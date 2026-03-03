Barcelona - Atlético de Madrid, en directo en vídeo el partido vuelta de semifinales de la Copa del Rey

El FC Barcelona recibe este martes al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Los azulgrana parten con la gran desventaja del 4-0 cosechado en la ida en su visita al Estadio Metropolitano. Sigue el partido en directo aquí, en La 1 y en RTVE Play.

La titularidad de Joao Cancelo como lateral, de Ferran Torres de delantero centro y de Gerard Martín en el eje central son las principales novedades del Barcelona para medirse este martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey al Atlético de Madrid, que formará con Llorente en la defensa, Cardoso en la medular y Lookman en ataque.

Limitado por las ausencia de los lesionados Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, y del sancionado Eric García, el técnico Hasi Flick eligió a Joao Cancelo y Gerard Martín por delante de Alejandro Balde y Ronald Araujo en defensa, y a Ferran como delantero antes que a Dani Olmo.

En la primera titularidad de Pedri desde su recuperación, el Barça tratará de remontar en el Spotify Camp Nou el 4-0 de la ida con Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Ferran.

Por su parte, Diego Pablo Simeone ha optado por Marcos Llorente en el lateral derecho, Johnny Cardoso en la medular y Ademola Lookman en ataque, en un once titular integrado por Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

Sin pausa, de nuevo por debajo de las 72 horas entre partidos, como en otros cinco de sus últimos nueve encuentros, Simeone rotó en Oviedo. No solo por el choque contra el Barcelona, sino también por el esfuerzo físico y mental del duelo contra el Brujas del martes anterior y de cada uno de los 16 partidos que ha jugado desde el 4 de enero o de los ocho disputados en febrero.