Jens-Frederik Nielsen, y suscrita también por el líder del Naleraq, Pelle Broberg, la segunda fuerza en el Parlamento y la que más comprensiva se ha mostrado hacia Estados Unidos. Los líderes groenlandeses recuerdan que este país se rige por el derecho internacional y su Estatuto de Autonomía y que son sus habitantes quienes eligen su parlamento y su gobierno, "que colabora y seguirá colaborando con EE.UU. y los países occidentales". La declaración, asimismo, llama a un diálogo "basado en la diplomacia y los principios internacionales", lo que considera que es el camino "entre aliados y amigos". Entretanto, un 38% de daneses cree que EE.UU. tomará el control de Groenlandia por la fuerza durante la presidencia de Donald Trump. Por otro lado, un 28,6% considera estar "en desacuerdo" o "totalmente en desacuerdo" con esta hipótesis, según una encuesta de Voxmeter publicada este sábado.