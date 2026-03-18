Tottenham - Atlético de Madrid, en directo hoy la vuelta de octavos de final de la Champions

El Atlético de Madrid visita Londres para medirse al Tottenham en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo madrileño parte con la cómoda renta cosechada hace una semana en el Metropolitano, donde ganaron por 5-2. Puedes seguir aquí el minuto a minuto del partido.

Previa del Tottenham - Atlético de Madrid

El partido de ida quedó marcado por la mala actuación del portero Antonín Kinsky, que cometió dos graves errores en los primeros minutos y condicionó las opciones del conjunto londinense en la eliminatoria.

El Atlético ahora deberá mostrar ahora una seguridad fuera de casa que no ha sido su tónica de la temporada. Y deberá llegar con la lección aprendida de la semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona, donde también afrontó la vuelta con una holgada ventaja y acabó pasando muchos apuros.

El Tottenham llega reforzado tras el empate ante el Liverpool en la Premier, campeonato donde los Spurs están en la zona baja de la clasificación.