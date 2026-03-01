Pedri, a RTVE: ''En el vestuario se habla de que si hay algún equipo que puede remontar un 4-0 al Atleti es el Barça''

La vuelta de Pedri al once del Barça cambia la cara de Flick, de su equipo y del Camp Nou. Bajo la batuta del '8' todo parece más fácil, incluso anotar cinco goles al Atlético, los que necesita el club blaugrana para conseguir la remontada y meterse en la final de Copa del Rey.

El gran cambio es que en esta ocasión estará el jugador canario y Raphinha, dos armas que no tuvo Flick en la ida. Posiblemente los dos jugadores más importantes del equipo junto a Lamine Yamal, buscarán una épica que, como ha dicho Pedri a RTVE, ''si alguien puede hacerlo es el Barcelona.

Pedri, con el Barcelona - PSG en la memoria Más allá de esas palabras que se pronuncian en el vestuario, Pedri también confía en hechos. ''El Barcelona ya perdió 4-0 una ida de eliminatoria y remontó, ojalá esta sea la segunda''. No solo eso, si no que el '8' también valora positivamente su registro de remontadas, especialmente el último curso: ''hubo varios partidos en los que íbamos perdiendo por dos de diferencia y remontamos en 20 minutos, a ver si en 90 podemos hacerlo con 4''. Barça y Atleti escriben una oda al fútbol con un frenesí de goles David Collazos Y el Atlético lo sufrió en esta misma ronda el curso pasado. Se vieron con un 0-2 en el Camp Nou en el minuto 15 de partido, pero la tormenta del Barça giró las tornas rápido. Del 0-2 del 15' al 3-2 en el 40', antes del descanso. Una muestra perfecta de que, si el balón quiere entrar, algo que le ha costado en los últimos choques a los azulgrana, pueden lograr la remontada. Eso sí, en aquel partido se les 'agotó' la gasolina en los últimos 15 minutos hasta el 4-4 final, algo que no les vale en el Camp Nou.