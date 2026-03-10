Atlético de Madrid - Tottenham, en directo hoy la ida de octavos de final de la Champions

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, de ida de los octavos de final de la Champions League, que se disputa este martes a las 21:00 horas en el estadio Metropolitano. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

El Atlético de Madrid llega a esta cita tras imponerse al Brujas en los playoff de dieciseisavos. El equipo rojiblanco está en buena racha con tres victorias consecutivas en liga y clasificado para la final de la Copa del Rey pese a la derrota por 3-0 ante el Barcelona en la vuelta de semifinales. El conjunto colchonero confía en sacar un buen resultado en su casa y con su afición.

Mientras, el Tottenham llega a este compromiso tras clasificarse entre los ocho primeros de la fase liga, pero ahora mismo se encuentra inmerso en una profunda crisis deportiva, donde encadena 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria y está a un punto de los puestos de descenso en la Premier League. Será un partido especial para Conor Gallagher, que vuelve a la que se fue a su casa durante temporada y media.

El Atlético de Madrid llega este partido con la baja confirmada de Rodrigo Mendoza que sufrió un esguince en el tobillo derecho en el encuentro ante la Real Sociedad. Por su parte el equipo inglés llega con múltiples bajas como James Maddison, por una rotura del ligamento cruzado, Mohammed Kudus, por una lesión en el tendón del cuádriceps o Rodrigo Betancur, por una cirugía en el isquiotibial. Otros jugadores que tampoco van a llegar al enfrentamiento contra el Atlético de Madrid son Wilson Odobert, Ben Davies y Lucas Bergvall.

Han pasado muchos años para que estos dos equipos vuelvan a enfrentarse. La última vez fue en la final de la Recopa de Europa en 1963, donde el conjunto inglés salió vencedor. El Tottenham vuelve también al Metropolitano siete años después de disputar aquí la final de la Champions League, cuando cayó ante el Liverpool por 2-0.